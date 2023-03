El número 1 persigue a Javier Castillo: de las librerías a Netflix pasando por su propia familia

El malagueño Javier Castillo es el escritor del momento. 2023, concretamente, está siendo su año y el 1, su número más especial. Le persigue en todos los ámbitos posibles, desde el personal al profesional. La adaptación que Netflix hizo de su novela La chica de nieve llegó al número 1 del top de las series más vistas del mundo el pasado 2 de febrero. Justamente un día antes, --otro 1--, el autor lanzaba a las librerías El cuco de cristal, su sexta novela, que lo ha mantenido en el número 1 de la lista de ventas desde entonces. Por si fuera poco tanto número 1 en lo profesional, en lo personal, la casualidad ha querido que su mujer, Verónica Díaz, de a luz este 1 de marzo a su tercer hijo, Pablo.

Si le contaran al Javier Castillo de 2014 lo que iba a conseguir casi diez años más tarde no daría crédito. Como apunta en cada entrevista, está viviendo "un sueño". Castillo era consultor financiero entonces. En cada viaje en tren de Fuengirola al centro de Málaga encendía su ordenador y daba vida a la trama y a los personajes de su primera novela, El día que se perdió la cordura, a golpe de teclado. Lo autopublicó en 2014, pero en 2017 Suma de Letras se interesó por él después de vender casi 40.000 ejemplares por su cuenta. Desde entonces caminan de la mano y ahora ya tiene seis libros en el mercado (El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor, Todo lo que se perdió con Miranda Huff, La chica de nieve, El juego del alma y El cuco de cristal) y ha vendido más de 1.600.000 ejemplares. Así, ya ha asegurado a sus lectores que Miren, la protagonista de La chica de nieve y El juego del alma, tendrá un final apoteósico en una tercera novela.

Castillo también ha anunciado esta semana que El juego del alma y La chica de nieve van a ponerse por primera vez a la venta en Estados Unidos y el Reino Unido. Ninguno de sus libros se habían publicado con anterioridad en inglés. El 28 de marzo saldrá a la venta La chica de nieve / The Snow Girl en formato ebook; y unos días después, el 11 de abril, llegará a este país en papel y audiolibro. "Y este sueño alucinante no termina", escribía en su cuenta de Instagram el malagueño, puesto que además, publicará el 26 de junio en Estados Unidos y Reino Unido El juego del alma / The Soul Game en todos los formatos (papel, ebook y audiolibro).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Castillo (@javiercordura)

"Estoy emocionadísimo. Publicar en EE. UU. es uno de esos pasos casi imposibles para los autores europeos, y hacerlo con Miren, mi personaje más especial, no puede hacerme más ilusión. Qué nervios y qué ganas de que el mundo entero descubra ahora en inglés su historia, sus miedos y la versión original del libro que inspiró la serie", proseguía en la publicación Javier, quien, por cierto, siempre localiza la trama de sus libros en América. Sin duda, la editorial ha sabido aprovechar la ola de popularidad que le está dando la adaptación de la serie en Netflix --fue top 5 en Estados Unidos--.

Pese a que colocar El cuco de cristal en el número 1 de las listas de ventas es una gran noticia, con todo lo que ello conlleva, lo que verdaderamente ha trastocado durante los últimos meses la rutina de Castillo han sido sus primeros pasos en Netflix. El pasado 27 de enero, el gigante americano estrenó la adaptación a la pequeña pantalla de una de sus novelas, La chica de nieve, que llegó a convertirse en la serie más vista del mundo el pasado 2 de febrero y sigue en el top 10 de las más vistas de España por quinta semana consecutiva.

Unos días antes del estreno mundial, Castillo pudo presentar la serie en su tierra. Calle Alcazabilla se engalanó desplegando una imponente alfombra roja para recibirle a él y a todo su equipo, con Milena Smit y José Coronado a la cabeza. Pocas veces se hacen premières de este calibre fuera de las grandes capitales, Madrid o Barcelona. Como el autor es malagueño y gran parte del rodaje también se había realizado en la ciudad, la plataforma decidió que era la mejor opción.

Su tercer hijo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JUSTCOCO | Verónica Díaz (@modajustcoco)

Entre los invitados de aquella première, como es evidente, estaban los familiares del actor. Su madre y su hermano confesaron a este periódico entonces, con sonrisa de admiración, que "jamás" imaginaron que Javier iba a llegar tan lejos con sus libros. Lo mismo declaraba su mujer, la influencer Verónica Díaz, quien este miércoles ha dado a luz al tercer hijo de la pareja, Pablo, que se ha adelantado a la fecha probable de parto que tenían prevista.

El escritor, que se encontraba inmerso en su gira de promoción con El cuco de cristal, anunció a principios de esta semana que aplazaba todas las firmas que tenía esta semana (este miércoles en Valencia y este jueves en Murcia) porque quería estar con su mujer durante sus últimos días de embarazo.

Esta situación ha sido comprendida por sus seguidores, que saben que el escritor, que siempre se muestra muy cercano con ellos, hará todo lo posible por reubicarlas en su agenda. La última firma que Castillo celebró fue en Granada, el pasado viernes. Pese a que adelantó el horario, estuvo firmando ejemplares hasta la medianoche, así que decidió invitar a pizza a las personas que estaban esperando para que se les hiciera algo más ameno, un gesto que agradecieron. Castillo, fiel a su sencillez, nunca deja a nadie sin firmar y ha llegado a acabar algunas firmas en plena calle o en el banco de algún parque.

