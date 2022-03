Verónica Díaz, la influencer malagueña que arrasa en Instagram, lanza Crvsh, su marca de moda.

Está radiante. No pierde la sonrisa ni un segundo en el photocall del Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga que se ha organizado para el Festival de Cine. El pasado día 16 la empresaria lanzó al mercado Crvsh, su marca de moda, con la que llevaba tanto tiempo soñando.

Una marca de moda y complementos que se enmarca en un lema: "Enamórate de ti misma. Sé tu propio Crvsh". Hasta el momento, la web cuenta con todo tipo de productos como partes de arriba, bolsos, anillos o collares y gorras.

"Estoy contentísima. Ha sido muy emocionante. Hemos tenido muchas subidas y muchas bajadas. Risas y lágrimas, pero en resumen ha sido algo muy bonito que ha tenido una acogida maravillosa, con mucho cariño. Les ha encantado la marca", declaraba a EL ESPAÑOL de Málaga Verónica.

No cabe duda que la marca ha fascinado a su público, que en cuestión de 24 horas agotó productos como las zapatillas Laura o el bolso Victoria. Díaz se ríe recordando cómo fueron las primeras horas de la marca. Su equipo, ajeno al mundo de las redes, no terminaba de entender cómo podían estar cientos de personas conectadas en la web, de madrugada, cuando aún ni habían celebrado el acto de presentación en Madrid. La malagueña levanta pasiones entre sus seguidores y no iba a ser menos con su propia marca.

Crvsh se lleva fraguando desde hace un año prácticamente. "Ha nacido en plena pandemia con todo lo que eso conlleva, no ha sido fácil", se lamenta Verónica, que reconoce que las circunstancias sanitarias han atrasado bastante los tiempos. "Y ahora el lanzamiento ha coincidido con la huelga de transportistas, pero bueno, no pasa nada, poco a poco van llegando los productos", expresa.

Con el amor propio y el logo en forma de corazón como pieza central del proyecto, la empresaria y su equipo han trabajado en mostrar productos de diseño propio con fabricación española en, hasta el momento, dos colecciones diferentes: Cvore Collection (más enfocada a su sello, el corazón) y Sicilly Collection (con colores más básicos y con un corte más elegante).

Los colores pasteles, especialmente rosados, se funden en prendas básicas "con detalles especiales", como suele decir la CEO de la marca. Tiene pinta que de cara a primavera, todos tendremos un flechazo con alguno de los productos, como el propio nombre de la marca indica.

La influencer lleva ya años haciéndose hueco en el mundo de Internet. Comenzó con un blog donde subía sus outfits con todos sus detalles, pero fue YouTube quien la llevó al estrellato de la mano de su familia, popularmente conocida como Familia Coquetes, una de las más queridas de Internet.

En su canal de vlogs nos presentó a Bruno y a Gala, sus dos hijos, y a su marido, el malagueño Javier Castillo, que está también en la cresta de la ola. En estos momentos Netflix está preparando la adaptación de su novela 'La chica de nieve', que se ha ambientado en Málaga. Ahora, ambos triunfan también en Instagram, donde las marcas se pelean por ellos.

La pareja estuvo en el Festival de Málaga el pasado domingo y, sin duda, fueron parte de los mejores vestidos de la alfombra roja. En el caso de la influencer, Verónica eligió un vestido morado con tonos rosas y celestes hecho a medida que le sentaba como un guante de Andrew Pocrid, una firma cordobesa. Así, optó por unos zapatos de Roger Vivier de color rosa que ya le vimos en la presentación de Crvsh y joyas de Suárez.

Por su parte, Javier Castillo se decantó por un esmoquin de Hackett de color azul marino, zapatos de Martinelli, reloj de Mont Blanc y gemelos de Suárez. Sin duda, una gran elección por parte de la pareja, que está al día de las últimas tendencias.

