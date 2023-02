Javier Castillo, sobre La Chica de Nieve: "Málaga se ha volcado en la adaptación de la serie"

Un día de frío y viento en Málaga, una caravana de coches a la entrada del parking de la plaza de la Marina y un escritor esperando dar respuestas a ciertas preguntas. Javier Castillo, vestido con un traje azul marino, se encuentra sentado en la cafetería del Hotel Málaga Palacio, lugar donde los entresijos de su nueva serie y su último libro serán destapados.

¿Cómo fue el momento de proponerte la idea de hacer una serie para Netflix?

Fue algo muy inesperado. Recuerdo que me llamó mi representante y me dijo: "Javi, ¿estás sentado?", le dije que no y me recomendó que lo hiciese. Al contarme lo que pasaba, sentí que un sueño se hacía realidad.

¿Cree que se mantiene el alma del libro?

Sí, por supuesto. Ha sido un trabajo intenso y duro, cuyo objetivo era mantener el suspense y los giros que sorprenden tanto a los que han leído el libro como a los que no. En concreto, considero que el personaje de Miren, su esencia, es una de las más conseguidas.

¿Qué le ha suscitado rodar en Málaga siendo usted de aquí?

Fue una pasada. Cada vez que se decidía una ubicación pensaba ostras, que yo paso por ahí siempre con el coche. La ciudad se ha volcado con la adaptación. Hemos podido grabar en todas partes que hemos querido. El ayuntamiento se implicó mucho en las gestiones.

Además, son puntos muy turísticos, donde todo el mundo posa para las fotos, y al final todo el mundo conoce a alguien que ha participado en la serie, ya sea como figurante o en el propio equipo.

La Chica de Nieve se ha convertido en líder mundial de series en Netflix, ¿qué sensaciones le ha despertado este hecho?

No me lo esperaba para nada. Es más, tenía la duda de si se colaría en el top 3 o en el top 10 de España, o en el ranking español, donde hay series como Miércoles o Sky Rojo, que lo están reventando. De repente veo que se convierte en top 1 a nivel mundial y top 10 en 77 países. Es una locura, una auténtica locura.

Con respecto a las ubicaciones de la serie, ¿cómo se eligen?

El equipo es el que decide dónde ubicar cada momento y a cada persona. Miren, por ejemplo, una estudiante de periodismo vive en un barrio humilde y luego, conforme avanza tanto personal como laboralmente, se muda a una zona más reconocida.

En cuanto a la controversia que ha generado la playa de Coín, he de decir que no tengo nada que ver. Los guiones se escriben meses antes de saber dónde se va a grabar, y cuando los leí me pareció perfecto porque el lugar establecido era un parque de caravanas en este municipio. Cuando, de repente, me dicen que han encontrado otro parking más chulo que no vi hasta el día de la grabación.

Al llegar a la nueva ubicación y ver que era en Sacaba, la frase de "Hemos encontrado 'x' en Coín" ya estaba grabada, así que decidimos a partir de ahí que Coín tendría playa en la serie. Me ha escrito el alcalde de este municipio para decirme gracias por la publicidad que les está generando toda esta polémica.

Cambiando de tema, 'El cuco de cristal', su último libro. ¿Cómo se inspiró para crear esta historia?

Mi inspiración surge de dos temas importantes para mí. Siempre he querido escribir un libro relacionado con la naturaleza, que hable del comportamiento de ciertos animales, como en este caso del cuco, y del comportamiento de las personas. Todo ello dentro de una historia, de un misterio, que fuese muy distinto a lo que había escrito hasta ahora.

Para ello, estuve mirando por las redes algo que me inspirase. Me crucé con una chica, una influencer de Barcelona, que tenía una cicatriz en el pecho, y ahí vi el comienzo de una historia. Empecé a hablar con ella, a preguntarle, y a partir de lo que me contaba la historia iba cobrando forma en mi mente.

Me resultó muy fácil conectar la historia del cuco con una persona a la que le han hecho un trasplante y su donante. Conseguí meter el enigma dentro de la protagonista, formando así una única incógnita, algo que no había hecho nunca.

Ha comentado que Miren forma parte de una trilogía aún inacabada. ¿Por qué es un personaje tan especial para usted?

Para mí es un personaje muy real, a pesar de no estar inspirado en nadie concretamente. He ido construyéndolo poco a poco, y he pasado tanto tiempo con ella que le he cogido un cariño considerable. En 'La chica de nieve', Miren empieza a dar sus primeros pasos, se enfrenta a un conflicto propio.

'El juego del alma' le permite avanzar mucho más con ella misma, con su situación personal; y en el último libro, el fin de esta trilogía, y que espero tener para el año que viene, se verá una completa evolución entre la primera y la última Miren.

Por último, ¿tiene pensado grabar la película 'El día que se perdió la cordura' en Málaga también?

Ojalá fuese así. De momento solo hemos vendido los derechos de autor, aún no sabemos nada de cuándo pasará ni de cómo.

Sigue los temas que te interesan