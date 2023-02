Los secretos de la Gran Final del Carnaval de Málaga: de recuerdos al cielo a chanclas en forma de pez

La Gran Final del Carnaval de Málaga estuvo repleta de emoción. Desde la alegría de los ganadores en cada modalidad, hasta las lágrimas que gran parte del teatro derramó en la entrega del pito de oro a título póstumo a Javi Zumaquero, con toda su familia presente.

Fueron casi nueve de horas de actuaciones, todas ellas llenas de detalles, historias y otras curiosidades inapreciables desde el sofá de casa a través de la televisión o desde el gallinero. Homenajes detrás del tipo que visten o determinados motivos en el forillo que la cámara se pierde. Desde EL ESPAÑOL de Málaga hemos hablado con todos los finalistas para descubrir todos los secretos que esconden:

Los verdaderos patronos

Los Emeterios iban a por todas este año, tanto que se han llevado el primer premio de su modalidad, algo que aún les hace sentirse en esa nube en la que se encuentra el personaje que representan, San Ciriaco. Su tipo, de lo más divertido, está compuesto por una vistosa loca en la cabeza, a modo de halo, pero también por unas babuchas en forma de pez en los pies --un guiño carnavalero al calzado de San Ciriaco--, que pasan desapercibidas en la actuación por todo el algodón que llevaban en el suelo simulando a las nubes.

Las chanclas de pez. E.E

Así, otro detalle curioso es el alfiler dorado y rodeado de confeti que llevan en su túnica naranja a la altura del pecho. Es agradecimiento a Toñi Moreno, la costurera de sus disfraces, que "siempre se ha portado de lujo" con todos ellos. "Es una aguja de oro para agradecerle su trabajo, pero también un guiño a Los patronos, agrupación con la que le dieron la aguja de oro el año pasado", explica Daniel Quiles, uno de los representantes del grupo

Los verdaderos patronos. FCCM

Siguiendo con los homenajes, hay otro guiño a Javi Zumaquero en su actuación de la Gran Final. En una nube de la puesta en escena colgaba el chaleco y la peluca del camarero del Eugene's bar, de la murga que los muariscos llevaron al Teatro Cervantes el año pasado, De bar en peor.

El tipo de Javi. E.E

Como buenos santos, esta agrupación también cuenta con sus propias estampitas. Concretamente, dieciséis San Ciriacos diferentes con sus caras que están repartiendo por las calles del centro y que repartieron incluso el día de la final gracias al hombre avión, uno de los figurantes protagonistas de su actuación. Él y el hombre croma, el otro figurante, también cuentan con sus propias estampas a modo de 'edición limitada'. Imaginación no le falta a este grupo.

Estampas. E.E

Más allá de los detalles físicos, Los verdaderos patronos también lleva en el repertorio un precioso homenaje a uno de los históricos aficionados de nuestra fiesta, Miguelillo El Ciego, que falleció hace poco tiempo. Prácticamente al final de esta pieza, imitan su estornudo en su honor.

No me pises que llevo chanclas

No me pises que llevo chanclas, literalmente. Francisco Hinojosa

"Very well, very well, very well..." La Murga de Rute nos ha dejado incrustado el soniquete de su repertorio en la mente. Estos divertidos guiris se llevaron el segundo premio en murgas gracias a su poca vergüenza y su maravilloso tipo.

Pese a que parece que vimos con todo lujo de detalles su disfraz, que iba cargado de detalles como un cartel de 'No molestar', clásico de los hoteles o una riñonera llena de billetes, las barandillas de las habitaciones del hotel no dejaban apreciar bien sus pies, con calcetines blancos y sandalias de colores. "Llevamos recuerdos que todos nos llevamos cuando salimos de fiesta... desde colillas, hasta cristales, piruletas o galletas", confiesan desde la Rute's Murga, como se hacen llamar en sus redes sociales en este año tan anglosajón.

Otra de las sensaciones de este COAC han sido los figurantes. En su caso, llevaban a una divertida camarera de pisos a la que todo el teatro apodó en cada pase como la Pepi, en honor al Selu de Cádiz. En cada espacio entre piezas del repertorio, no dudó en limpiar cristales o incluso la fachada del hotel. Tremenda. En más de una ocasión quiso hablar esta kelly, pero no lo hizo, porque como mandan las normas, en caso de hacerlo podrían haber descalificado a su grupo.

Pá tí tó

El tercer premio en murgas vino de la mano de Pá tí tó, unos divertidos patitos de un puesto de feria que se hicieron con el corazón de todos los carnavaleros. El tipo transmitía una ternura brutal y está siendo todo un éxito en la calle entre los más pequeños.

Más allá de ese maravilloso tipo realizado por Alejandro Mariño, que se ha llevado la aguja de oro al mejor disfraz en la modalidad de murgas, estos patos tenían otros secretos en su puesta en escena. Por un lado, la cinta estampada que rodeaba al 'estanque' en el que se encontraban llevaba muchos motivos de dibujos animados. Entre ellos, la llama Juana, un divertido animal que les acompañó el año pasado, cuando fueron De aquí a Lima.

Parte del decorado. Arriba, en un corazón, la llama. E.E

De la misma forma, los patitos, más concretamente su director, Alberto, y otro de los integrantes de la agrupación, Alfon, que salieron en 2018 con los muariscos, quisieron hacerle un homenaje a Javi Zumaquero con la presencia sobre las tablas del halo y la paloma que llevó en Qué cruz te ha caído conmigo, cuando interpretaron a San José. "Nosotros siempre lo decimos. Esta es nuestra chirigota y aquella es nuestra murga. Nosotros celebramos el primero que ganaron los muariscos el año pasado como si fuera nuestro. Tenemos una bonita amistad con todos y con Javi y este año nos estamos acordando muchísimo de él y de sus hijos Javi y Graciela", explica a este periódico Alberto Benítez, algo emocionado.

La paloma en honor a Javi Zumaquero. Francisco Hinojosa

Los leones en su salsa

Los Leones llenaron de buen rollo el patio de butacas gracias a sus aires cubanos. Con un tonito más de moreno en la piel, guayabera y pantalón de lino y decenas de pasos de baile nos trasladaron a la mismísima Habana.

Según cuenta Pepe León, en el forillo, aunque resulte casi inapreciable, todos los establecimientos que salían en esa calle de La Habana que imita llevaban nombres parecidos a cosas de Málaga.

Los leones imitando a Antonio Carlos y su hijo. FCCM

Así, sobre el tipo, reconoce que aunque no se haya notado, tuvieron bastantes problemas desde el principio. "Nos iban a hacer la ropa en enero, pero nos dijeron que no les daría tiempo. Es por ello por lo que nos pudimos a buscar por todos lados opciones que hemos ido adaptando porque no llegaban a tiempo. Al final, optamos por una mezcla de los personajes que se pueden ver en Cuba, pero con más colorido y frescor", cuenta León, que además confiesa que el día de la final, muchos de ellos llevaban objetos de otros compañeros que "por un motivo u otro nos han ayudado aunque sean de otros grupos".

Evidentemente, el cambio más grande que llevaron en la Gran Final fue que la muñeca cubana con la que baila Pepe en el popurrí se convirtió en él --suponiendo esto que él se enfundara en un body de colorines y un maravilloso tanga rosa no apto para todos los públicos--.

Pepe León, con su body. Enrique Pérez

Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté

La chirigota de Roquetas no traía ningún secreto en su escenografía, más allá del 'porrito' con el que jugaron con Pepelu Ramos durante su paso a la final, que finalmente tenía un hilo de pescar y les dio juego con el equipo de la prensa. Sin embargo, sí que reconocen que no es sencillo localizar todo tipo de vestuario con el rostro de Bob Marley. "Si no llega a ser por Internet, chungo", dice Juanillo, uno de sus integrantes.

Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté FCCM

La presentación del repertorio estaba creada desde el año pasado, pero por el tema de la Covid, muchos cayeron enfermos y otros no se atrevían a ensayar por sus familiares más mayores y pequeños. Es por ello por lo que decidieron esperar un año para enseñarle al público su obra. "Tuvimos que hacerle algunos cambios de letra, pero sobre todo de música, puesto que al final siempre tiramos de canciones punteras del anterior verano, como todas las chirigotas", cuenta. Así, también encargaron unos pantalones para darle el punto más "chirigotero", pero al verlos en escena se dieron cuenta de que estos no causaban el efecto que querían, por lo que decidieron buscar otra opción.

"A través de diferentes páginas online fuimos comprando pantalones, algunas chaquetas y otros complementos con el rollito de Bob Marley, la bandera de Jamaica... Algo más nos costó lograr localizar las zapatillas, que uno del grupo encontró y mandó la captura por el grupo. Nos gustaron e hicimos un pedido enorme por Internet", recuerda este grupo, feliz por haber llegado a la final y hacerse con el quinto premio en la modalidad de murgas.

Los maomas sin H

En la modalidad de comparsas, este año por su puesta en escena ha destacado Los maomas sin H, de la Comparsa de Málaga, que se ha llevado este año el primer premio. En 2020, lograron un tercero con Ciudad del paraíso; en 2022, un segundo con Matria y, en esta ocasión, han conseguido tocar la gloria con Los maomas sin H.

La comparsa también se ha llevado la aguja de oro en su modalidad por la cantidad de detalles que tiene su disfraz, siendo uno de los más destacados un pergamino que llevan en la pierna derecha. Cada uno de los componentes ha elegido qué verso de la historia del Carnaval de Málaga llevar, en forma de homenaje a los autores de la fiesta. "En Matria les escogí yo las citas del sombrero porque entendía que era esencial para el conjunto de la obra, pero tanto el año de Ciudad del Paraíso, que eligieron las estampas de los gorros, y esta, les he dado libertad de elección", cuenta Miguel Gutiérrez a este periódico, sin terminar de creerse del todo que ha ganado el primer premio.

Una imagen de los maomas donde se aprecian los pantalones. FCCM

Entre esas frases, Migueli, por ejemplo, eligió "Sin ti no tengo futuro, ni faltita que me hace", el estribillo de La comparsa del futuro, de Máximo Gómez Padilla. Kiko, por su parte, optó por un clásico de Sergio Lanzas: "¡Quién tuviera ahora una boca prestá!". Salvi, por ejemplo, decidió escoger una letra de la propia agrupación: "Le canto yo en la Tierra y él me sonríe en el cielo". "Es un fragmento de nuestro segundo pasodoble de preliminares. Es especialmente simbólico porque lo escogió por ser uno de los que cumple lo cantado en el pasodoble: tener a su padre en el cielo", añade Gutiérrez.

Los maomas rodeados de serpentina. FCCM

Así, tras la puesta en escena se descubren cifras verdaderamente impactantes. Hay 60 metros de guirnaldas de bombillas recorriendo la parte alta del escenario tras el letrero luminoso que muestra al público la palabra 'carnaval'. Hay más de 2000 metros de serpentinas repartidas por el cielo, el perímetro del tablao, las farolas y el suelo, y 40 kilogramos de papelillos empleados para las distintas fases del concurso con el fin de convertir el suelo en el pavimento propio de las noches de carnaval en plena calle.

La jaula de las locas

La silla, protagonista de la actuación de 'La jaula de las locas'. E.E

Menuda sorpresa la que se llevaron los almerienses el pasado viernes, con ese segundo premio en la modalidad de comparsas. Si para ellos, llegar a la final era un regalo, aún más alzarse con el trofeo de plata. "Ha sido todo un sueño", cuenta Javier, uno de los integrantes del grupo.

Sobre los detalles de la puesta en escena, ellos son totalmente diferentes al resto del grupo: abogan por el lema del 'menos es más'. No por capricho, sino porque era necesaria esa sencillez para lanzar el mensaje al público y que este calara de verdad. "Queríamos un forillo negro para que la gente solo se concentrara en el personaje y en su silla. La idea vino del autor de la letra, que no pudo seguir con nosotros por motivos laborales, pero que nos dejó la idea y algunas letras. La jaula es el mundo y las almas locas nosotros. Queríamos mostrar la locura por algo como una forma de vida, como el mismísimo Quijote. La silla la usamos como arma contra el mundo, es nuestro caballo, nuestra prisión, o lo que sea necesario", explica Javier.

Los artesanos de Málaga

La Comparsa de Ronda volvió a las tablas con Los artesanos de Málaga, un divertido taller de artesanos del carnaval que se alzó con el tercer premio en su modalidad. Esta agrupación destacó por llevar muchísimo atrezo, como requiere un taller de esas características. "Todo lo que llevábamos en escena fue cedido por artesanos de Málaga", cuenta Antonio Lara, uno de sus integrantes, por lo que se metieron totalmente en el papel.

Los artesanos de Málaga. FCCM

El propio Lara escondía uno de los detalles más especiales de la noche. La comparsa cumple este 2022 treinta años y quiso homenajear bajo su chaleco a todos aquellos amigos que han compartido filas a su lado. "Esta comparsa solo me ha dado amigos que han acabado siendo hermanos y los echo de menos a todos", confiesa Lara, quien también llevaba el brazalete de 100 años de historia de Juan Álvarez, otro gran amigo carnavalero que falleció el año pasado al que quiso homenajear.

El chaleco de Lara. E.E

Antonio Lara, con el brazalete. E.E

Pero más allá de la parte emocional, si hay algo curioso en este grupo que no se apreció de manera visible desde casa es un instrumento que utilizan los percusionistas y que ha sido construido por uno de los integrantes del grupo. Se trata de una botella de agua de Aquaservice con un poco de agua para variar el sonido que cuenta, a su vez, con una toma de aire que va directa a un inflador como los que todos usamos en verano para poder usar colchonetas y balones en la playa. Cada vez que aprieta el pedal, golpea con una baqueta la botella y suena de una forma y cuando sale, suena de otra. "Urdita es un genio y viste el repertorio", reconoce Lara, que muestra a EL ESPAÑOL de Málaga el funcionamiento del instrumento en vídeo junto a su inventor:

La botella-instrumento.

Plastilina

El calendario de 'Plastilina'. Francisco Hinojosa

Plastilina es la comparsa de Dede Cortés tras cinco años de silencio. Como el propio alhaurino relata, esta comparsa, que se ha llevado el cuarto premio de su modalidad, no es más que un taller de carnaval que en 2018 se cierra sin saber cuando se volvería a abrir. De ahí a que haya que levantar mantas y quitarle hojas al calendario. "Es justamente en el punteo, cuando deciden arrancar la hoja del almanaque de ese mes de febrero de 2018 para dejar el de 2023. Es una referencia al momento de reabrir sensaciones, reabrir una parte de nuestra vida para volver a hacer carnaval en ese taller de plastilina, que es lo que quería plasmar", explica Cortés.

Así, entre tanto color --tienen uno de los disfraces más bonitos de todo el concurso-- sobresale el fuego. Utilizan la pirotecnia cuando dicen la frase 'hay carnaval donde siempre hubo fuego', pero su uso va mucho más allá. En 2008, este grupo introdujo por primera vez los cañones de papelillos y serpentinas que tan utilizados han sido este año por ser un elemento vistoso que embellece las presentaciones.

Plastilina, con el fuego de fondo. FCCM

"Creemos que cualquier elemento escénico siempre mola y este año hemos apostado por introducir ese fuego escénico aprovechando lo que cuenta el final de la presentación y el del popurrí, aunque en semifinales nos fallara", cuenta riendo, a la par que se plantea que quizá dentro de diez años su uso sea algo tan común como el del papelillo y la serpentina. "Lo mismo le cuadra a alguien como fin de fiesta de lo que cuente. Para mí es una tontería, pero siempre gusta añadir estos detalles para complementar lo que contamos", zanja.

Los del otro barrio

Los integrantes de la comparsa Los del otro barrio se pasaron las 24 horas previas a su pase de preliminares cosiendo y haciendo manualidades para llegar con un tipo decente a la ESAD. No hay mayor detalle para este grupo que narrar el sufrimiento que les dio el dilema del tipo.

Querían que el tipo transmitiera frescura y fuera algo urbano, "un chándal reconocible" donde las bandas clásicas de Adidas fueran serpentina. "Queríamos que las manchas del estampado de camuflaje tuvieran la forma del mapa de Málaga. También la queríamos más larga por detrás que por delante, que con el camuflaje diera forma a algo guerrero, pero no pudo ser", lamenta Félix Godoy, uno de los autores del grupo.

Los del otro barrio. FCCM

En la pechera, quizá no pudo apreciarse desde casa, estaba el logo de Adidas clásico bajo el nombre de 'biznaga', para darle un toque más carnavalero y malaguita, pero tampoco fue suficiente para completar la idea que tenían en principio. "Los pantalones no existían, eran una tela azul con rajas y enormes. Improvisamos como pudimos. También faltaron complementos y la chaqueta al final, aunque no estaba bien rematada, nos la comimos", continúa Godoy.

Sin embargo, el autor reconoce orgulloso que salieron hacia delante como pudieron, porque las opciones eran "no salir o actuar con los pantalones y las cosas tal y como nos las estaban haciendo quedando tres días mal contados como quedaban. La desconfianza era absoluta y el margen de reacción era casi mínimo", en palabras del propio Félix. La propuesta, finalmente, ha quedado en quinto lugar y ha sido aplaudida por todos aquellos que tienen alma de barrio. "Soy de la zona oeste y cuando pienso en un barrio pienso en La Luz, en Belén, en Puerta Blanca o Bonaire. Era lo que queríamos mostrar, de hecho, los bloques del fondo que utilizamos en el forillo son de allí", zanja.

Cuarteto 'El cuarteto está divino' y cuarteto juvenil 'La virgen de la cueva'

El cuarteto juvenil. FCCM

La Murguita se llevó dos merecidísimos primeros premios en la modalidad de cuartetos. Aunque las niñas del cuarteto juvenil no llevaban nada alegórico, un detalle que quizá poca gente sabe es que han hecho historia llevándose el primer premio del primer concurso juvenil de la historia del COAC del Carnaval de Málaga. Además, tres componentes, África, Marta y Nora, han salido con la murga infantil de Salas este año haciendo doblete. Alba, otra de las componentes, salía con ellos, pero este año le ha sido imposible hacer doblete.

El forillo. La Murguita

En cuanto a los mayores, sí que tienen algunos detalles curiosos como que este año han cambiado el telón en cada pase. En la Gran Final utilizaron una imagen que simula el cielo, o más bien el Olimpo del Carnaval de Málaga, donde solo llegaron los grandes. De hecho, en el dibujo figuran parches de bombo con grupos como El Barrio, La Era de acuario, Voy pa'bao o Este cuarteto es un misterio, así como el nombre de Javi Zumaquero.

