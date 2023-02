Gran Final del COAC de Málaga: emoción, disfraces y mucha serpentina, pero muy poca crítica

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga ha llegado a su fin y ya tiene ganadores. En la modalidad de murgas se ha llevado el primer premio -en su primera final-, Los verdaderos patronos, y en comparsas, Los maomas sin H. La factoría de la Murguita también se ha ido por todo lo alto: el cuarteto de los adultos, El cuarteto está divino y el juvenil, La virgen de la cueva, han logrado, al fin, el primer puesto en sus respectivas modalidades. Para consultar la lista completa de premios puedes pinchar aquí. Pero ahora vamos con la crónica, con los hechos que han llevado a todos esos grupos a levantar al arlequín dorado con todas sus fuerzas.

Minutos antes de las ocho de la tarde la charanga Los mihitas ponía el toque musical a la Gran Final del Carnaval de Málaga en la plaza del Teatro Cervantes. Momo llamaba a Málaga a su templo. No estaba ocurriendo cualquier cosa, estaba cocinándose el colofón de la batalla de las coplas, de la fiesta de la alegría, del papelillo y el disfraz y Málaga tenía que enterarse.

Algunos representantes políticos y de la Fundación del Carnaval de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Tal era el evento que ni el mismísimo Francisco de la Torre quiso faltar a la cita, como cada año. Esta vez, encarnando a Miguel de Cervantes, todo un guiño al nombre del teatro. Así, Teresa Porras, le acompañó con un traje rojo con turbante incluido y de estilo árabe.

El tema de los políticos y los disfraces es ya un clásico en cada edición del COAC. En el caso del equipo de Ciudadanos, en esta ocasión apostaron por el universo de Star Wars; la propia Losada vestía como una verdadera y auténtica Padawan, con espada láser incluida. Desde el PSOE, Dani Pérez, por su parte, vestía un disfraz de político, algo que en el photocall no se terminó de entender, pero luego, con el transcurso de la noche, comenzó a tomar todo sentido --te cuento más adelante--. Remedios Ramos y los suyos utilizaron su disfraz de obreros para reivindicar que 'El Perchel no se vende'.

También estuvieron presentes Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, como Bernardo de Gálvez, y José del Río, concejal de movilidad, que acudió disfrazado del conde de Montecristo, un disfraz que guardaba una historia personal muy importante. Era el que usaba el recientemente fallecido murguista Javier Zumaquero en algunos de los teatrillos que hacía en 'Eventos con historia'. Esta noche, además, Javier ha recibido la mayor distinción de la fiesta a título póstumo, el pito de oro, por elección de la Asociación de Autores del Carnaval de Málaga.

Homenaje a Javi. FCCM

Su primo, Alberto Zumaquero, subió al escenario del Cervantes junto a los hijos de Javier, Javi y Graciela después del descanso para recoger este detalle y un bonito ramo de flores rojas. También estuvieron otros familiares, compañeros de diferentes agrupaciones y, por supuesto, todos los que forman la historia de su murga, los muariscos, que salieron a las tablas ahogados en lágrimas para recordar a su desaparecido compañero. Alberto quiso agradecer el detalle, alegando que no se veía nunca más volviendo a las tablas del Cervantes y tristemente ha tenido que subir a ellas por este motivo. Seguro que Javi no perdió ojo de la final allá donde esté.

Plastilina

Plastilina.

Los de Dede Cortés pusieron en marcha la noche con su color y plastilina --si lo has leído cantando, eres de los míos--. Fueron los primeros y de los pocos en sacarle, precisamente, los colores al alcalde de Málaga en uno de sus magníficos pasodobles. Además, tuvieron la suerte de cantar pronto para que De la Torre pudiera escuchar atentamente a su letra.

Alhaurín comparó sus veinte años como alcalde con los veinte que cumple este año la comparsa, que nació en el 2003 como La cárcel vieja. "Yo con mi travesía vi mil mundos y volví a esta ciudad para ver con tristeza que comprar una vivienda ya es otro gran lujo. Yo fui carcelero y tú aún sigues preso del turismo y poco más. Y puede que si te presentas tú salgas de nuevo porque has moldeado las ganas y el genio porque es plastilina nuestra voluntad. Y aquí seguimos permitiendo que nuestra ciudad ya no sea del malagueño y te volvemos a votar...", cantaron.

En el segundo, se acordaron de una amiga para hablar de la salud mental: "Yo quiero luchar codo a codo, tenderte la mano mirarte a los ojos, llorar con tu llanto quiero acompañarte para pelear". La comparsa es una magnífica obra que sumar al historial del genio de Alhaurín, Dede Cortés. Pese al gripazo que tenía y que le ha impedido disfrutar al completo de esta final, después de cinco años sin pisar una, seguro que ese cuarto puesto en comparsas le ha sabido a gloria. Tu vuelta ha sido una alegría para todos los carnavaleros y ojalá tengamos a más autores ilustres de vuelta el próximo año.

Los verdaderos patronos

Los verdaderos patronos. FCCM

Fueron la sensación del concurso en cuanto el telón de la ESAD se abrió y todo ha ido sobre ruedas para este grupo tan joven y currante, hasta el punto que se han alzado con el primer premio en la modalidad de murgas. Estos San Ciriacos han caído simpáticos, tienen un popurrí extraordinario --algo muy importante para una murga--, y se han ido ganando al público pase a pase con pasodobles emocionantes, cuplés simpáticos y golpes maravillosos como el uso de la figura del hombre croma o el avión comercial.

Respecto al pase de la final, estos San Ciriacos se comieron las tablas con unas caras de ilusión y unos ojos brillantes que derrochaban alegría por estar ahí. De hecho, agradecieron en uno de los pasodobles el poder estar cantando en la final. "Pido disculpas si estoy muy serio... O si me equivoco, son los nervios. Que esto es el Cervantes, que esto es el Cervantes, que esto es el Cervantes, catedral de los artistas y yo esta noche te estoy cantando, te estoy cantando como finalista", remataron.

Tienen uno de los mejores estribillos del concurso sin lugar a dudas --el público lo coreó con ellos--: "Llevo una duda a cuestas, dame la respuesta... Con tu gran sabiduría: ¡Santa Paula! ¿por qué has cerrao la marisquería?". Así, también le pidieron a Santa Paula si podía apagar el ventilador, que vaya ventolera se había levantado el día de la final. Arte a raudales en los cuplés, donde reconocieron que al final el hombre croma era el que más gracia hacía al personal. Merecido puesto y ahora a reventar la calle, amigos.

La jaula de las locas

La jaula de las locas. FCCM

Almería estaba eufórica, era su primera final. Estas almas locas volvían a hacer enloquecer al público malagueño con una impresionante interpretación --la mejor de la noche--. Este grupo es un torbellino cantando e interpretando y a mi parecer, esta ha sido una de las claves para lograr ese segundo premio en comparsas.

De la final, hay que destacar un magnífico pasodoble donde denuncian que los chavales se preparan como el que más en colegios, institutos y universidades para acabar todos en el paro: "Y ahora por fin termino yo la carrera, ahora es cuando ya todo valdrá la pena, ahí viene el futuro... Yo toda la vida hincando los cuernos... con 30 años y hasta el carajo, para que después de toda una vida esté sin trabajo".

Estos locos pueden además alardear de que tienen una de las mejores presentaciones del concurso, que acompañada de sus maravillosas voces, crea un conjunto fabuloso que engancha a cualquiera. El uso de las sillas, que durante el COAC han sido caballos, patinetes e incluso escudos de defensa frente al público, de lo más creativo e inspirador pese a lo simple que puede parecer. Almería, mi más sincera enhorabuena. El año que viene, más.

El cuarteto está divino

El cuarteto está divino. FCCM

En las preliminares, el público retó a las divinidades. En las semifinales, el público las juzgó. En la final, el público les rezó. Sin duda, el cuarteto estaba más divino que nunca y es que los de Alberto Salas han dado en el clavo y se han llevado al público y al jurado de calle. En este tercer capítulo del cuarteto, vemos a Zeus, Dios y Ra, o más bien Da, porque con su media lengua no termina de pronunciar bien la 'R'. Aunque interactúan entre los dioses durante la parodia, el teatro se cae cuando en el tema libre aparece Francisco de la Torre, personaje que ya utilizaron en semifinales. Llega al cielo y se adueña de él, pero es que poco después aparece Teresa Porras, a la que le gusta mucho beber 'agua'.

Y de un momento a otro, apareció Dani Pérez, esta vez el de verdad. "Vengo del futuro, soy tu sucesor", le dice al alcalde, que le mira con desconfianza porque en su mano, Dani, lleva un ramo de rosas. "Ahhh... mi sucesor... yo creía que vendías rosas y te iba a comprar dos", le dice.

El cuarteto está divino. FCCM

Tras pegarle Paco unas puñaladas traperas a Pérez, al final, se queda en el cielo y consigue hacer rezar hasta un 'Paco nuestro' a todos con todo el teatro en pie. Hay un antes y un después en la historia del cuarteto malagueño: las historias localistas son un claro SÍ. Funcionan. A la gente le hace gracia ver qué haría De la Torre en el cielo o en el infierno. Ahí queda para futuros años. Lo local funciona y mucho. Ni que decir tiene, insisto, en la alegría que me da ese primer premio a este grupo que tan castigado ha estado durante años. Felicidades y a disfrutarlo muchísimo.

Ni Haaland, ni Mbappé, yo soy más de Kanouté

Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté FCCM

Los rastafaris trajeron porritos --bolsitas de orégano-- y mucho buen rollo a todo el Teatro Cervantes. Están en Jamaica para evitar el estrés y esto se traslada a cualquiera que les escuche, aportan más good vibes que los de Mr. Wonderful. Han logrado alzarse con el quinto premio en murgas colándose en su primera final y recogiendo el testigo de sus compañeros roqueteños de la chirigota de Norman, que no fallaba casi ningún año en la final del Carnaval de Málaga.

De su pase a la final destaca uno de los pasodobles, en tono divertido. Intentan dedicarle una letra bonita a Málaga por pasarles a la última fase del concurso, pero finalmente les brota la sinceridad: "Trailalalalalalalalala, mi grupo te dice hoy a la cara... te voy a ser muy directo... Mira Málaga, en dos días a meter un pasodoble no me ha dado tiempo... ¡Ah, pues sí!", remataron con mucho arte. El cuplé donde confunden a Bob Marley con Bob Esponja también es divertido. Ha sido la murga que mejor ha cantado en todo el concurso, todo sea dicho. Felicidades a todos sus integrantes.

Los artesanos de Málaga

Los artesanos de Málaga. FCCM

Los artesanos de Málaga volvieron a llevar su taller de carnaval al Teatro Cervantes. Entre telares, tipos, tijeras y lijas cantaron, precisamente, a ellos, a los mismos que simbolizan, a los artesanos del Carnaval. "Y es que Luis Bermúdez sin rechistar, es el gran patrono del carnaval y como arquitecto de la alegría ha sido la bruja y ha sido el rey de la fantasía", cantaron en uno de los versos.

Bermúdez, que ahora está dentro del Patronato, vivió el pasodoble visiblemente emocionado desde las bambalinas. Un bonito gesto el que tuvo este grupo, que canta de locos, con aquellos que este año les dan nombre. Estos artesanos se han alzado con el tercer puesto en su modalidad, lo cual no está nada mal. En la final, volvieron a sonar de lujo y llenaron de ternura el teatro, porque al final esta comparsa, a mí por lo menos, me transmite eso: alegría, dulzura... todo corazón. Ronda, gracias siempre por dar 'el toque' a este concurso.

Los leones en su salsa

Los leones imitando a Antonio Carlos y su hijo. FCCM

Con los Leones, como viene siendo habitual, el teatro se caía abajo. El público tenía tantas ganas de trasladarse a La Habana con ellos, que estuvieron arropadísimos de principio a fin, hasta cuando levantaron el 4º premio en murgas. El cupletazo de la noche vino de la mano de este grupo, que quiso recordar cómo Antonio Carlos y sus compañeros de Los maomas sin H sacaron a sus respectivos hijos para cantar un pasodoble. Algunos de los Leones se subieron encima de otros para interpretar el cuplé: "Papá agárrame bien. Coño, que me caigo al suelo, que no te puedo agarrar, te pesa mucho los huevos... Esto siempre lo he soñado, cantar abrazado a mi padre... pero la próxima vez vas a cantar el cuplé con tu puta madre", remataron. El público acabó revoleado, como se dice en el argot carnavalesco.

De igual manera, otro momento destacable de la actuación llegó al sacar a escena a tres componentes de la Murga del Chino para mostrarles su apoyo. La letra, todo un dardo al alcalde de Cádiz, Kichi. "El Kichi y todos los demás, si allí no estaban, ¿qué sabrán? ¿Cómo se atreven a dejarlos de machistas? Cállate y da ejemplo, que eres un puto alcalde. ¿Quién eres tú para decir que mi amigo es culpable?", cantaron.

Cuarteto juvenil - La virgen de la cueva

La virgen de la cueva. FCCM

Las niñas del primer cuarteto juvenil de la historia del COAC lo han vuelto a petar. La guiri, la malaguista, la deportista pijita y la limpiadora se han ganado el corazón de la afición carnavalera desde la primera apertura del chiringuito La virgen de la cueva en en la ESAD. Aunque se han mudado a las tablas del Cervantes, el chiringuito sigue funcionando, lo que indica que el cuarteto ha cuajado.

"Vosotros nos habéis podido salvar, gracias por acogernos un día más", dijeron al público malagueño, que acabó rendido ante sus pies en su tercer pase. Marta, María, Nora y África han hecho este año muchísimo más de lo que creen por la fiesta y por la modalidad con sus letras, su actuación y su arte.

Felicitaciones inmensas a Marta, la guiri, porque se ha comido el escenario en cada uno de los pases. Eres maravillosa, my friend cuartetera. Enhorabuena a todas por ese premio.

Comparsa - Los maomas sin H

Los maomas sin H FCCM

Los maomas sin H eran un claro primer premio desde que las cortinas se abrieron en la ESAD. El nivel de comparsas ha estado muy reñido, pero es cierto que esta agrupación, en conjunto, quizá se alejaba algo más por encima del resto. En este pase, rompieron con la escena para bajar de la tarima con el objetivo de cantarle a Málaga más cerquita en el segundo de los pasodobles, que es toda una poesía muy Miguel Gutiérrez: "Y el corazón tendrán, por ti, mi tierra, que arrebatarme pa’ que no te quiera ¡Pero antes que no cantarte, ay, mi Málaga la Bella, a mí tendrán que matarme!".

La última cuarteta del popurrí, la de Somos los carnavaleros, es sin duda una de las más bellas del concurso, y para interpretarla, también se bajaron de la tarima. El grupo goza de un chorro de voces espectaculares y se lucieron muchísimo. Lograron un tercer premio en 2020 con Ciudad del Paraíso; en 2022, un segundo con Matria y ahora, en 2023, ha logrado alzarse con el primer premio. A la tercera va la vencida.

Murga - No me pises que llevo chanclas

No me pises que llevo chanclas. FCCM

Rute ha firmado un paso por el concurso espectacular y quizá ha sido el pase de la final el que más les ha costado, y eso que ellos ya lograron estar en la final del COAC 2022. Los nervios provocaron algunas mascadas de letra, pero yéndonos al contenido, tenemos que destacar un cuplé y un pasodoble concretamente.

Por un lado, la agrupación ha presentado un pasodoble bastante reivindicativo para defender la Sanidad Pública donde hacen también mención a la miseria que ganan algunas personas que se dedican al sector de la limpieza. Respecto al cuplé que le dedican a las palmeras de Casa Kiki, tanto le insisten sus familias en el coche para ir a comprar una de ellas que, como les distraen, lo que acaban comiéndose es una palmera... pero de la rotonda.

Rute tiene un tipo maravillosamente bien elegido. Jugaron genial sus cartas y ahí están, alzándose como la segunda mejor murga del COAC del Carnaval de Málaga. Hay que querer a estos 'rumalagueños' que sienten nuestra fiesta como si fuera suya. Ojalá sigan viniendo y haciéndonos felices en las calles y en el concurso. Feliz carnaval, Rute, and congrats!

Comparsa - Los del otro barrio

Los del otro barrio. FCCM

Los del otro barrio salían a escena casi a las tres de la mañana. Aunque más de uno ya tenía ganas de echarse una cabezada, los de Pino, Malo y Godoy despertaron hasta a Paraíso gracias a letras críticas, algo que he echado muchísimo de menos en esta final, que ha sido rara, sin leñazos constantes a nuestros dirigentes o denuncias de problemas de nuestra ciudad. Hay tanto que contar, hay tanto que reivindicar, que me alegro de que grupos como este, que solo con el tipo y la puesta en escena ya reivindican, estén en la final.

Sencillamente espectacular es el pasodoble en el que comparan La Desbandá con la situación actual en nuestro país, quizá el mejor de la noche. "Va tirando nuestras casas para hacer un nuevo hotel, disparando la hipoteca y el precio del alquiler. Cómo pago una carrera, cómo hago pa' comer, si no llego a fin de mes... De la Torre da la mano al turista con su trolley a costa de sus paisanos. Málaga es su Monopoly, 80 años después el dolor ha sido en balde. Esta es otra 'desbandá' y la culpa es de nuestro alcalde", lanzaron, como un dardo. Qué comparación más brutal y qué letra más dura. Gracias por llevarla hoy y por vuestra valentía. Los de barrio, siempre en mi equipo.



Murga - Pá tí tó

Pá tí tó. FCCM

La pieza principal de este grupo es el popurrí. Pato de Lucía se hizo amigo de Patoso de Lucía en la final y el público lo dio todo recordando con estos divertidos patos cómo es un día en la Feria de Málaga. Del regaliz a la patata asada o el gofre. En este sentido, con su sonrisa y su interpretación, lo tenían todo hecho.

Quizá donde pincharon algo más estos patitos fue en los cuplés, algo más flojitos que en el resto de pases. Uno de ellos se lo dedicaron a la Reina de Inglaterra, que no saben cómo no se murió antes haciendo balconing si "bebía mucho gintonic y tenía una vida de lo más tranquila".

Me gustó bastante el segundo pasodoble de este grupo, eso sí, que denuncia los comentarios que alegaban que el nivel de murgas era muy bajo este año: "Que no tengo ni barrio, ni peña conmigo, pero tengo la calle y todito tu cariño. También familia que sufre la ausencia de noches de ensayo; tengo un pito de oro ahí arriba con su cielo ganado... y con todo lo que yo tengo, tengo que escuchar todavía que el nivel de murgas es bajo". Llevan, sin duda, el mejor tipo de todo el COAC y el jurado también lo cree, pues le ha otorgado la aguja de oro de murgas a Alejandro Mariño, el artesano de estos disfraces.

🎭🎊🎉🙌🏼 ¡Así está el ambiente en el @TeatroCervantes esperando el fallo el jurado! Este público es un UNO #COACMLG #CarnavalMLG pic.twitter.com/sAhvSTC1ub — Carnaval de Málaga (@CarnavalMLG) February 11, 2023

Y a las cuatro y doce minutos de la madrugada, después de incluso repartir gofres al público, como ya hicieran en semifinales estos patitos, los miembros del jurado les ponían los capuchones a los bolígrafos con los que llevan haciendo anotaciones desde el pasado 27 de enero, cuando comenzó el concurso. Tras la entrega de premios, Málaga se despedía del templo del "buen rollo y el buen hacer", como Antonio Ismael Aragón, el magnífico speaker de este COAC, ha sentenciado frente al público malagueño.

Casi ocho y media de la mañana y esta humilde cronista pone fin a su cobertura. Nos vemos en las calles. Que Momo --y el viento-- nos pillen confesados. ¡GRACIAS!

Archivado en Carnavales, Cultura, Málaga (Provincia), Música

Alba Rosado Redactora de Vivir y Sucesos en El ESPAÑOL de Málaga. Graduada en Periodismo en la Universidad de Málaga. Pasé por La Opinión de Málaga, 7TV y Cope.

Sigue los temas que te interesan