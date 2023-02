COACMLG 4ª semifinal: el Chino da la vuelta a la historia y los jóvenes brillan sobre las tablas

Última semifinal, ¿y qué significa esto? Pues que tocaba vivir la noche de los nervios, de las mariposas en el estómago, de los rezos y los dedos cruzados: la noche de los cuchillos largos, que para el que no lo sepa es cuando el jurado anuncia qué agrupaciones pasan a la Gran Final del viernes 10. Pero antes del fallo, aún quedaban agrupaciones por actuar en semifinales que firmaron unos pases brillantísimos. El menú del día lo pusieron el cuarteto infantil Estamos perdidos, la comparsa rondeña Los artesanos de Málaga, el cuarteto juvenil La virgen de la cueva, la murga Sin perdón, la comparsa tarifeña Los sedientos, la murga Los verdaderos patronos y la comparsa Los herejes.

Cuarteto infantil 'Estamos perdidos' - Málaga

Estamos perdidos. FCCM

Los niños de Luci López, o más bien sus objetos perdidos, volvieron a liarla parda en el Teatro Cervantes con su actuación. Con una de las propuestas más originales de todo el panorama infantil, volvimos a ver al móvil, a la cartera y a las llaves interactuar entre ellas, como si de los muñecos de la película Toy Story se tratase. Como ya comenté en preliminares, la edad de los cuarteteros de este grupo es la que suele denominarse como la del 'pavo', aquella que va entre las categorías de infantiles y juveniles y lejos de cortarse, lo han defendido a la perfección. "Mira que lo hemos intentado, pero la vergüenza no la hemos encontrado", han cantado, de hecho, con todo su arte.

En esta ocasión, durante la parodia, cada uno de los objetos empieza a darse cuenta de que si no le encuentra rápido su dueña, a la que llaman como 'la histérica', esta les cambiará por otros objetos rápidamente. "¡El carnaval es que me pierde!", cantaron, rodeados de sus compañeras del cuarteto juvenil, que está de celebración tras pasar a la final. A ver si siguen sus pasos y en próximos años los vemos competir en la categoría juvenil. Luci, gracias por todo lo que aportas al carnaval con tu ilusión y tus locuras.

Comparsa 'Los artesanos de Málaga' - Ronda

Gorri y Rubén. FCCM

Los artesanos de Málaga llegaron a las semifinales después de haber pasado por el teatro de los ladrillos coloraos, el Teatro Falla de Cádiz, donde se han quedado en preliminares. Allí, estos artesanos se llamaron Los carnavaleros y estrenaron sombreros en forma de alfileteros, chalecos y delantales, así como otros detalles de su puesta en escena, para no incumplir las normas del concurso. Estos cambios --incluido alguno en letras-- han llegado al COAC de Málaga hoy y parece que les han venido bastante bien de cara al fallo del jurado, que les ha dado el pase a la Gran Final del viernes.

Sobre Ronda poco hay que decir en lo vocal: Lara, Horacio, Gorri... Si brillan año tras año, con el fichaje de un Rubén Tejada afinadísimo por arriba, firman un conjunto espectacular que te puede defender cualquier repertorio que le eches. Y más allá de esa manera de cantar, Gorri, en la primera fila, es probablemente uno de los comparsistas que mejor interprete con su rostro y sus manos. Tiene una elegancia fascinante que me lleva llamando la atención desde hace años.

De los pasodobles, resalto la originalidad de sus temáticas, especialmente el primero ---muy necesario--, que dedican a los trabajadores del campo. "Igual que la medicina, el campo es indispensable, salva a los pobres y al hombre rico sustento da, y aquel que con miseria va a pagarle más que un tirano es poco humano y un miserable", contaban en el desarrollo. Qué importante es reivindicar en una letra de pasodoble, puesto que al final esto es carnaval.

En el segundo cantaron a Caparrós y al 4 de diciembre tras poner un emocionante audio de su hermana. Otra crítica voraz, esta vez a Juanma Moreno, que ha hecho de esta fecha el día de la bandera andaluza. "Que el cuatro de diciembre no solo sea el simple recuerdo de una bandera, que esta bendita tierra y aquellos que la lucharon no queden en el olvido... y Caparrós siempre siga vivo", remataron. Buenísima tanda de pasodobles. Detalle que tampoco se debe pasar por alto: qué puro y bonito suena un pito de caña como el que lleva esta comparsa.

Tras los cuplés --de comparsa--, los rondeños trajeron un nuevo estribillo: "Pintura roja en tus labios, que tus besos se me marquen y en tu piel tela de seda suave como acariciarte. Un banquito de madera donde sentarnos los dos, que el mundo sea el escenario de esta obra tan bonita que es nuestra historia de amor". ¡Qué me gusta un estribillo empalagoso y romanticón, por Dios! El popurrí es muy dulce y diría que inspirador y tiene una musicalidad que atrapa, todo un caramelo.

Así como detalle que quizá pasó desapercibido, bonito gesto el que tuvo Antonio Lara con Vere Álvarez, quien disfrutaba de la actuación con emoción desde el foso tras recordar las comparsas de su padre, Juan Álvarez, en uno de los vídeos históricos que la fundación está proyectando en los tiempos entre cada actuación. Lara vestía un brazalete marrón de uno de los tipos que el padre del periodista, Juan Álvarez, sacó en vida. Juan fue historia del carnaval rondeño desde finales de los años ochenta y falleció en junio del año pasado. De alguna forma, estuvo con los de Ronda en esa última semifinal del COAC.

En la mano izquierda, el recuerdo a Juan. FCCM

Murga 'Sin Perdón' - Málaga

Sin Perdón. FCCM

Los del Chino volvían al Cervantes tras las críticas recibidas en Cádiz y después de contar durante las fases de preliminares y semifinales con el apoyo de muchas agrupaciones como La malagueña, En el nombre de Moma o La Guirigotissima en forma de pasodobles. En su pase de preliminares salieron emocionados al escenario y de la mano de sus respectivas parejas y en esta ocasión aparecieron en escena con un personaje nuevo: el de la mujer enfadada. Han decidido darle la vuelta a la tortilla y contar la historia desde el otro punto de vista.

"¿Habéis visto a mi marido por aquí? ¡Hay que ver, que tengo que venir yo a arreglarle los problemas a mi marido!", le preguntaban al público estas chicas enfadadas, sosteniendo en una bolsa de basura todos los regalos de su "gordi". En cuanto a los pasodobles, ambos hacen referencia al enfado que tiene esta señora y cómo afecta a diferentes aspectos. En el primero, al sexo y en el segundo, más currado, al carnaval. "Desde que estoy enfadada, ahora por carnavales con él no voy y si canta, yo del trabajo cambio el horario. Disfraza a los dos niños y para cuando llega, su grupo ya ha cantado en cuatro escenarios", cantaron.

De los cuplés fue el mejor el segundo, donde tocaron uno de los temas del momento en el COAC, la manía que está cogiendo el alcalde de Málaga por levantar torres por toda la ciudad. "Pa mí que la única torre que Paco quiere que se le levante, no se levanta", rematan. El estribillo también lo cambiaron jugando con el nuevo tipo. En el popurrí, jugaron con las mismas cuartetas prácticamente, pero cambiando de perspectiva. Buena jugada del Chino, pero no ha sido suficiente para terminar de convencer al jurado, que lo ha dejado a una agrupación del corte, solo por delante de Los Malapipa.

Cuarteto juvenil 'La virgen de la cueva' - Málaga

El cuarteto juvenil. FCCM

¡La revelación cuartetera del COAC 2023! Estas niñas la han liado con su cuarteto La virgen de la cueva. La factoría de la Murguita de Málaga no ha parado de sembrar semillas que han acabado agarrando, echando raíces y brotando rápidamente, como es el caso de estas jóvenes. La cantera viene fuerte y ya vuela sola.

Después de quedarse refugiadas de la lluvia en el chiringuito La virgen de la cueva, Marta, la guiri; María, la limpiadora; Nora, la malagueña salerosa y África, la deportista pija, se aburren tanto que deciden jugar al trivial. "¿Desde cuándo lleva Málaga con las obras del metro?", dice una de las preguntas. Las chicas aciertan con el año 2006, pero llegan a replantearse si desde "el 1500 después de Paco de la Torre". En la parodia también hay hueco para la reivindicación pese a su juventud. "Si yo te digo no se vende, tú me dices...", insinuaron. En apenas unos segundos ya estaba todo el público gritando el lema 'El Perchel no se vende'.

También jugaron a hacer coplas con los nombres de artistas malagueños como Pablo Alborán, Vanesa Martín, Antonio Banderas o Dani Rovira. La guiri ya se conoce Málaga tan bien que incluso sabe que lo primero que se escucha al entrar a la Feria de Málaga es la publicidad de Hamburguesería Uranda. En los cuplés dicen que el alcalde es un ejemplo en la lucha contra el cambio climático porque no ha cambiado su traje en todos los años que lleva. "La fiesta está dentro de ti no te hagas de rogar, hoy Momo está cerca de mí, hoy me ha venido a visitar... Yo estaré aquí todo febrero, ponte un disfraz", remataron al final de su actuación.

Ojalá vosotras nunca dejéis de poneros un disfraz. ¡Qué vivan las cuarteteras como vosotras!

Comparsa 'Los sedientos' - Tarifa

Los sedientos. FCCM

Estos hombres del mar llegaron desde el municipio gaditano de Tarifa para inundar el Cervantes con su potencia y sus letras. Y lo hicieron. Cómo canta este grupo que, como ya hacían ver desde un palco que cantaba "Todos los besos" antes de su actuación, es el que ha acompañado a Los Rebujitos en más de una ocasión, incluido en ese hit andaluz que todos conocemos.

Dicho esto, buena tanda de pasodobles la de los gaditanos. Especialmente original y emotivo el que dedicaron a los niños con capacidades especiales y a sus profesores. "Con su tutora, la mejor. La que le educa, con amor. La que si ella... no sé qué haría. Pronto el miedo se transforma en la profunda admiración, por esos que se desviven por sus alumnos, con las dificultades que tiene en el día a día educar con inclusión las diferentes capacidades", cantaron.

En los cuplés, hablaron en el primero de Málaga y sus torres --chupito-- y en el segundo hicieron el mismo chiste que la murga del Chino, bromeando con que la torre del alcalde precisamente es la que no se levanta. Popurrí quizá algo monótono, pero correctamente defendido. No han pasado a la Gran Final, pero son de esos grupos que suelen aportar al COAC. Felicidades. Almería ha venido durante muchos años sin descanso y ha sido este año cuando han pasado a la final y han logrado su ansiado premio. Sois y seréis siempre bienvenidos.

Murga 'Los verdaderos patronos' - Málaga

Los verdaderos patronos. FCCM

La revelación de las murgas este año llega de la mano de los Emeterios, que este año encarnan a un divertido San Ciriaco, el verdadero patrono. Como diría el gallinero, "esta murga, me guuuuuuusta". Cantan a Málaga, cantan a lo que nos suena y nos afecta. Llevan un popurrí cojonudo con chistes sencillos, pero que funcionan, como que Spiderman vive en La Araña o que a San Jacobo no le gusta el queso.

Más allá del magnífico popurrí, los chavales han firmado otro pase fantástico en el que le han llevado hasta dulces de Casa Kiki al jurado gracias al mejor figurante de la historia del Carnaval de Málaga, el hombre croma. ¡Denle un primer premio a ese máquina!

Realmente bonito uno de los pasodobles donde explican cómo será el 2023 para la historia del carnavalero malagueño. "2023, el año en que por febrero los carnavaleros hicimos historia, contaremos a nuestros hijos que de este cortijo la puerta cayó... Al fin, al fin, al fin, las fuerzas unimos, al fin, al fin, al fin lo conseguimos, al fin pudo votarse y se votó".

Tras un cuplé a Ibai, hilan el tema del follón entre asociaciones y Fundación en el segundo para reírse con mucha guasa de Miguel Ángel Merchán, quien ha sido de los pocos que no ha formado parte del movimiento de las asociaciones. "Belén Caballero y Carlos Torres van por la parte de Rafael, que era presidente. Por el otro lao el Susi, el Maxi, Jesús Gutiérrez, Pepe León, Pariente y Luis... Si no te has enterado, voy a resumirte con una frase toda esta lucha: que si estás pensando en hace una obra, Merchán te pone la placa de ducha".

Acabaron la actuación con confeti hasta en las pestañas, demostrando que ellos son los verdaderos patronos y no los de Luis Bermúdez el año pasado y todos los que este año lo utilizan a mansalva. Cuánto me alegro por este grupo, que lleva currando años. Ahí tenéis el premio, vuestra primera final.

Comparsa 'Los Herejes' - Málaga

Los Herejes. FCCM

Los niños venían con toda la artillería para las semifinales. Menudo pase. Qué interpretación la de este grupo --Álvaro, es una locura lo tuyo-- y qué letras en forma de críticas voraces y agresivas: "Que llevan veinte años las gaviotas cagando en nuestro “tejao”... hasta aquí hemos “llegao”". Fue este remate del primer pasodoble el que provocó un reventón fuerte del público en el teatro. Los que no los tenían en sus quinielas, los pusieron justo en ese momento y se reafirmaron con el segundo.

David Fernández cuenta que él sería cristiano si se produjeran determinadas circunstancias en la religión que a día de hoy no se dan. "Me voy a marchar,

ahí le dejo Padre Nuestro, con la cruz de soportar, golpecitos en el pecho de los que deben callar, los farsantes de medallas, corbatita y besamanos. Si no le acompañaran tanto facha, tanto mierda y tanto chulo, por el barrio se lo juro, sería cristiano", cantaron. Insisto, aunque me podáis llamar pesada, letras como las de este grupo, muy críticas y directas, siempre son necesarias en el carnaval y, en esta ocasión, fueron muy bien recibidas por el público. El teatro se caía con ellos.

Así, hay que destacar el magnífico trabajo de este grupo respecto al popurrí, que trajeron modificado para este pase, algo que tiene mucho mérito. Brutal la cuarteta en la que le hablan al jurado y al propio concurso en general: "Perdónanos Momo por este pecado, pero es que el concurso nos tiene envenenados... Perdónanos Momo, la piedra no tiraré... porque este mandamiento lo he incumplido alguna vez".

Los niños se han vuelto a quedar en el corte, sextos. Lo siento muchísimo por ellos, porque el pase de hoy era de podio en final. No aburríos, seguid aportando esa frescura a nuestra fiesta, seguid haciendo de las vuestras. Que nunca os abandone la 'Anarkía, la libertad y el karnaval'. Por mi parte, felicidades por ese pase y enhorabuena especialmente a David, que mejora pase tras pase en la autoría.

Tras su actuación, llegó el momento de las porras entre los compañeros de la prensa. "Pues para mí, fulanito es un uno", "yo a este lo dejaba fuera", se escuchaban en los corrillos de los comentaristas de radios y televisiones locales. Si quieres conocer el fallo del jurado para la final puedes pinchar aquí. Nos leemos el viernes, familia. ¡Esto se acaba!

