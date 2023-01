Dentro de ‘La chica de nieve’: “Sorprende descubrir quién es la persona que está detrás de algo tan oscuro”

El mes de enero aún tiene muchas series que ofrecer y una de ellas es La chica de nieve, la adaptación en pantalla del bestseller de Javier Castillo, que se estrena en Netflix el viernes 27 de enero.

Adoptando ciertos cambios con respecto a la novela, se sitúa en Málaga, durante la cabalgata de los Reyes Magos. El momento más mágico del año se torna en pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren (Milena Smit), una periodista en prácticas, comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (Jose Coronado), Miren no parará hasta encontrar a la niña.

SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con el propio Javier Castillo y los protagonistas de la serie Milena Smit, Loreto Mauleón, Raúl Prieto, Aixa Villagrán y José Coronado. Contaron cómo fue embarcarse en un proyecto como este y cómo se llevó a cabo el proceso de adaptar la historia del libro a la pantalla.

De las páginas a la pantalla

"He estado involucrado en la serie, intentando que se respetase el alma de la novela", explica Javier Castillo sobre la fase de producción, aunque insistiendo en que él solo se encargaba de revisar el material que creó un equipo de guionistas. "Había algunas cosas que yo creía que eran inamovibles, como la protagonista y siempre intenté que se respetase su esencia, su alma, su fragilidad, su fortaleza".

A partir de aquí, la historia tomó forma, aunque tal y como reconoce Milena Smit, fue un trabajo creativo que funciona como algo independiente a la novela. "Realmente no hemos trabajado juntos para la construcción del personaje en la serie, porque al ser una adaptación, hay muchas cosas que son diferentes, siendo un ejemplo de ello la localización", concreta la actriz, refiriéndose a que la serie transcurre en Málaga y el libro se ambienta en Nueva York.

"Cuando escribí el personaje de Miren, que es complejísimo porque es un aspirante a periodista que al mismo tiempo tiene un trauma muy dramático -sufrió una agresión sexual-, tuve que llevar a cabo un proceso de investigación", recuerda Javier Castillo.

"Me di cuenta de que muchas chicas que sufrieron lo mismo se quedan como congeladas en ese momento, lo interiorizan mucho y forma parte de ellas", expresó el escritor. "Es algo tan doloroso que un hecho tan dramático te cambie para siempre... Es algo que no puedes controlar y yo también lo quería escribir con muchísimo respeto".

Los cambios adoptados hacen crecer la historia

Fotograma de 'La chica de nieve'.

A la hora de dar vida a La chica de nieve, una de las cuestiones que surgieron fue cómo abordar la historia, si hacerlo a través de lo que se cuenta en la novela o simplemente ciñéndose al guion.

Aixa Villagrán, que interpreta a la inspectora de policía en la serie, reconoció haberse apoyado exclusivamente en el guion. "Leí la novela y la disfruté muchísimo, pero yo me enfoqué mucho en el guion, en especial porque el personaje de Belén Millán, en el libro es Miller, y poco podía agarrarme al personaje de la novela", contó la actriz.

"También me parece bonito que los creadores hayan querido hablar de una policía obsesiva, diferente, que comete errores y que no es una heroína. Hay como un lugar común entre Miren Rojo y Belén Millán, que es el dolor y el trauma. Creo que el motor de los dos personajes es el dolor y que como vía de escape, se aferran al trabajo. De maneras diferentes, porque Belén es más protocolaria y cumple la norma y la otra es más anárquica".

"Los guionistas desarrollaron al personaje y decidieron que fuera una mujer, cosa que me parece muy interesante porque necesitamos más personajes femeninos en el audiovisual español y más en el thriller", añadió.

"Como mujer de 44 años, agradezco que en un thriller de misterio el peso lo lleven los personajes femeninos. Ya estamos acostumbrados a ver mucha testosterona en el género y que de pronto haya una policía mujer, se agradece, también como espectadora", concluyó.

Por su parte, José Coronado, que interpreta al mentor de Miren, también se ciñó exclusivamente al guión. "El libro ni lo leí porque lo único que iba a hacer era distraerme. Hablé con Javier y como con los responsables de Netflix, porque en el libro mi personaje se llamaba Richard y tenía 30 años, y me limité a seguir las pautas de los directores. Traté de unificar criterios para para ser el mentor del personaje de Miren, y también como José, ser un poco padrino de la serie, porque creo que es una historia fantástica", razonó.

El giro de guion condiciona la historia

'La chica de nieve'.

Entre todas las cosas que llaman la atención de La chica de nieve, una de las más sorprendentes es su giro final de guion, que busca cuestionar las convenciones del género y también las posibles especulaciones que pueda hacer el espectador.

Sobre esto, Loreto Mauleón quiso adelantar que la historia "te hace pensar cómo el típico psicópata de manual no tiene por qué serlo. Y te hace plantearte también qué tipo de gente tienes alrededor".

"Solemos tener como una idea de qué es un psicópata, una idea de quién es una persona mala o que puede hacer este tipo de aberración", exponía Raúl Prieto, que interpreta al padre de Amaya. "Pero la realidad supera a la ficción y te das cuenta de que no hay un perfil -o por lo menos yo, que no soy psicólogo, no sé qué perfil hay de psicopatía-. Creo que siempre te puede sorprender quién es la persona que está detrás de algo tan oscuro", desarrolló.

José Coronado coincide con su compañero, desarrollando con que "es mucho más interesante nuestra propuesta que el hecho de representar al psicópata al uso, al que todos conocemos y hemos visto tantas veces". "Además, son personajes llenos de luces y sombras, porque ni los malos son malísimos ni los buenos buenísimos", completó Aixa Villagrán.

'La chica de nieve' ya está disponible en Netflix.

