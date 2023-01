Netflix transforma Málaga en 'La Chica de Nieve', la adaptación de la novela del malagueño Javier Castillo

Los seguidores del escritor malagueño Javier Castillo están contando los días para el próximo 27 de enero, cuando se estrenará la serie que Netflix ha preparado como adaptación de su novela La chica de nieve. Este lunes, el autor y el gigante audiovisual estadounidense compartían en sus redes sociales el tráiler completo, donde hemos podido descubrir que la serie nos dará todo un tour por una transformada Málaga. Desde lo más profundo, como el descampado de Sacaba Beach, Huelin o El Palo, hasta localizaciones céntricas como el puente de los Alemanes, la Plaza de la Constitución o el entorno del CAC. Sin embargo, muchas de ellas están irreconocibles gracias a la magia de lo audiovisual.

La primera imagen del tráiler, precisamente, es la de Málaga a vista de pájaro. Nos desvelan desde el segundo uno dónde desaparece la pequeña Amaya; dónde se comenzará a escribir la historia. Netflix decidió, junto al autor, que la novela, en lugar de situarse en Estados Unidos, tuviera lugar en España, más concretamente en Málaga, "porque es un punto único que lo tiene todo". De igual forma la protagonista pasa a llamarse Amaya en lugar de Kiera para que sonara, tras la primera decisión, más realista. La pequeña, además, desaparece en la Cabalgata de Reyes en la serie, en lugar de en el Desfile de Acción de Gracias, y los policías que la buscan y su padre tienen acento andaluz.

A pesar de estos cambios, el avance parece indicar que el alma de la novela es intocable en la serie. "La tenacidad como principal atributo del periodismo de investigación" y el ansia de unos padres por encontrar a una pequeña llevarán a los espectadores a comerse las uñas del nerviosismo frente a la pantalla.

El mejor atributo de un periodista de investigación es... la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio.



Además, no ha elegido Netflix a cualquier persona para interpretar la serie. La adaptación de La chica de nieve está capitaneada por Milena Smit y José Coronado, que encarnan a una periodista en prácticas y a un veterano comunicador que va marcando los pasos en el mundillo a la primera. Tiempo después de desaparecer Amaya durante la tarde de aquel 5 de enero, ambos se centran en la investigación, que se reactiva tras recibir una grabación de la niña jugando en una habitación: viva.

La serie

La chica de nieve está adaptada para la pantalla por Jesús Mesas y Javier Andrés Roig (Deudas, Estoy vivo) y dirigida por David Ulloa (La caza. Monteperdido) y Laura Alvea (Ánimas). Contará con seis capítulos.

"Una de las virtudes de la serie es que estamos contando la historia sin ningún tipo de licencia cinematográfica porque la historia de por sí es una maravilla, solo hay que contarlo bien", explicaba José Coronado en una entrevista para EL ESPAÑOL de Málaga el pasado mes de marzo, cuando culminó el rodaje en la capital de la Costa del Sol. Así, reconocía que él llegó a la serie para "aportar seguridad a Milena supuestamente" y "resulta que Milena tiene el bagaje suficiente para no necesitarme para nada".

Por su parte, Smit confesaba ya en el rodaje lo que hoy confirmamos con el tráiler; que "la ciudad de Málaga se va a lucir mucho" y agradecía lo bien que los malagueños la estaban acogiendo el rodaje del thriller. Para ella lo más difícil fue adaptarse a que no rodaban de manera cronológica, tal y como el propio Castillo escribe y que a veces trae al propio lector de cabeza. "No rodamos cronológicamente, un día tienes una edad y al siguiente tienes otra. Eso es un gran reto. Como actriz he cogido un buen callo con esta pedazo de serie y este pedazo de guion", decía durante el rodaje la joven.

