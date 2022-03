Es la última semana que José Coronado rueda La chica de nieve en Málaga, una ciudad que reconoce que le encanta. El sol aprieta en el Puerto de Málaga tras varios días de lluvia y calima. Está muy cómodo y decide encenderse un cigarrillo para atender a los medios de comunicación. Se lo ofrece Milena Smit, protagonista de la serie que están rodando, La chica de nieve.

Coronado mira a su alrededor y se declara como un enamorado de Málaga, ciudad que conoce desde hace ya "bastantes años" y que suele visitar mucho tanto a nivel personal como profesional. "Yo amo Málaga, estamos rodando aquí para colmo la historia de un novelista malagueño [Javier Castillo]. Una de las virtudes de la serie es que estamos contando la historia sin ningún tipo de licencia cinematográfica porque la historia de por sí es una maravilla, solo hay que contarlo bien", explica el actor.

Sobre su compañera Milena solo le salen palabras de admiración, se entienden muy buen trabajando juntos. "Milena tiene el bagaje suficiente para no necesitarme para nada, de ella hay poco que decir, yo me enamoré cuando la vi en 'Madres Paralelas'. Solo en los ensayos me di ya cuenta de que era una pedazo de actriz. Con escucharla, todo sale solo", explica mirando a la actriz con una sonrisa.

Aclara que "la absoluta protagonista es Milena" porque es "la que tira del carro durante toda la serie", como Miren Triggs. "Yo estoy aprendiendo mucho de ella. Yo se suponía que tenía que estar ahí para darle seguridad y resulta que la que tiene seguridad de sobra es ella", confiesa.

Desde el minuto uno, el actor vio claro que tenía que entrar en el proyecto, que le llamó la atención desde el principio. "No solo por José Antonio Félez, un productor al que admiro, sino por la historia y porque la protagonista iba a ser Milena", añade. Coronado se iba a tomar unos meses "sabáticos", pero decidió que le apetecía estar en "esta historia maravillosa".

Coronado, en el rodaje. Niete para Netflix

Así, se moja y asegura que tener un papel secundario también es "una forma de hacer industria". "Creo que es bueno no estar siempre de cabeza de cartel. Me gusta poder ir con otra presión diferente al trabajo al que lleva Milena. No tengo mucho personaje y vengo solo algunos días", expresa.

Coronado interpreta a Eduardo, un veterano periodista que ayuda a Miren a buscar a Amaya. No es la primera vez que lo vemos en una redacción en la ficción. Ya en Periodistas, la mítica serie de Telecinco, interpetó a Luis Sanz, jefe de Local durante 114 capítulos.

"Ha sido fácil. Era volver a tocar la tecla del periodista y marcar un poco lo que es la diferencia entre Miren y yo, yo soy ese periodista ya veterano, al que le importa solo la verdad y que no deja que los casos le toquen a él", cuenta Coronado recordando su paso por Periodistas con cariño.

Por edad y por ser novata en el oficio, a Miren le afecta mucho más el caso de Amaya por el pasado traumático que tiene. "En realidad yo llevo ya el periodista dentro, además es una profesión que admiro y cuando estuve haciendo Periodistas no hice la carrera ya de milagro. Es lo único que me faltaba", zanja.

Sigue los temas que te interesan