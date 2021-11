Javier Castillo: “La serie no va a destrozar la novela porque es la misma historia, solo varía la ubicación"

Javier Castillo (Málaga, 1987) es el autor malagueño de moda. Muchos le llaman 'el chico del millón', pero realmente todo lo que genera resulta mucho más que una simple cifra. Con cinco novelas en el mercado, el próximo mes de diciembre entrega el primer borrador de la próxima y la semana pasada anunció la adaptación de 'La chica de nieve' por el gigante Netflix, que estará protagonizada por una de las nuevas chicas Almodóvar: Milena Smit.

¿Cómo surge que se localice la adaptación en Málaga?

Estuvimos pensándolo y no fue difícil decantarse por Málaga. En primer lugar, porque la adaptación es de Netflix España y buscando la mejor localización en el país elegimos Málaga porque creíamos que era un punto único para hacerlo. Nos encajó. Además, es mi tierra, por lo que resultó un alineamiento de intereses ideal para decantarnos por la ciudad.

Vuestro medio es local y ya conocéis cómo es Málaga, pero para el que no lo sea, esta ciudad lo tiene absolutamente todo. Encima, como el libro comienza con la cabalgata de Acción de Gracias, en Málaga tenemos la cabalgata de reyes, tan histórica y tan particular que viene ideal para recrear la trama del libro, que comienza en Nueva York.

¿Cuándo comenzará el rodaje? Quedan literalmente dos meses para que llegue la cabalgata real...

(Risas) ¡Todo esto es top secret! No puedo desvelar nada de momento. Netflix es muy rigurosa con los anuncios, por lo que yo tengo que quedarme callado. Lo único que puedo decir es que el rodaje comenzará antes de lo que parece

¿Estarás presente en todo el proceso de la adaptación?

Hay un grupo de guionistas increíble, además, Netflix ha elegido trabajar con Atipica Films, una grandísima productora que ha sido premiada en numerosas ocasiones como en los Goyas, con 'La isla mínima'.

Tengo la suerte de que estoy trabajando con los guionistas articulando poco a poco la historia y, aprovechando que el rodaje va a ser en Málaga, seguro que me escapo por allí a ver cómo va el rodaje, por ilusión, más que por otra cosa. No molestaré mucho. (Risas)

¿Qué les responderías a esas personas que dicen que al ser la localización en Málaga vais a destrozar el libro?

A ver, una adaptación nunca va a ser igual que el libro y ocurre en todas las adaptaciones. He recibido comentarios diciéndome que vamos a cargarnos el libro. Yo creo que es todo lo contrario, ya que comparten la misma historia.

El libro se inicia en una cabalgata donde se pierde una niña de tres años y una periodista en prácticas se involucra casi a niveles personales en el caso. Eso mismo va a pasar, pero en la cabalgata de Reyes de Málaga y el periodismo por bandera no va a faltar.

Además, la protagonista va a seguir siendo Miren. Lo único que cambia es esa localización que encima yo creo que va a sorprender aún más al lector que va a encontrar esos giros inesperados del libro en la pantalla.

¿No te animas a escribir una novela que esté totalmente localizada en Málaga ahora que vas a vivir el rodaje de la serie aquí?

¡No lo descarto! La circunstancia es que yo siempre ubico las tramas primero antes de desarrollarlas. También entra en juego el estilo de cada autor y en mis libros, aunque no sigo el mismo patrón siempre, los lectores no saben a qué sitio les voy a llevar. Con lo cual, si algún día surge de manera natural y me apetece claro que lo haré.

¿Te imaginabas a Miren con la mirada de Milena Smit? La mayoría de tus lectores coinciden en que se la imaginaban tal cual es ella.

Sin duda. Ha sido una elección de 10. Cuando el nombre de Milena se puso en la mesa no pudo gustarme más. Creo que tiene la esencia de Miren tanto a nivel físico como en cuanto a personalidad. Es una actriz muy particular, un perfil único con una mirada rota, como la de Miren. Además, clavó sus papeles en 'No matarás' y en 'Madres paralelas'. Sé que no hay mejor opción para Miren.

Seguro que sabes más, pero no me vas a confesar ningún actor más, ¿verdad?

(Risas) ¡Sé algunos más! Pero, de momento, hasta que no me den permiso, nada, no puedo contarte mucho más. Pero sí, estamos avanzando en el proceso de selección de actores.

¡Vaya! Pues entonces hablemos de la Feria del Libro, que vienes a firmar este viernes. Es tu última firma del año. ¿Cómo es volver a la presencialidad?

No veo el momento de que llegue la firma. La última firme que hice en Málaga fue en 2019 con 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' y estoy deseando firmar aquí. En principio, solo íbamos a hacer la feria de Madrid, pero ahora que los datos de vacunación son muy buenos y ya hay menos restricciones no lo pensé dos veces en formar parte de ella. Para mí es un honor jugar en casa.

¿Qué te parece además que se haya invertido un 33% más en esta feria y que se centren en el talento local especialmente?

Celebrar la feria a mí ya me parece un éxito. Ha sido una época muy complicada para todos, no solo para los autores, sino también especialmente para los libreros, que estarán con todos nosotros. Muchos de ellos son maravillosos y nos tratan fenomenal. Incluso algunos interactúan mucho por redes sociales.

Además, ahí estará Proteo, como un resurgimiento

Estuve con ellos en mayo, cuando ocurrió el fatídico incendio y estuve difundiendo la causa siempre que pude. Son una gran librería y me alegro de que poco a poco vayan yendo hacia delante, porque creo que tenerlos es un regalo para todos los lectores, autores y malagueños en general. Se hubiera pedido un gran punto de encuentro para todos nosotros.

Oye y ya por último, vi un tuit donde decías que ya en diciembre entregas el primer borrador de tu próxima novela. ¿Cómo tienes las expectativas sobre ella? ¿Es lo mejor que has escrito nunca?

(Risas) Los autores vivimos en esta etapa en una montaña rusa. Un día crees que es lo peor que has escrito y otras lo mejor. Fuera de bromas, creo que los escritores tratamos de superarnos novela tras novela, eso sí que es cierto.

Por ello, estoy trabajando mucho porque diciembre está aquí ya. Sin embargo, aunque parezca que no, estoy inmerso en un proceso muy divertido y entretenido que se disfruta bastante. El resultado final es otro tema.

