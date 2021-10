Javier Castillo y Netflix eligen Málaga para rodar la serie de 'La chica de nieve'

El malagueño Javier Castillo se ha convertido en uno de los grandes referentes en el panorama literario español. Ha vendido más de un millón de ejemplares y tiene cinco novelas en el mercado. Entre ellas, La Chica de Nieve, que va a tener su adaptación a la pequeña pantalla gracias a Netflix.

Así, el pasado mes de abril el escritor reconocía estar "demasiado emocionado" por el hecho de que Miren Triggs, su personaje más especial, viajará a más de 190 países a través de la plataforma. "¡Estoy en una nube que es difícil de explicar! Cada vez que pienso en todo lo que viene y en lo que significa se me eriza la piel, se me coge un nudo en la garganta y me tiembla el corazón", decía.

Desde entonces, pocos detalles más se conocían sobre la serie, pero este jueves el malagueño ha desvelado algo que da un giro de 180 grados a la adaptación. Málaga será la localización donde transcurrirá la serie, en lugar de Nueva York, como ocurre en el libro.

Según señala la sinopsis, la trama comenzará en enero de 2010, concretamente en la cabalgata de reyes de la capital. Allí, la pequeña Amaya desaparecerá en una de las noches más mágicas del año. Miren, una periodista en prácticas, convertirá el caso en algo personal.

El escritor se muestra muy contento por acercar el proyecto a su tierra junto a su equipo. "No puedo estar más feliz y lleno de alegría de acoger en mi ciudad, con mi gente, a un equipo con el que es un lujo afrontar este sueño", explica.

¿Quién será Miren?

El escritor también ha desvelado que la nueva chica Almodóvar, Milena Smit, protagonizará la serie. La actriz de moda, tras su magnífica interpretación en 'Madres Paralelas', ha sido la elegida para encarnar a uno de los personajes más queridos por el malagueño.

"Me parece increíble este momento en el que al fin, tras conocer muchos de los recovecos de su mente, tras viajar con ella entre mis libros, puedo presentaros a Miren para que la podáis mirar a los ojos como yo la miraba. No veo el momento en que descubráis a Milena en la piel de mi personaje más especial y complejo, con una fortaleza construida sobre el reflejo de un espejo hecho añicos", escribe en su cuenta de Instagram.

