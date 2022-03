Milena Smit está bien acompañada, su complicidad con José Coronado, su maestro periodista en la serie que están rodando, se palpa en el ambiente de la tarde del jueves 17 de marzo. Han congeniado y lo vamos a notar cuando los veamos en acción en 'La chica de nieve', la última apuesta de Netflix para adaptar la exitosa novela del malagueño Javier Castillo.

Lleva peto y zapatillas negras, con grandes suelas, que contrastan con su eyeliner, de color burdeos, y sus ojos grandes y azules. En breves minutos tendrá que meterse en la piel de Miren, con su pantalón acampanado naranja y su coleta, en el rodaje en una cafetería simulada del Puerto de Málaga. Es el penúltimo día que pasa en Málaga con el equipo.

"La ciudad está acogiendo muy bien el rodaje. Yo estoy descubriendo cada rincón de Málaga gracias a las localizaciones tan preciosas donde hemos estado rodando", reconoce Milena Smit que, a diferencia de su compañero de rodaje, está viviendo sus primeras experiencias en la capital a nivel profesional.

Así, la joven confiesa que "la ciudad se va a lucir mucho cuando salga la serie". Smit cuenta que "la gente, la comida y el tiempo han acompañado". Aunque en un momento se ríe acordándose de que en una escena en la que tenía que salir a hacer footing le tocó tener que hacerlo bajo la lluvia y con calima en el ambiente inesperadamente. El equipo de la serie reconoce entre risas que "aportó intensidad" a la escena.

Para Milena ha sido "muy duro" y "un peso grande" encarnar a Miren por el pasado tan traumático que tiene el personaje. "Aunque estoy ya acostumbrada con el historial que tengo", bromea. Algo que le ha costado bastante ha sido afrontar la estructura de la novela en la serie. "No rodamos cronológicamente, un día tienes una edad y al siguiente tienes otra. Eso es un gran reto. Como actriz estoy cogiendo un buen callo con esta pedazo de serie y este pedazo de guion", cuenta Milena, que se ríe al ver cómo Coronado, a su lado, asiente con la cabeza.

Respecto a la novela, Milena no ha querido leerla hasta que finalice el rodaje porque al final, hay cosas que cambian, como la propia localización. "Si algo tan importante como la localización cambia, los personajes también lo hacen. No quería verme condicionada por el personaje que se muestra en el libro y decidí hacerlo mío, pero también con el máximo respeto hacia este personaje y con la ilusión también de que a los espectadores les conmueva y les apasione esta Miren", explica la joven.

De hecho, se ha metido tanto en el papel que confiesa a EL ESPAÑOL de Málaga que si un sueño tenía desde pequeña ese era ser periodista. "Nunca he tenido una vocación concreta hasta que llegó la interpretación, pero sí que me encantaba el periodismo. Llevo escribiendo en otra escala diferente desde muy pequeña", declara.

Como aún le queda parte de esa inquietud, ha trabajado mucho para preparar su papel de Miren consultando casos de desapariciones que han ocurrido en España, como la de Marta del Castillo o la de las Niñas de Alcasser, casos que "han tocado mucho al país".

"Me he convertido un poco en Miren. A veces me asusto, en serio, porque llego a mimetizarme tanto con el personaje que da miedo. Miren tiene una cicatriz y hace una semana Lola, compañera del departamento de maquillaje, me dijo que me estaba saliendo una en el mismo sitio", expresa entre risas.

Ha tenido anécdotas de todo tipo. Durante los ensayos llegó a pensar que no llegaría al rodaje. De hecho, lo inició con el brazo en cabrestillo, pero finalmente salió hacia delante venciendo todas las adversidades. Acabado el rodaje en Málaga, donde también ha presentado en el Festival 'Libélulas', se marcha a Madrid, donde les quedan nueve semanas de trabajo por delante con 'La chica de nieve'.

