Kiko Veneno, Carolina Durante y Lori Meyers encabezan la nueva edición del Oh See! de Málaga

El 2022 va a ser en Málaga un año grande para los festivales. El Canela Party volverá del 24 al 27 de agosto tras posponer su última edición al menos tres veces por la pandemia con un cartel a la altura de las circunstancias. Sleaford Mods, Califato 3/4, Mujeres y Melenas forman parte del cartel junto a las punkis y malagueñas bandas La Trinidad y No Picky.

El Oh, See! Málaga también volverá el próximo año a lo grande. El festival de música ha dado a conocer este viernes el primer adelanto de su próxima edición encabezada por Lori Meyers, Carolina Durante y Kiko Veneno. La cita cultural también contará con Varry Brava, Manel, Ginebras, Amatria, Mujeres y Karavana en su tercer año.

Esta tercera edición supone la vuelta a los orígenes, la vuelta a la festividad y celebración de la música en directo en un entorno controlado y con la experiencia de haber colgado agotado todas las entradas en sus dos primeras ediciones.



El auditorio municipal Cortijo de Torres se transformará por tercera vez en el epicentro de la música a nivel nacional manteniendo su compromiso con las características que han definido el éxito del Oh, See! Málaga: aforos reducidos que evitan colas indeseadas; horarios netamente diurnos que facilitan actividades paralelas para todo tipo de públicos; y la puesta en marcha de un único escenario para no perder de vista ningún concierto del cartel.



Para tal ocasión, vuelve la zona Oh, Kids!, un entorno donde los niños se convierten en los verdaderos protagonistas de la jornada, llegando a conocer personalmente a algunos de los artistas que pasarán por el escenario a lo largo del fin de semana. La Zona Gastro se convierte en un área de relax donde poder degustar auténticas delicatessent. Y el esperado Oh, See! Club recibirá a los mejores disc jockey nacionales.



Oh, See! LIVE

Además, para los seguidores de las bandas en salas de conciertos, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que durante el otoño, invierno y la próxima primavera propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival. Amatria, presentará su nuevo disco en Sevilla el próximo sábado 2 de abril de 2022 en la Sala X.

El cómico dúo Ojete Calor aterrizará en Málaga el 8 de de enero a la sala París 15 y en Granada el 22 de enero a Industrial Copera (donde ya han hecho sold out). Muchos ya calientan motores cantando en la ducha algunos de los himnos compuestos por Ánibal Gómez y Carlos Areces como Mocatriz, Viejoven y su versión de Agamipú de Ana Belén.

Sigue los temas que te interesan