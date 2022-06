TripAdvisor selecciona los mejores hoteles de España: el segundo está en Málaga

No está entre los 25 mejores hoteles del mundo, pero sí entre los 25 mejores de España. El Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa 5 estrellas, situado en la localidad malagueña de Benalmádena, acaba de ser reconocido por TripAdvisor como el segundo mejor establecimiento del país. Es el único de la provincia de Málaga. Por delante se encuentra únicamente el Bless Hotel Madrid. El tercero en este particular ranking es el Gran Hotel Inglés Madrid.

Una de las particularidades de estos galardones es que toman como referencia a la hora de establecer las puntuaciones tanto la calidad como la cantidad de opiniones de los viajeros y las calificaciones específicas.

El Vincci Selección Aleysa Boutique & Spa ha logrado, según han informado desde la cadena, el Best of the Best, "el más alto reconocimiento entregado por la plataforma y en el que solo tienen cabida el 1% de los hoteles presentes en la misma". El Aleysa es un exclusivo establecimiento boutique situado en primera línea de playa de Benalmádena, con una oferta de alojamiento basada en 37 habitaciones.

Tomando como referencia la web de TripAdvisor, el lujoso establecimiento dispone de 1.210 opiniones por parte de clientes y usuarios. De todas ellas, 1.090 son excelentes; 89 muy buenas, 14 normales, 5 malas, y 12 pésimas.

Desde Vincci, además, informan de que el Vincci Selección Estrella del Mar 5 estrellas en Marbella ha obtenido el Green Leader, certificación otorgada por TripAdvisor a los establecimientos que adoptan un enfoque sostenible y de cuidado de su entorno tanto en sus instalaciones como en sus servicios.

Este alojamiento se erige en un espacio de 15.000 metros cuadrados de jardines tropicales, cuatro piscinas exteriores, piscina de niños independiente y piscina con acceso para personas con movilidad reducida. "De moderno estilo mediterráneo con influencias árabes, dispone de 137 habitaciones y suites impregnadas del estilo y elegancia, que invitan a pasar la mejor experiencia en este auténtico paraíso", precisan.

Imagen del hotel Tulemar, en Costa Rica, elegido como el mejor hotel del mundo.

Vincci Hoteles tiene más de cincuenta años de trayectoria en el sector y cuenta con portafolio de 39 hoteles repartidos entre España (29 hoteles), Portugal (4 hoteles), Túnez (5 hoteles) y Grecia (1 hotel).

TripAdvisor realiza también una selección de los mejores hoteles en el mundo, entre los que sólo aparece uno español, el Bless Hotel de Madrid. Este listado incluye en las tres primeras posiciones al Tulemar Bungalows & Villas, localizado en el Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica; el Hotel Colline de France, en Gramado, Brasil, y el Ikos Aria, en Kefalos, Grecia.

