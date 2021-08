La Málaga turística sigue al alza: casi 2.000 habitaciones pendientes de abrir

La Málaga turística, tan de capa caída como consecuencia de la crisis del Covid que ha alejado a los miles de turistas que casi a diario transitaban por sus calles, no pierde el pulso y se mantiene viva para cuando la tempestad sanitaria dé una tregua definitiva.

Los inversores mantienen la firme apuesta mostrada en los meses previos a la pandemia, cuando echaron a andar casi una veintena de proyectos hoteleros que avanzan con la vista puesta en estar completados a lo largo de 2022 y 2023, en la mayor parte de los casos. Aunque ya hay algunos que han abierto sus puertas.

El último desembarco sonado es el de Gerard Piqué, el jugador del Barcelona, que en su papel de empresario ha comprado la parcela del antiguo cine Andalucía para construir un 5 estrellas gran lujo. La previsión es que sea la cadena Meliá la que se encargue de explotar este establecimiento. La inversión global se estima en unos 50 millones.

Las operaciones actualmente en desarrollo, a las que hay que añadir aquellas otras que siguen pendientes de completar el camino administrativo previo, permitirá a la capital de la Costa del Sol ampliar su actual oferta hotelera en más de 2.000 habitaciones. Así lo indican los datos recogidos por la consultora Savills Aguirre Newman en un reciente informe de análisis del sector inmobiliario en la provincia.

Edificio de La Equitativa, en Málaga, que albergará dos hoteles.

El listado de nuevos establecimientos es extenso, confirmando el interés cierto que las principales cadenas tienen sobre la capital malagueña. Los que se encuentran en una etapa más avanzada, marcando ya incluso, en algunos casos, la fecha de apertura, son los dos establecimientos habilitados en La Equitativa, uno de los edificios señeros de la ciudad.

Uno de estos hoteles, con categoría 5 estrellas, será explotado por Only You, siendo su primer espacio en la ciudad. El mismo tiene capacidad para 93 habitaciones. Hay que sumarle, en el mismo complejo, otro hotel de 4 estrellas que estará gestionado por Soho Boutique, cadena que acumula ya varios establecimientos en la capital. En su caso, son 72 habitaciones.

La oferta de 5 estrellas de la capital, escasa durante años, se verá incrementada también con otro edificio en la calle Tomás de Cózar, en pleno Centro histórico. Esta iniciativa, impulsada por el mismo fondo de inversión que compró y rehabilitó para hotel el antiguo Palacio del Marqués de Solecio (acoge un 4 estrellas con 82 habitaciones) acaba de obtener la licencia de obras. La misma autoriza a levantar un establecimiento con 50 habitaciones. La ejecución material se estima en unos 3,6 millones de euros.

El hotel de Moneo, para inicios de 2022

La relación de propuestas otorga especial protagonismo también al edificio que ya se está levantando sobre Hoyo de Esparteros. La operación, que lleva la firma de Rafael Moneo, incluye un hotel de 4 estrellas con 138 habitaciones, además de dos inmuebles para oficinas y uso comercial. Uno de ellos reproduce la antigua pensión La Mundial, cuya demolición años atrás provocó una importante polémica en la ciudad. Los promotores manejan los primeros meses de 2022 para la apertura.

Infografía de la empresa sobre el proyecto del hotel de Moneo en Hoyo de Esparteros.

En la fase de remates se encuentra el Soho Boutique Urban, situado en la calle Vendeja, que tendrá 44 habitaciones. A apenas unos metros de éste, con acceso desde Tomás Heredia, ya tiene abiertas sus puertas otro cuatro estrellas, con 76 habitaciones, explotado por la antigua Petit Palace, ahora denominada Hotelatelier, a través de la modalidad ICON.

Otra iniciativa cuyos orígenes se remontan a hace varios años es el Vincci Marqués de Larios. El proyecto incluye la rehabilitación del número 10 de la céntrica calle malagueña, con 3.500 metros cuadrados repartidos en siete plantas. El origen de la construcción es de comienzos del siglo XIX, siendo ejecutado en 1821. Dará cabida a 76 habitaciones y no parece que pueda estar listo antes de 2022.

En Puerta del Mar, la cadena Catalonia anunció hace tres años una inversión de 24 millones de euros que incluía la compra de un edificio y su transformación en un 4 estrellas con 72 habitaciones. Pese a contar con licencia de obras por parte del Ayuntamiento desde principios de 2020, no es hasta ahora, con el visto bueno de la Delegación de Cultura, cuando la firma tiene vía libre.

La información manejada por Savills Aguirre Newman incorpora otras firmas novedosas en la capital, caso de Well & Come, cadena que dispondrá de un hotel en Madre de Dios, con 50 habitaciones; o el One Shot Catedral, situado en las cercanías del Málaga Palacio, con 27 habitaciones.

Interior del hotel proyectado en la Plaza Mitjana, en el Centro de Málaga.

Un formato reducido semejante al que la cadena Room007 Select maneja para otro hotel en la Plaza del Vado del Maestre, también conocida como plaza Mitjana. Se trata de una intervención que trae consigo la recuperación de un antiguo palacete del Centro Histórico. El inmueble tendrá capacidad para 35 habitaciones. Más pequeño aún es la capacidad planteada para el Hotel Boutique Álamos, con 16 habitaciones.

Otros proyectos que ya cuentan con los parabienes urbanísticos y con licencia son Le Privé, en la finca de El Retiro, donde se plantea un 5 estrellas gran lujo, con 31 habitaciones. La inversión prevista es de unos 1,4 millones. También tienen luz verde el Sercotel proyectado junto al centro comercial de La Rosaleda, con 157 habitaciones.

Proyectos en duda

El que parece más en duda que nunca es el hotel del puerto. El nuevo discurso del Gobierno central, con el Ministerio de Cultura como protagonista, siembra de interrogantes el futuro del establecimiento, que tendrá capacidad para 378 habitaciones y que incluirá espacios comerciales y una gran zona de congresos.

A las dudas generadas en los últimos tiempos con este proyecto hay que sumar las existentes sobre el proyecto de Hotusa en el Palacio de la Tinta, antiguo edificio administrativo que fue adquirido en subasta pública tras desembolsar 21 millones de euros. Expertos no descartan que la cadena opte por vender el edificio, de manera que sea otra empresa la que lo lleve a buen puerto. En este caso, se prevé que ese establecimiento pueda acoger unas 143 habitaciones.

En Savills Aguirre Newman llegan a prever incluso para medio y largo plazo un proyecto hotelero en el estadio de La Rosaleda, impulsado por Blue Bay, con 160 habitaciones.

Y se refleja la operación de venta de suelo activada por Adif junto a Vialia de una parcela para uso hotelero. Tras quedar desierta inicialmente, según informan desde el organismo estatal, se está a la espera de que alguna empresa esté dispuesta a optar de manera directa por la pastilla. Sobre la misma se autorizan unas 180 habitaciones.

