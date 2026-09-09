Arranca la obra para quintuplicar la playa de los Baños del Carmen en Málaga: pasará a tener 12.700 m2

El subdelegado Javier Salas, junto a otras autoridades, en el inicio de las obras de los Baños del Carmen. EE

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Comienza la obra para ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga de 2.700 a 12.700 metros cuadrados. El proyecto, financiado por el Gobierno central con casi 5 millones de euros, tendrá una duración de 9 meses. Incluye la construcción de un espigón marítimo de 200 metros, restauración de escolleras y mejora de accesos, adaptando la playa para personas con movilidad reducida. Diversos colectivos critican la creación de una playa artificial y advierten sobre posibles impactos ambientales en los ecosistemas fluviales.

Arranca la obra de regeneración de los Baños del Carmen, que permitirá recuperar una playa emblemática de la capital.

Se va a incrementar la superficie de la playa en 10.000 metros cuadrados, quintuplicando la actual.

La inversión es de casi 5 millones de euros y está impulsada por el Gobierno central.

Los trabajos tendrán una duración de 9 meses, por lo que debería estar disponible para el inicio del verano de 2027.

Se va a construir un espigón de estabilización de 200 metros de estructura marítima y durante el desarrollo de las obras se trabajará con 420 metros de barreras antiturbidez para protección ambiental.

Un momento de la explicación de los trabajos. EE

Se llevará a cabo la restauración de escolleras deterioradas y la mejora de accesos peatonales, así como la adaptación de la playa para personas con movilidad reducida.

Las obras incluyen la aportación de 75.000 metros cúbicos de arena natural procedente principalmente de cauces fluviales autorizados que supondrá incremento de la superficie de playa que pasará de los 2.700 metros cuadrados actuales a 12.700 metros cuadrados.

“No solo supone la recuperación de un enclave histórico de Málaga y la puesta a disposición de los malagueños y malagueñas de un mayor espacio de uso público y recreativo, sino que permitirá mejorar la biodiversidad y el estado ambiental del litoral, preparar la costa frente a los efectos del cambio climático y tener una mayor protección frente a temporales y erosión”, ha asegurado Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, que ha visitado hoy las obras junto a responsables de la Demarcación de Costas.

El proyecto, según detallan desde el Gobierno, "se ha adaptado a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2023 e incluye medidas específicas para la protección de hábitats y especies sensibles, controles previos sobre flora y fauna, vigilancia ambiental durante toda la ejecución de las obras, instalación de barreras antiturbidez para proteger el medio marino y seguimiento especializado de los trabajos".

Críticas

Este proyecto también ha recibido críticas. Los colectivos Málaga para Vivir El Palo-Pedregalejo, Extinction Rebellion y Supervivencia de los Baños del Carmen se concentraron la pasada semana.

Aseguran que se va a crear "una playa artificial" y que se pueden degradar los ecosistemas fluviales.

"Necesita una intervención mínima puesto que ya es un paseo marítimo por el que cualquiera puede pasear sin tener que pisar cemento y queremos que siga siendo un espacio para uso y disfrute de todos los malagueños", asegura Antonio Medines, portavoz de Málaga para Vivir El Palo-Pedregalejo.