Los embalses de Málaga viven una imagen inédita: cuatro pantanos están al 100% al mismo tiempo

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro embalses del sistema Guadalhorce-Limonero en Málaga están al 100% de su capacidad, algo inédito hasta ahora. Los embalses Conde de Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalteba y Limonero suman 362,87 hectómetros cúbicos de agua. El conjunto de los siete embalses de la provincia almacena 575,60 hectómetros cúbicos, lo que supone el 95,43% de su capacidad total. Las recientes lluvias han provocado que algunos embalses superen incluso su volumen histórico habitual y que otros estén cerca de llenarse por completo.

Las lluvias de las últimas semanas han dejado imágenes nada habituales por toda la provincia de Málaga. Desde calles y viviendas inundadas a ríos desbordados hasta llenar embalses que hace unos meses estaban a punto de catalogarse como muertos.

Ahora, esos pantanos siguen recibiendo agua y los datos tienen una imagen poco habitual, cerca de ser insólita, puesto que hay cuatro embalses al 100% de su capacidad y todos pertenecen al Sistema del Guadalhorce-Limonero que abastece a la capital y a municipios del interior.

Esto quiere decir que los embalses del Conde de Guadalhorce, de Guadalhorce, Guadalteba y Limonero han llegado a su máximo y no pueden almacenar más agua, ya que están al 100%, llegando incluso a albergar más agua de la que está marcada como su capacidad total.

Los cuatro pantanos suman 362,87 hectómetros, lo que supone un 63% del agua que acumulan los siete embalses de la provincia que en estos momentos son 575,60 hectómetros (95,43%), según los datos de la Red Hidrosur.

El hecho de que estos embalses hayan coincidido al 100% es insólito, ya que, aunque todos han alcanzado estas cifras anteriormente, nunca lo habían hecho al mismo tiempo.

En el caso del Conde de Guadalhorce que alberga 66,77 hectómetros, su último máximo histórico fue en febrero de este año cuando llegó a los 69,8 hectómetros.

En el Guadalhorce el máximo, también superior al volumen actual, fue de 129 hectómetros y se llegó en junio de 2013. Actualmente alberga 126,7 hectómetros.

Así, en Guadalteba hay 154,3 hectómetros y su máximo histórico data de junio de 2013, cuando llegaron a los 157,7 hectómetros.

Por último, el embalse del Limonero contiene 14,99 hectómetros y su volumen más alto ha sido de 29,7 en marzo de 2004.

En este último pantano hay que remarcar que está en una situación de explotación normal, pero adicionalmente y durante todo el año debe tener disponible un volumen de 13,79 hm3 de seguridad ante avenidas.

Para llegar a esos 575 hectómetros hay que remarcar que, pese a no estar al 100%, el resto de pantanos se acercan a esta cifra.

La Concepción se encuentra al 91,9% con 52,88 hectómetros. El embalse de la Viñuela contiene 147,69 hectómetros y está al 89,85%.

Por último, Casasola está al 55,9% de su capacidad con 12,16 hectómetros. Asimismo, la Red Hidrosur incide en que el volumen máximo de explotación normal de este pantano es de 11,84 hectómetros de noviembre a marzo y de 15,11 de abril a octubre. Además, señalan que siempre hay un volumen de seguridad adicional respecto al máximo indicado de 9,88 hectómetros y de 6,61 hectómetros en cada periodo, respectivamente.