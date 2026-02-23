La malagueña Ana Mena, distinguida con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio 2026

Las claves nuevo Generado con IA Ana Mena recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio el 28 de febrero, Día de Andalucía. El reconocimiento destaca la contribución de Ana Mena a la comunidad andaluza y su proyección como una de las artistas más influyentes del pop. La artista de Estepona ha desarrollado una exitosa carrera como cantante, actriz y modelo, con varios Discos de Platino y Oro en España, México y Argentina. El torero Morante de la Puebla también será distinguido con la Medalla de Andalucía, mientras que Manuel Carrasco y Paz Vega serán nombrados Hijos Predilectos de Andalucía 2026.

El próximo 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, la cantante malagueña Ana Mena recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su perfil de la red social X, donde ha avanzado que será distinguida por su contribución a la comunidad autónoma en el transcurso del acto institucional que acogerá el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En este sentido, Moreno ha señalado que esta Medalla de Andalucía reconoce el talento y la proyección de Ana Mena, "convertida en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña".

Ana Mena, nacida en Estepona (Málaga), cuenta, pese a su juventud, con una dilatada carrera como actriz, modelo y cantante.

También ha participado en diversas series y películas, algunas con directores de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, además de alcanzar un notable éxito en sus interpretaciones como cantante.

Varios Discos de Platino y Discos de Oro en México y Argentina avalan su trayectoria, así como la gira 'Bellodrama Tour', con la que recorrió más de cincuenta ciudades de España, México y Argentina.

El torero José Antonio 'Morante de la Puebla' también será reconocido con la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio porque, según Moreno, "es leyenda, figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones".

Por otro lado, el cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega han sido nombrados Hijos Predilectos de Andalucía 2026 por tratarse de "dos referentes del talento" y ejemplos "de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños".