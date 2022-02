El oso, la desaparición de José Carlos y la traición del Central: lo más leído del mes en EL ESPAÑOL de Málaga

Nuestros lectores despiden enero entre nuevos propósitos, la cuesta habitual y la cepa Ómicron todavía entre nosotros para dar paso al mes de Carnaval. La desaparición de José Carlos Castro ocupa el puesto número uno de la lista de noticias más leídas este mes. También ha acaparado la atención de nuestra audiencia la historia de una malagueña con un tumor benigno inoperable y la traición familiar del Café Central tras su cierre a principios de año.

Los malagueños se han interesado a la vez por los pueblos más deshabitados para escapar un fin de semana y los mejores desayunos de la zona. Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Málaga no hemos dejado de trabajar para contarte toda la actualidad local que sigues, las mejores historias en primicia y los enfoques más novedosos. Estos son los ocho textos más leídos en la edición local de este periódico, acompañadas de sus dos primeros párrafos originales:

8. Málaga retoma el sueño de tener un puerto deportivo a 2 horas y media de Madrid: la marina de San Andrés (4/1)

Han pasado casi doce años desde el momento en que el Puerto de Málaga adjudicó a una empresa privada la construcción y explotación comercial de una marina deportiva en la zona de San Andrés. Un punto estratégico del recinto portuario, situado a apenas diez minutos a pie de la estación del AVE, desde donde la Costa del Sol se da la mano con Madrid en dos horas y media.

La Autoridad Portuaria, tras una espera más larga de lo deseado, aseguró que en enero se formalizaría la adjudicación de la infraestructura. Una pieza más en la apuesta por la náutica de lujo, que ya queda patente con la construcción de la marina para megayates.

7. Descubre los tres pueblos más deshabitados de Málaga donde escapar este fin de semana (29/01)

¿Cansado del mundanal ruido? ¿Frito del congestionado tráfico? ¿Harto de andar esquivando a congéneres que se toman la acera como una justa medieval y no se apartan ni un poquito? En definitiva, ¿hasta los innombrables de la ciudad? Pues, muchacho, ha llegado el momento de pasar un fin de semana de relax en una localidad del interior de la provincia de Málaga donde la presencia del ser humano es un grajo blanco.

Si hace varias semanas escribíamos sobre algunos de los municipios malagueños que no deberíamos dejar de visitar este invierno, porque son auténticos remansos de paz llenos de belleza rural, esta vez nos centraremos en los tres pueblos más deshabitados de Málaga que siempre esperan con sus brazos abiertos a los limpiaorzas.

6. Así es el parque fluvial con el que Málaga da el primer paso para recuperar el Guadalmedina (14/1)

Málaga ha abierto definitivamente la puerta a la recuperación del río Guadalmedina como espacio ciudadano. Después de décadas en las que el Ayuntamiento de la ciudad ha buscado el modo de intervenir sobre la traza urbana, considerada históricamente como una cicatriz, el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía permite, al menos, sentar las bases de una primera operación de regeneración.

El valor simbólico y económico de esta primera fase de la operación es, no obstante, de un calado mucho menor a lo que se pretende para el río. El protocolo ahora materializado afecta exclusivamente a la parte alta del cauce, la que discurre entre la presa de El Limonero y el puente de Armiñán, lo que suponen unos 5,1 kilómetros.

5. Dónde ir a desayunar si vives en la zona oeste de Málaga (22/1)

Pocas cosas existen tan apetecibles como desayunar en una terraza cualquier día de la semana. Disfrutar de un rico café (una nube, un mitad, un cortado... la versión es lo de menos) mientras esperas a que el camarero te traiga tu pitufo. Placeres de la vida que están al alcance de unos pocos euros.

Si todavía no has descubierto la sensación que emana tras sentarte al aire libre a disfrutar de los primeros rayos del sol, no te preocupes. EL ESPAÑOL de Málaga te trae una lista con cuatro opciones magníficas para arrancar el día si vives en la zona oeste de la ciudad.

4. La 'traición' familiar tras el cierre del Café Central de Málaga: "No querían renovarme" (13/1)

Rafael Prado permanece casi impasible en la terraza del Café Central, en la Plaza de la Constitución. Dialoga por teléfono mientras un legionario conocido se le acerca para transmitirle un sentido: "Lo siento". Al empresario malagueño se le acumulan decenas y decenas de pésames en los últimos días. No por un fallecimiento cercano, sino por el cierre del popular bar que ha gestionado de manera directa durante 22 años y que iba a cumplir 102 años de vida.

Queda la duda sobre el futuro del local, cuya propiedad se divide en tres partes de la familia de Rafael Prado. Las diferencias internas son lo que ha acabado desembocando en el cierre definitivo, ante la imposibilidad de hacer frente al precio de alquiler que se le exigía. Aunque no quiere hablar de cifras concretas, sí ofrece un detalle claro: "Me estaban pidiendo cuatro o cinco veces lo que estaba pagando".

3. "Le dije al oso perjudicado: 'Somos carne de chirigota": el meme del año, desde dentro (8/1)

Son el meme del año y lo saben. Los accidentados osos polares de la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad de Cádiz han protagonizado centenares de publicaciones, bromas y hasta trending topics. "El oso perjudicado", "Queremos que el oso sea pregonero" o "Que los Reyes les traigan unas sesiones en un buen fisio" son algunas de las reacciones que se han hecho virales en las redes sociales ante la cabeza quebrada que lucía uno de los disfraces. ¿El origen? Un ventilador que no funcionaba correctamente en una de las patas del traje.

"En el momento lo pasamos mal, pero ahora nos hinchamos de reír", narra a EL ESPAÑOL de Málaga uno de los cinco jóvenes malagueños que protagonizaron desde dentro el meme: cuatro de ellos llevaron los trajes de osos y el quinto debía cambiar las baterías de los ventiladores dentro del disfraz conforme se fueran gastando.

2. Raquel, la malagueña con un tumor inoperable que se ha dado un año de plazo: "Se plantea la eutanasia" (9/1)

Raquel Espinosa de los Monteros pasa 20 horas al día en una habitación sin luz. La joven malagueña vive pegada a unas gafas de sol muy oscuras y unos cascos de obra para evitar el ruido. Su casa, en Alhaurín de la Torre, suele tener casi todas las luces apagadas y las cortinas bajadas. Raquel no puede sonreír, llorar o masticar comida sin que le duela la cabeza. Tampoco llevar una vida normal a su corta edad.

La joven de 20 años sufre atroces jaquecas día y noche desde hace siete años a causa de un tumor benigno, en concreto un astrocitoma pilocítico talámico bilateral. Este le impide drenar bien el líquido cefalorraquídeo de su cabeza. Es inoperable porque se encuentra alojado "en el peor sitio del cerebro: en los dos lados del tálamo", aclara su madre, Ana Palma, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

1. Última hora de la desaparición de José Carlos Castro: "Me voy de viaje, estaré bien, os lo prometo" (12/1)

El 12 de enero publicábamos en EL ESPAÑOL de Málaga la noticia de la desaparición de José Carlos Castro, un joven de 31 años residente en Parque Mediterráneo, al que se le perdió la pista el pasado día 10 tras supuestamente salir a andar por la playa, como solía hacer habitualmente.

Sin embargo, su madre, Antonia Hidalgo vio que algo raro sucedía cuando el joven no se había llevado las llaves de casa. Sí que llevaba dinero en metálico, aunque su familia desconoce la cantidad, y una mochila de color azul.

