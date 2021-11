Un míster, la Palma, o la Inma... los ocho artículos más leídos en octubre de EL ESPAÑOL de Málaga

Comienza noviembre y ya son tres meses los que llevamos trabajando desde nuestra redacción de EL ESPAÑOL de Málaga para ofrecerles los enfoques más innovadores y la mejor de las informaciones. Estos son los ocho textos más leídos del mes de octubre en la edición más boquerona de este periódico, acompañadas de sus dos primeros párrafos originales:

Último día de locura en la heladería Inma: adiós a sus helados hasta 2022 (8/8)

Si hay una imagen típica el 12 de octubre en Málaga esa es la de las largas colas en el barrio de Las Delicias, donde la heladería Inma más que un establecimiento resulta ser una institución.

El Día de la Hispanidad marca el fin de temporada en muchas casas heladeras como Inma, que aprovecha la jornada de festivo para poner todos sus helados a mitad de precio con el principal objetivo de vender a lo largo del día todo su stock.

Hallan el cuerpo sin vida de José Victor, el desaparecido en Alhaurín este jueves (7/8)

Este viernes llegaba otro aviso de desaparición en la provincia de Málaga por parte de la Asociación SOSdesaparecidos. Se trataba de José Victor Martín Sabio, un joven de 29 años al que se le perdió la pista este jueves en Alhaurín de la Torre.

Este mediodía la Policía Nacional ha confirmado que su cuerpo sin vida ha sido hallado este viernes en un inmueble de la capital. De momento no se observan indicios de criminalidad y se encuentran esperando el resultado de la autopsia.

Arranca la obra de un hotel de 4 estrellas en el Centro Comercial Rosaleda, en Málaga (6/8)

Los trabajos de construcción de un hotel de 4 estrellas en el Centro Comercial Rosaleda, en la zona norte de Málaga capital, ya están en marcha. Un simple paseo por la zona permite comprobar el funcionamiento de las máquinas y las primeras tareas de demolición y acondicionamiento de la parcela sobre la que se levantará el establecimiento.

La actuación ahora en marcha tiene su origen en la licencia de obras que otorgó la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de marzo a la empresa Euro-Activ Promociones Integrales de Proyects Comerciales S.L. & CIA. S. Com. Aunque fue a principios de 2020 cuando anunció esta iniciativa empresarial. La previsión es que el hotel sea explotado comercialmente por la cadena Sercotel.

Álvaro, el malagueño que fue a La Palma: "Cuando a la ida la ceniza cubrió el ferry vi que era el infierno" (5/8)

Álvaro Carrillo es un malagueño de 21 años cuya filosofía de vida es aprender de las personas que conoce allá por donde va. Hace tan solo un mes compró un vuelo a Tenerife para descubrir la isla y, sobre todo, a su gente.

A los pocos días, recibe la noticia de que el volcán Cumbre Vieja había erupcionado. Lejos de cancelar el vuelo, Álvaro se tomó aquello como una señal. Tenía que ir y vivir la experiencia de ver un volcán en directo. Estudia Publicidad y hace trabajos audiovisuales. “Un colega me dijo que una tele rusa y Antena 3 estaban pagando por algunas imágenes bastante bien. No lo dudé y me pillé también un ferry de Tenerife a La Palma”, cuenta.

El futuro residencial de Málaga: Distrito Zeta, el barrio que planea tener criptomoneda propia (4/8)

El futuro residencial de Málaga, uno de los epicentros nacionales del sector inmobiliario, pasa por los suelos de Sánchez Blanca. O más bien por Distrito Zeta. Nombre con el que se ha bautizado el que está llamado a ser uno de los grandes proyectos urbanísticos de la capital de la Costa del Sol en la próxima década. 3.443 viviendas dibujadas en el planeamiento, de las cuales unas 1.100 serán protegidas.

Pero más allá de la dimensión numérica, la operación impulsada de manera principal por Urbania, destaca por su carácter simbólico e innovador. Distrito Zeta amplía por completo los cánones tradicionales de cualquier barrio malagueño, componiendo por medio de sus calles y edificios una smart city a escala menor. O no tan menor, porque los cerca de 10.000 vecinos que se espera ocupen sus viviendas son más que muchos de los pueblos de la provincia.

El hombre más guapo de España en 2021 se llama Alexander Calvo y es de Rincón de la Victoria (3/8)

La semana pasada se celebraba la gala de Míster International Spain 2021, un certamen del que se acabaría llevando el título el rinconero Alexander Calvo, de 25 años. El joven se impuso sobre otros 49 chicos que se presentaron al certamen, que se celebró en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.

"Ya han pasado unos días y estoy más tranquilo, pero fue un conjunto de emociones incontrolables. He trabajado mucho para conseguir el título y ahora que lo tengo me cuesta asimilarlo", cuenta Calvo a este periódico.

Un ataque de epilepsia, principal causa de la muerte del guardia civil que se estrelló en Málaga (2/8)

En torno a las 17:15 horas de este martes, un vehículo colisionó contra una cabina de pago de peaje en la autopista de Las Pedrizas de Málaga. El conductor falleció en el acto y una trabajadora resultó herida, siendo trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

Fuentes cercanas a la víctima han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que el joven conductor, un guardia civil, natural de Melilla y de 33 años de edad, "siempre ha sufrido problemas de narcolepsia", desde que estaba en el colegio: "Muchas veces se quedaba dormido y tenía que venir su madre a recogerlo", destacan.

Hallan muerto al joven de 16 años desaparecido en Marbella: todo apunta a que no hubo terceros implicados (1/8)



Jacobo Isidro, el joven de 16 años desaparecido desde este lunes en Marbella, ha sido hallado sin vida. Fuentes de la investigación han ratificado a EL ESPAÑOL de Málaga que han localizado el cuerpo sin vida del menor, que fue confirmada también por la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. Jacobo Isidro salió a dar un paseo sobre las 18 h el lunes y no regresó a casa, lo que llevó a su madre a denunciar su desaparición.

El desenlace ha sido el peor posible. El dispositivo de búsqueda ha localizado el cadáver y -según ha podido saber este periódico- todo apunta a que no ha habido terceras personas implicadas en el suceso. Las próximas investigaciones policiales aclararán con más exactitud las circunstancias de la muerte.

