Ana Rosa Quintana tras recibir un premio en Málaga: "Aspiro a seguir emocionándome con lo que hago"

Ana Rosa Quintana ha sido premiada este viernes en Málaga. Pero no tanto por su faceta periodística y televisiva, la más conocida, sino por su condición de empresaria. Es copropietaria de Unicorn Contents, junto a Chelo Montesinos, y cuenta con 450 empleados.

"Es la única productora en la que las dueñas son dos mujeres y estamos muy orgullosas de eso", ha subrayado Quintana, que ha recogido el galardón concedido por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema).

"No somos demasiadas, somos pocas todavía y estamos en el camino", ha subrayado Quintana, tras lamentar que "el mundo del periodismo no es un mundo en el que las mujeres estén en los lugares más importantes ni en la presidencia de grandes empresas". Su aspiración, ha indicado, es "seguir emocionándome con lo que hago".

Amupema ha homenajeado también a la presentadora y actriz malagueña Rocío Madrid. "Recibir este reconocimiento es un gran honor que me llena de gratitud. No es sólo un logro personal sino un refuerzo de todas las personas que me han acompañado en este camino”, ha dicho Madrid.

La actriz malagueña ha añadido que "este premio es más que un galardón. Es una fuerte motivación para seguir luchando y superar los desafíos que como mujeres tenemos, lo quieran reconocer algunos o no".

La entrega de los premios, que celebran su duodécima edición, ha estado presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y por la presidenta de Amupema, Rocío García.

"Estamos todas aquí por persistentes. Nos levantamos creyendo en nuestras empresas y luchando por llevarlas a cabo”, ha señalado García.

De la Torre, por su parte, ha indicado que "la mujer demuestra que es capaz de llegar más lejos en algunas actividades profesionales que los hombres. La capacidad de trabajo, la constancia y el talento que demuestra la mujer le hace llegar a muchos sitios y el nido empresarial necesita todo el talento emprendedor y, en ambos casos, es bueno conciliarlo".