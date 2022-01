Última hora de la desaparición de José Carlos Castro: "Me voy de viaje, estaré bien, os lo prometo"

Noticias relacionadas Buscan a José Carlos Castro, desaparecido en Málaga desde el pasado 10 de enero

Este miércoles publicábamos en EL ESPAÑOL de Málaga la noticia de la desaparición de José Carlos Castro, un joven de 31 años residente en Parque Mediterráneo, al que se le perdió la pista el pasado día 10 tras supuestamente salir a andar por la playa, como solía hacer habitualmente.

Sin embargo, su madre, Antonia Hidalgo vio que algo raro sucedía cuando el joven no se había llevado las llaves de casa. Sí que llevaba dinero en metálico, aunque su familia desconoce la cantidad, y una mochila de color azul.

Este jueves por la mañana llegan novedades en el caso. El padre de José Carlos ha encontrado una libreta en la habitación del joven cuando la limpiaba, porque cuando se fue dejó allí muchas bolsas y el cuarto algo desordenado. Sin embargo, lo que menos esperaban es que esa libreta llevaba un mensaje dirigido hacia ellos, la familia. EL ESPAÑOL de Málaga ha podido tener acceso a este.

Otro fragmento del mensaje de Castro. E.E

"Me voy de viaje, os prometo que estaré bien. Es algo que necesitaba hacer, una experiencia que hay que hacer al menos una vez en la vida. No podía dejar escapar este tren, me voy con un viejo amigo al que también le gustan los viajes como a mí. Perdonad el desorden, se me ha ido un poco de las manos con la tarjeta de crédito, pero dudo mucho que la vuelva a necesitar. Os llevaré siempre en mi corazón, cuidaos mucho familia", escribía el joven.

Además, en una de las páginas de la libreta figura un número de teléfono diferente al que él utilizaba, pero de momento no han podido ponerse en contacto con él. Su madre, Antonia, ahora solo pide saber al menos dónde se encuentra y saber si está bien aunque se haya marchado voluntariamente. Cabe recordar que Antonia y amigos del almacén donde trabajaba sabían que el joven estaba interesado en marcharse a Irlanda, concretamente a Dublín, para aprender inglés y comenzar a trabajar en un hotel de allí para iniciar una nueva vida.

Además, el joven estaba pasando una mala racha desde hace algo más de un mes, con ansiedad y depresión, tras firmar su carta de despido en el trabajo tras contagiarse de Covid-19 y pegárselo a su madre. Hace cinco años ya dejó otro mensaje cuando padeció un brote psicótico. Se marchó de casa, pero finalmente, con otro teléfono que compró acabó poniéndose en contacto con la familia y volviendo a casa.

Tampoco de descarta la opción de que pueda haber marchado a Galicia, puesto que esta misma semana el joven le dijo a su padre que este miércoles tendría que llevarle al aeropuerto para hacer, una vez más, el camino de Santiago. Además, el mismo lunes por la mañana se compró la indumentaria para hacer el camino. El joven disfrutaba peregrinando cada vez que se sentía agobiado, caminar para él suponía "una desconexión".

