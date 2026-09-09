Ángel Arias, Antonio Descalzo y María Pilar, los tres 'guardianes' de Leonor en la Carlos III: de la casa y defensores de lo público

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Las claves Generado con IA La llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III de Madrid la sitúa bajo la supervisión de tres figuras clave: el rector Ángel Arias, la vicerrectora de Estudiantes María Pilar Otero y el decano Antonio Descalzo. Ángel Arias, ingeniero industrial y rector desde 2023, es la máxima autoridad académica de la UC3M y defensor de la universidad pública como motor de progreso social. María Pilar Otero, catedrática de Derecho Penal y vicerrectora de Estudiantes, tiene un papel fundamental en la vida universitaria de Leonor, gestionando aspectos relacionados con el alumnado. Antonio Descalzo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, lidera el centro donde Leonor cursa su grado en Ciencias Políticas y cuenta con una amplia trayectoria en gestión universitaria.

La llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III de Madrid no solo ha puesto el foco sobre sus compañeros de clase. En su primer día como universitaria, la heredera ha quedado también bajo la supervisión de tres de las principales figuras de la institución: el rector, la vicerrectora de Estudiantes y el decano de la Facultad de Ciencias Social y Jurídicas.

Tres nombres que la recibieron el primer día de clase para darle la bienvenida. Desde distintos ámbitos, forman parte de la estructura encargada de acompañar a la Princesa durante su etapa universitaria.

Al frente de la universidad está Ángel Arias Hernández, rector de la UC3M desde 2023. Ingeniero industrial, catedrático y formado prácticamente durante toda su carrera académica en la propia Carlos III, Arias es la máxima autoridad académica y de gobierno de la institución.

Desde el rectorado supervisa el funcionamiento general de la universidad y representa a la institución en sus principales órganos.

Arias llegó al cargo después de suceder a Juan Romo, que había ocupado el rectorado durante ocho años. Antes de convertirse en rector, pasó por distintos puestos de responsabilidad dentro de la universidad, entre ellos la dirección del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes Fernando Abril Martorell y un vicerrectorado adjunto.

Su perfil investigador está ligado a la ingeniería y, en particular, a la optimización de procesos de impresión 3D. En su discurso de toma de posesión defendió el papel de la universidad pública como motor de progreso y reivindicó la educación superior como un "ascensor social". Ahora, su universidad cuenta entre sus alumnas con una estudiante especialmente particular: la futura reina de España.

María Pilar Otero

En el día a día de los alumnos, una de las figuras clave es María Pilar Otero González, vicerrectora de Estudiantes de la UC3M y catedrática de Derecho Penal. Su área de responsabilidad la sitúa precisamente en uno de los ámbitos más directamente relacionados con la vida universitaria de Leonor.

Otero estudió también en la UC3M y cuenta con una amplia trayectoria académica y de gestión. Es directora del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural y subdirectora del Máster en Estudios Avanzados de Derecho Público de la UC3M. También ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales y europeos.

Su trabajo académico se ha centrado especialmente en el Derecho penal, con investigaciones sobre corrupción, delitos de funcionarios, secreto y Derecho penal, intimidad y delitos informáticos, violencia de género y acoso sexual, además de las penas y medidas de seguridad.

Como vicerrectora de Estudiantes, su área está vinculada a las cuestiones que afectan directamente al alumnado y a su experiencia dentro de la universidad. Es, por tanto, una de las figuras institucionales que estarán más cerca de la vida universitaria de la Princesa durante sus años en Getafe.

Antonio Descalzo

El tercer nombre es Antonio Descalzo González, profesor titular de Derecho Administrativo y, desde este año, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M, el centro al que pertenece el grado de Ciencias Políticas que ha elegido Leonor.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por la propia Carlos III, Descalzo acumula más de dos décadas como profesor titular de Derecho Administrativo. Su trayectoria académica incluye más de un centenar de publicaciones científicas y la participación en 16 proyectos de I+D financiados mediante convocatorias públicas.

Su relación con la gestión universitaria es extensa. Fue director del Departamento de Derecho Público del Estado entre 2012 y 2018 y dirigió el Instituto Universitario Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente entre 2018 y 2024. Además, ocupó el puesto de vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre 2005 y 2006.

Ahora, como decano, es la máxima autoridad académica de la facultad en la que Leonor cursará sus estudios. Su responsabilidad abarca, entre otras cuestiones, el funcionamiento de los estudios y la actividad académica del centro.

Mientras Ángel Arias representa a la institución en su conjunto, María Pilar Otero tiene entre sus competencias la atención al alumnado y Antonio Descalzo dirige la facultad en la que estudia la Princesa.

Son, desde sus respectivos puestos, los tres nombres que forman parte del entorno institucional que acompañará a Leonor durante su nueva etapa universitaria.