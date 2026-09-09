Álvaro, 31 años: “He ahorrado como una rata para tener 90.000 € y comprar un piso. Me llamaban rácano y tieso”

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Las claves Generado con IA Álvaro, periodista de 31 años, ha logrado ahorrar 90.000 euros en diez años para comprarse un piso, limitando sus gastos al máximo. Durante este tiempo, apenas ha salido de fiesta, ha evitado gastos en restaurantes, delivery y ropa, y ha priorizado el ahorro sobre el consumo. Reconoce que ha soportado críticas de su entorno, que lo llamaban rácano y tieso, pero defiende que la cultura del ahorro ha sido clave para alcanzar su objetivo. Álvaro subraya que cada persona tiene circunstancias distintas, pero anima a reflexionar sobre los pequeños gastos diarios y su impacto en el ahorro a largo plazo.

Álvaro es periodista, politólogo y viajero, según su biografía de TikTok. Pero, su mayor 'logro', es el que ha contado estos días en un vídeo: conseguir 90.000 euros para poder comprarse un piso y “hacerle cuatro arreglos”.

“No pretendo decir que esto esté al alcance de cualquiera. Cada uno tiene sus circunstancias. Pero para comprar una casa y para otras muchas cosas en la vida es importantísimo tener cultura de ahorro. En estos años me he gastado poquísimo dinero en restaurantes, cafeterías, desayunos y fiesta”, reconoce.

Él cuenta que ha ahorrado ese dinero porque en los últimos cinco años ha salido tres veces de fiesta y ha pagado dos copas.

Y mientras, cuenta, la gente de su entorno se ha dejado 100 euros todos los fines de semana, lo que en cinco años son 5.000 euros y 25.000 en un lustro. “Yo no me los he gastado. Y delivery, yo solo en mi casa, en la vida”, dice.

“Tengo amigos que seguramente se den por aludidos y que sé hay semanas que se alimentan a base de delivery. En ropa y calzado me dejaré 200 euros al año y ni eso; llevo 17 años sin crecer. Pues eso se lo deja la gente todos los meses. En cuanto al transporte, yo creo que no he cogido un taxi o un Uber y no me ha costado más de 10 euros”, explica, justificando cómo ha ahorrado esos 90.000 euros.

Al parecer, le dicen que tiene coche y moto. Pero él se explica. “Tuve un coche que a principios de año con 21 años de antigüedad lo tuve que desguazar. Y he tenido una moto de 18 años hasta que hace dos meses me compré mi primer capricho, que es mi moto actual que me costó 8.000 euros. El problema habría sido si me hubiera dejado 30.000 o 40.000 euros en un coche nuevo. Eso si me hubiera impedido comprarme una casa”, explica.

Lo que sí reconoce es que hace viajes. “¡Dejadme gastarme el dinero en algo!”. Dice no tener vicios ni caprichos. Y que incluso ganando 3.000 euros al mes no ha pagado más de 100 euros por habitación. Ha dormido en albergues o habitaciones compartidas.

También le dicen que ha tenido suerte porque ha vivido hasta los 20 y pico en casa de sus padres. “Lo normal, vaya”. Y reconoce que los que se fueron de su casa con 17 años se lo reprochan.

Le ‘insultan’ llamándole niño pijo, rico y privilegiado. “Con todo esto quiero decir que me ha ido bien, he tenido suerte, pero he estado 10 años ahorrando como una rata, aguantando las burlas de mis colegas, llamándome rácano y tieso, pero lo he conseguido”, explica.

“Por supuesto, cada uno tiene sus circunstancias familiares y personales y este vídeo no es para todos, pero nadie va a ayudaros, nadie va a ahorrar por vosotros, las cosas no van a cambiar por arte de magia, pero pequeñas decisiones en tu forma de consumir pueden marcar la diferencia”, sentencia.