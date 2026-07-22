Moisés, 29 años, cerrajero: "Haces un estropicio al empresario si se va un trabajador no sustituible"

Las claves

Las claves Generado con IA Moisés Antonete, cerrajero y empresario, defiende que ciertos trabajadores no pueden ser reemplazados fácilmente debido a su experiencia. Afirma que en oficios como la cerrajería, la experiencia práctica adquirida a lo largo de los años es más valiosa que la formación teórica. Sostiene que la marcha de un empleado especializado genera un gran impacto en la empresa y que formar a un nuevo trabajador puede llevar meses. Destaca que el conocimiento acumulado en su empresa es lo que les diferencia y justifica precios más altos en algunos servicios.

El empresario y creador de contenido Moisés Antonete ha defendido en un vídeo publicado en TikTok que no todos los trabajadores pueden ser reemplazados con la misma facilidad.

A su juicio, existen profesiones en las que la experiencia pesa mucho más que la formación teórica y en las que la marcha de un empleado genera un importante impacto para la empresa.

“Tú sabes el estropicio que le haces al empresario cuando se te va un trabajador, encima en un oficio que no es fácilmente sustituible”, afirma al inicio del vídeo.

La experiencia

Antonete insiste en que hay empleos que cualquier persona puede aprender en poco tiempo, mientras que otros requieren años de práctica.

Aunque aclara que está “a favor de dar un buen sueldo y de no explotar a nadie”, sostiene que esa diferencia debe tenerse en cuenta.

Como ejemplo pone el sector de la cerrajería, donde desarrolla su actividad. “Necesitas experiencia en mayúsculas”, asegura. En su opinión, muchos conocimientos solo se adquieren tras años de ensayo y error y no pueden aprenderse únicamente en un curso de formación.

Un oficio artesanal

El empresario explica que su negocio acumula más de dos décadas de experiencia y que ese conocimiento es el que diferencia a su empresa de otros establecimientos del sector.

“Hay información que no sabe nadie de toda la provincia de Huelva”, afirma, al tiempo que defiende que ese es el motivo por el que sus clientes acuden a su cerrajería y por el que algunos de sus servicios tienen un precio superior al de otros establecimientos.

En la parte final del vídeo, el empresario vuelve a insistir en las dificultades que supone perder a un trabajador especializado. Explica que, si un empleado abandona la empresa, no basta con contratar a otra persona para ocupar su puesto.

“Tienes que aprender el oficio, tarda meses”, afirma. Por ello, concluye que en determinados sectores sustituir a un trabajador cualificado no es un proceso inmediato y anima a sus seguidores a compartir su opinión sobre este asunto en los comentarios.