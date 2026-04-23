Ya está listo para entrar en vigor: el Gobierno dará hasta 300.000 € a los jóvenes que se quieran comprar una vivienda

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que ofrece ayudas de hasta 300.000 euros para jóvenes que adquieran vivienda en régimen de alquiler con opción a compra. Los jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios en riesgo demográfico podrán recibir una ayuda directa de 10.800 euros. El plan incluye una cláusula antifraude para evitar adjudicaciones irregulares y amplía el bono alquiler joven hasta 300 euros mensuales. Se contemplan ayudas adicionales para la rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas, con importes de hasta 20.500 euros por inmueble.

El martes 21 de abril el Gobierno publicó el nuevo Plan Estatal de Vivienda tras su aprobación en el Consejo de Ministros. El lanzamiento de esta propuesta tiene el objetivo de ayudar a los jóvenes a la hora de acceder a la vivienda, así como estblecer unas garantías que solucionen el problema habitacional que hay en nuestro país.

La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado la financiación del Plan, que se elevará hasta los 7.000 millones euros, más del triple con respecto a la anterior normativa, con el fin de otorgar una mayor protección a la vivienda que se adquiera o promueva con los fondos del mismo.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda incluye ciertas novedades. La más destacada es la ayuda, que puede prolongarse hasta los 300.000 euros, para todos los jóvenes que decidan obtener el alquiler de una vivienda con opción a una posible compra futura.

Además, se otorgará una paga de 10.800 euros a todos los jóvenes que decidan comprar o construir su primera vivienda en municipios que se encuentran en un riesgo demográfico, es decir, poblaciones en las que hay un mayor porcentaje de envejecimiento.

Por otra parte, otra de las innovaciones de esta normativa es la promulgación de una claúsula antifraude. En palabras de la Ministra Isabel Rodríguez, este apartado ha sido incluido con el fin de evitar los escándalos protagonizados por el PP en Alicante, a los cuales se les acusa presuntamente de adjudicarse ilegalmente ciertas viviendas de protección oficial.

El Plan Estatal de Vivienda también incluye novedades en cuanto a su desarrollo. Con la instauración de esta nueva ayuda, el Estado pasará a financiar el 60% del mismo, mientras que el 40% restante correrá a cargo de las Comunidades Autónomas.

Según Isabel Rodrñiguez, este nuevo Plan se incluye dentro de una nueva Ley de Vivienda, priorizando la supervisión en cuanto a la construcción y rehabilitación de las viviendas. Para ello, se estima que destinará el 40% del presupuesto a ampliar los parques públicos y un 60% a la rehabilitación de viviendas existentes y a ayudas económicas para favorecer la emancipación juvenil.

Los objetivos de este Plan es impulsar la construcción y adquisición de vivienda pública junto a su rehabilitación, impulsar el apoyo a la emancipación de jóvenes, la rebaja de la tasa de esfuerzo para favorecer el acceso a la vivienda y facilitar la situación del mercado inmobiliario.

No obstante, con la llegada del Plan Estatal de Vivienda, se producirá una ampliación en el bono alquiler joven. Gracias a ello, los jovenes recibirán 300 euros mensuales destinados a la ayuda del alquiler de vivienda. Esta ayuda se extiende, también, para facilitar la inclusión de colectivos, víctimas de violencia de género o de personas en riesgo de exclusión social.

Además, se incluirá una ayuda a la rehabilitación de hasta 8.000 euros por vivienda, ayudas de hasta 13.000 euros para su accesibilidad y otras de hasta 20.500 euros para la rehabilitación energética.