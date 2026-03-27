El Café Central confirma su reapertura en abril con un 'Funeral y Resurrección del Jazz' por el centro de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El Café Central cerrará sus puertas en la plaza del Ángel el 15 de abril y reabrirá al día siguiente en el Ateneo de Madrid. La transición se celebrará con un pasacalles musical titulado 'Funeral y Resurrección del Jazz', recorriendo el centro de Madrid al estilo de Nueva Orleans. El traslado se produce tras el fin del contrato de alquiler y gracias a un acuerdo con el Ateneo, que permitirá preservar la esencia y programación del Café Central. Fundado en 1982, el Café Central ha acogido cerca de 15.000 conciertos y continuará su legado con una nueva etapa junto al Ateneo y músicos emblemáticos.

El Café Central cierra definitivamente sus puertas el próximo 15 de abril en la plaza del Ángel, pero por tan solo por unas horas, ya que reabrirá un día después en el Ateneo de Madrid.

La transición se celebrará con un pasacalles musical por el centro de la capital bautizado como 'Funeral y Resurrección del Jazz', inspirado en las tradicionales marching bands de Nueva Orleans.

El acto, previsto a las 17 horas, recorrerá el trayecto entre la plaza del Ángel y la calle Santa Catalina, donde se ubica la sede del Ateneo, en una suerte de cortejo festivo que trasladará "entre todos" el espíritu del club, ha informado Café Central en una publicación en redes sociales.

El acto servirá para escenificar el cierre de una etapa y su continuidad inmediata en un nuevo espacio, destacan desde Central.

La despedida del local histórico tendrá lugar un día antes, el 15 de abril, con el último concierto en el establecimiento que durante más de cuatro décadas ha sido "mucho más que un escenario", con "música, encuentros y noches que forman parte de la memoria cultural de Madrid".

"No es un final, sino un tránsito", señalan desde Café Central, que recalca que el traslado permitirá preservar su esencia en una nueva ubicación.

A partir del 16 de abril, su programación se integrará en el Ateneo, que "acogerá y cuidará la magia del Café Central, resguardando su historia y dando continuidad a todo lo construido noche a noche".

El traslado ha sido confirmado por el propio Ateneo de Madrid en la red social 'X': "El Ateneo de Madrid y el Café Central comienzan una nueva etapa conjunta en el corazón de Madrid, uniendo dos instituciones clave de la vida cultural de la ciudad".

15.000 conciertos

Fundado en 1982, el Central suma cerca de 15.000 conciertos y ha acogido a algunas de las grandes figuras del jazz internacional, herederas del legado de Miles Davis o John Coltrane, consolidándose como uno de los espacios de referencia en Europa.

Un concierto en el Café Central de Madrid. Café Central

El traslado se produce tras el fin de su contrato de alquiler en la plaza del Ángel, una situación que generó inquietud en el sector cultural madrileño ante la posible desaparición del emblemático café.

La alianza con el Ateneo ha permitido reconducir este escenario mediante un acuerdo de colaboración que refuerza la programación musical.

La nueva etapa arrancará con una programación que contará con músicos vinculados a la historia del Central, entre ellos Joshua Edelman, Jorge Pardo, Guillermo McGill, Cecilia Krull, Lluís Coloma, Sheila Blanco, entre otros.

"El Café Central cambia de lugar, pero no de esencia", ya que el proyecto trasciende el espacio físico y reside en "todo lo que ha sucedido dentro de él", señalan.