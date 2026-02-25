Tolo, conductor de VTC: "Facturo unos 1.000 euros al día, pero quitando los gastos se me queda en un 30 o 40%"

Las claves nuevo Generado con IA Tolo, conductor de VTC, puede facturar hasta 1.000 euros al día en temporada alta, aunque solo se queda con un 30-40% tras gastos. La inversión inicial para trabajar en el sector VTC puede superar los 200.000 euros entre vehículo y licencia, recuperándose en unos 4 años. Los gastos mensuales incluyen seguro, combustible y mantenimiento, superando los 4.000 euros al mes. El trabajo exige disponibilidad casi total y genera altos niveles de ansiedad, además de depender totalmente del estado del vehículo.

La movilidad en las ciudades hoy en día es imposible de imaginar sin los VTC. Estas formas de transporte, encuadradas bajo las siglas de vehículos de transporte con conductor, han venido a dar una vuelta al universo de los taxis, los cuales habían monopolizado un mercado que ha generado polémicas en los últimos años, especialmente en ciudades como Madrid.

Y es que hoy por hoy, muchas personas no pueden imaginar muchos de sus desplazamientos sin buscar en aplicaciones como Uber, Bolt o Cabify. Da igual que sea para ir al trabajo, a un encuentro o incluso para volver a casa tras salir de fiesta, estos transportes están más en nuestra vida que nunca. Y con ello, los conductores que recorren sin descanso las inmensas calles de nuestras urbes.

Este es un 'mundillo' sobre el que pesan muchos mitos que en la mayoría de ocasiones se convierten en críticas. Por ello, nada mejor que escuchar a quienes realmente se dedican a ello para entender al 100% cómo funciona este entorno. Y, sobre todo, ponerle cifras correctas y reales sobre lo que se gana, se factura y también lo que cuesta.

Porque en el universo de los VTC, ambas cuestiones son correctas. Se puede ganar mucho dinero, pero también es cierto que conlleva muchos gastos, sobre todo al principio. Arrancar en el negocio de los VTC no es nada fácil y así lo explica Tolo, un profesional del sector que fue entrevistado en el canal de YouTube de Adrián G. Martín.

Allí, Tolo explicaba por ejemplo que podía llegar a facturar unos 1.000 euros al día en temporada alta en un día ideal, pero no trabajando 24 horas. Sin embargo, también confiesa la gran cantidad de dinero que se le va en gastos y, sobre todo, el alto coste inicial que tiene dedicarse a ello, tanto por el pago del vehículo como, sobre todo, por la licencia.

¿Cuánto gana al mes?

Esta es la pregunta del millón y es que mucha gente quiere saber cuánto ganan estos conductores que se dedican a los servicios de VTC. En su caso, Tolo es el gestor de Transfers Costa y dispone de una Mercedes Clase V 220d de 8 plazas que le permite hacer viajes con más pasajeros de los habituales, pero también tener más gastos, por ejemplo, en combustible.

En líneas generales, resume su experiencia como un trabajo que le requiere atención "las 24 horas del día" y que le genera niveles de ansiedad "muy altos". Además, se tarda varios años en recuperar una inversión inicial que es muy alta. Tolo explica que respecto a las licencias, "el rango estaría entre unos 150.000 o 160.000 euros hasta incluso unos 400.000 que vi en una plataforma anunciada".

Sin embargo, el grueso de los gastos no se queda ahí, ya que también hay que sumar la compra del vehículo. Por ello, los gastos iniciales se disparan hasta los 200.000 o 215.000 euros. En ese momento, surge la pregunta de cuánto se tarda en recuperar esa potente inversión. A su juicio, y en base a su experiencia, "bien trabajados, unos 4 años". Aunque reconoce que podría ser incluso en menos tiempo.

Respecto a los gastos que tiene asegura que "el seguro ronda los 1.600 euros en terceros ampliados", aunque en algunos casos puede llegar a los 5.000 euros para coches a todo riesgo. Otro de los gastos más repetidos es llenar el depósito de gasolina, uno de los que más sorprende. En temporada alta, asegura que utiliza "un depósito al día", por lo que al mes podrían ser "unos 3.000 euros".

Y en mantenimiento, el coche puede llevarse otros 500 o 600 euros. Al final, cada mes, su negocio le supone unos gastos de "más de 4.000 y pico euros". Para cubrir esos gastos, Tolo necesita trabajar muchas horas y que sus 'carreras' le reporten un beneficio considerable.

"Un servicio medio pues te puede ir entre los 60 euros y luego el precio de una hora de disposición estaríamos hablando de 120 euros más IVA". Con estos números, asegura que se pone un estándar de facturación ideal en temporada alta que rondaría los 30.000 euros al mes si todo va bien. "El ideal por decirlo de alguna manera sería llegar a unos 1.000 euros al día".

Sin embargo, después toca separar el polvo de la paja y restarle todos los gastos a esos ingresos para hacer un conteo de beneficios. Tras descontar todos los gastos, indica que la rentabilidad "depende de muchos factores, pero estaríamos hablando de un 30% o 40% a lo mejor".

Y por último, señala que los peores momentos son cuando el vehículo está averiado o en reparación, ya que "cuando tienes el coche en el taller y no puedes salir a trabajar no puedes facturar, no hay un plan B".