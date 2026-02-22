Por qué los madrileños utilizan tanto la frase que enfada a bares y restaurantes: la crítica del filósofo MacIntyre lo explica

Las claves nuevo Generado con IA La frase "el cliente siempre tiene la razón" genera polémica entre trabajadores de hostelería en Madrid, quienes denuncian su abuso por parte de algunos clientes. Mari Luz Herrera, camarera madrileña, se ha hecho viral en TikTok exponiendo situaciones de falta de respeto y críticas injustas hacia los empleados del sector. El filósofo Alasdair MacIntyre explicaba que la lógica del mercado convierte a todos en 'clientes', vaciando de fundamento objetivo la verdad y la justicia. MacIntyre advierte que priorizar la satisfacción del cliente sobre el criterio ético o racional favorece el relativismo y pone en riesgo el bien común.

Dicen que los madrileños son una población muy particular. Que es muy difícil entender su forma de ser porque, en líneas generales, proyectan una imagen de altivos y personas demasiado seguras de sí mismas. No obstante, de los madrileños también se dicen cosas buenas como que, por ejemplo, son personas muy abiertas.

En definitiva, no siempre llueve a gusto de todos y por eso hay críticas, pero también buenas palabras. Madrid puede ser la ciudad que te acoja con los brazos abiertos vengas de donde vengas, pero también donde te encuentres con gente que te mira por encima del hombro solo por ser de fuera o incluso por proceder de entornos rurales. Y es que Madrid puede ser, incluso, la ciudad en la que haga más frío y también la que haga más calor.

Es decir, un entorno de extremos. Precisamente de extremos saben mucho las personas de un gremio que conviven con ellos casi cada día y casi en cada hora. Se trata del personal de hostelería que se gana su pan en bares y restaurantes. De ellos nace una corriente, silenciosa en muchos casos, que viene a denunciar una situación que incluso tiene su relación y su explicación filosófica.

Se trata de lo que nace a raíz de la frase "el cliente siempre tiene la razón". Una máxima, durante décadas inamovible, que ahora algunos quieren derribar tras una corriente que ha surgido con fuerza en redes sociales. Una usuaria, trabajadora de la hostelería, ha denunciado en TikTok que no puede ser que siempre tengan que acatar lo que la persona que tienen enfrente diga por el simple hecho de ser "clientes".

Toda esta polémica ha cogido especial repercusión gracias a Mari Luz Herrera, la trabajadora que se ha desahogado con un vídeo viral en el que repasa una serie de situaciones que acentúan su crítica. Situaciones que, además, están muy estrechamente relacionadas con la reflexión que elaboró el filósofo Alasdair MacIntyre, quien hablaba de esa falsa concepción del 'cliente perfecto'.

¿El cliente siempre tiene la razón?

En la teoría, no debería ser así. En la práctica, este es un mantra que se ha instaurado en el pensamiento público y todos, o casi todos, cuando ejercemos de clientes, nos sentimos con la potestad de no equivocarnos nunca y de que el resto debe servirnos o asentir.

Esta es una actitud que recuerda mucho a lo que sucede, sobre todo, en espectáculos. Y es la de que 'el público siempre es soberano'. De nuevo, el que paga se siente con la verdad absoluta y lo que opine es realmente lo correcto y lo que está pasando. Incluso aunque el que esté sentado al lado piense totalmente lo contrario. Ahí, ambos tendrán razón y habrá varias verdades.

Por ello, personas como Mari Luz quieren levantar la voz y decir basta ante este atropello constante. "Buenas tardes. Necesito soltar esto porque es que si no lo suelto". Así comenzaba esta hostelera que pretende acabar con esta lacra, ya que la contención que uno debe tener cuando trabaja cara al público también tiene un límite, el de las faltas de respeto constantes.

"Por el amor de Dios, señores, el que inventó la frase de 'el cliente siempre lleva razón' se coronó. Porque los clientes no siempre llevan la razón y vamos a parar ya de la frasecita. Hay camareros más simpáticos y otros menos simpáticos… pero también hay clientes maleducados".

Mari Luz reconoce que, como en todos los gremios, hay camareros con más don de gentes y con menos, con más paciencia y con menos y con más carisma y con menos. Pero eso no implica que el cliente nunca se equivoque y se exceda en su posición: "Muchos maleducados se creen con el derecho por unos 20 euros que se han gastado a mandarte a la mierda".

Además, esta persona va más allá y dice que esas quejas muchas veces no solo se quedan en unas voces, sino que se terminan convirtiendo en reseñas en internet que manchan su trabajo y su negocio, algo que antes no pasaba.

"La mayoría de las veces que ponéis reseñas son mentiras o distorsionáis vuestra realidad, un universo paralelo, la pena es que no todo el mundo os puede contestar".

"Hacéis que gente que está haciendo su trabajo… se sienta una mierda y se sientan impotentes por no deciros que las mierdas a lo mejor sois vosotros". Como se puede ver en el vídeo que ha compartido a través de sus redes sociales, su enfado no tiene fin y va in crescendo. Sin embargo, este comportamiento no resulta nada extraño desde un punto de vista filosófico.

¿Cómo lo explica la filosofía?

Aunque parezca mentira, la filosofía es capaz de explicar casi todos los comportamientos del ser humano. Incluidos los cabreos de los clientes o esa sensación de superioridad, rasgo que muchos también atribuyen a los madrileños, quienes para algunos son 'los clientes' de España.

Una explicación aplicable a este caso es la que daba el filósofo británico-estadounidense Alasdair Chalmers MacIntyre, conocido sobre todo por sus aportaciones a la filosofía moral, a la filosofía política, a la historia de la filosofía y a la teología. Este experto, fallecido en mayo del 2025, hablaba de la idea de una cultura que subordina el conocimiento a la lógica del mercado y el consumidor.

En su texto Tras la virtud, centrado en la Universidad del conocimiento, MacIntyre plantea que cuando la Universidad se convierte en un simple proveedor de servicios para el mercado, los estudiantes dejan de ser aprendices y se transforman en clientes. Y ahí la única disputa se centra en ver quién tiene la razón y no en todo lo demás, como sucede en los bares y restaurantes.

Por ello, MacIntyre defiende que si todo se reduce a que el cliente siempre tiene la razón, entonces la "verdad" se limita a lo que el cliente dice o desea, y todo se vacía de fundamento objetivo. MacIntyre alertaba de que esta deriva ha destruido la cultura del saber, porque lo importante deja de ser averiguar qué es cierto o justo y pasa a ser simplemente satisfacer la demanda del cliente, sea cual sea.

Para este filósofo, todo se resume en una metáfora del relativismo contemporáneo: cuando lo que manda no es el criterio racional o ético, sino la voluntad del "cliente" (sea el consumidor, el estudiante‑cliente o el ciudadano‑cliente), se pone en riesgo la idea misma de verdad compartida y de bien común.