David Knezevich, exmarido de Ana María Henao, acusado de asesinarla: podría enfrentarse a pena de muerte

El serbio David Knezevich, esposo de Ana María Knezevich, la colombo-estadounidense que se encuentra desaparecida desde febrero pasado en España, fue acusado de asesinato por un gran jurado de un tribunal estadounidense.



La acusación formal fue presentada este miércoles y formula tres cargos de secuestro con resultado de muerte contra Knezevich, de 36 años y radicado en el sur de Florida. En este estado, está vigente la pena de muerte, por lo que Knezevich podría enfrentarse a esta pena, dependiendo de la decisión que tome del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Sobre Knezevich, que fue arrestado en mayo pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando llegaba de Serbia, solo pesaba hasta ahora un cargo por el secuestro de su esposa de 40 años, Ana María Henao Knezevich.

Henao Knezevich ha estado desaparecida desde el pasado 2 de febrero, cuando fue vista por última vez en Madrid. El serbio se había declarado no culpable de los cargos de secuestro que afronta ante la Justicia estadounidense por la desaparición de su mujer, de la que se encontraba en proceso de divorcio.



La acusación de este miércoles alega que Knezevich "capturó, confinó, secuestró, raptó y se llevó intencionadamente" a Henao Knezevich y la mató "intencionadamente, deliberadamente, maliciosamente y con premeditación y alevosía".



La última noticia que sus allegados tuvieron de ella es que estaba buscando un nuevo apartamento de alquiler con la expectativa de dejar su residencia en Fort Lauderdale, al norte de Miami, y quedarse en la capital española a largo plazo.



Henao Knezevich desapareció poco después de que un hombre que llevaba un casco de motociclista desactivara las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos en Madrid donde ella se alojaba y rociara con aerosol las lentes de las cámaras.



Ese hombre fue identificado después como Knezevich, quien presumiblemente entró en el domicilio de su esposa y salió del mismo con una maleta, que, sospechan las autoridades, pudo contener el cadáver de la mujer y de la que se deshizo cuando regresaba en un vehículo alquilado a la capital serbia, el mismo con el que viajó a Madrid.



Los fiscales señalan que un vídeo de seguridad mostró a Knezevich en una ferretería de Madrid usando dinero en efectivo para comprar cinta adhesiva y la misma marca de pintura en aerosol que el hombre del casco de motocicleta usó en la cámara de seguridad.



También alegan que el hombre del casco de motocicleta tiene la misma altura y las mismas cejas que Knezevich, y que su teléfono celular se conectó a Facebook desde Madrid.



El acusado, empresario tecnológico naturalizado estadounidense, viajó a España para "secuestrar" a su esposa en su apartamento de Madrid, un hecho que "respaldan una gran cantidad de pruebas circunstanciales" presentadas por la Fiscalía, sostiene el FBI.



Knezevich, que permanece arrestado sin derecho a fianza, defiende que no ha pisado nunca España y que no tiene nada que ver con la desaparición de su mujer.