¿Qué hago si tengo entradas para este jueves en el Primavera Sound de Madrid?

El festival Primavera Sound 2023 de Madrid es uno de los eventos más esperados por los madrileños, sin embargo, los conciertos de este jueves se han cancelado. El motivo que ha alegado la organización de este festival ha sido las continuas inclemencias metrológicas que se están produciendo en Madrid.

Por tanto, muchos de los asistentes a este evento que ya habían comprado las entradas para el día de hoy se van a encontrar con el problema de no poder asistir a los conciertos que estaban previstos para la jornada de este jueves 8 de junio.

De esta forma, los asistentes al evento se preguntan si será posible recuperar el dinero de sus entradas. A continuación, te contamos los pasos a seguir.

¿Puedo recuperar el dinero de mis entradas al Primavera Sound 2023?

La cancelación de los conciertos del festival Primavera Sound en Madrid, como consecuencia de las inclemencias climáticas, han dejado a un montón de usuarios en vilo, tras la cancelación de sus planes musicales de este jueves.

[Llega la hora de la verdad: ¿se convertirá Primavera Sound en el principal festival de Madrid?]

Una de las mayores preocupaciones de las personas que tenían entradas para los conciertos del Primavera Sound Madrid 2023 de este jueves 8 de junio es qué van a hacer ahora. Además de si es posible que se les devuelva el dinero de sus entradas o si pueden utilizar estas entradas otro día.

No obstante, desde la organización del Festival Primavera Sound 2023 de Madrid, ya se ha anunciado que se van a proponer varias alternativas a los usuarios. El objetivo de estas propuestas es que ninguna de las personas que tenían entradas para este evento pierdan su dinero, ya que, se trata de entradas que superan los cien euros de precio por día.

Dos alternativas para los asistentes al Primavera Sound

La cancelación de estos conciertos ha pillado por sorpresa a los futuros asistentes que ya tenían compradas sus entradas desde hace meses. Sin embargo, este agravio tiene una solución, ya que, desde la organización se han propuesto dos alternativas.

[Cómo llegar al Primavera Sound Madrid 2023: metro, bus y taxi]

Por un lado, una de las opciones que permite la organización para que usen sus entradas, los afectados de las cancelaciones de los conciertos de este jueves, es que puedan reutilizar sus entradas, ya sea para la jornada del viernes o del sábado.

Aunque, antes esta situación es probable que varias de las personas que tenían compradas sus entradas para el jueves, no puedan acudir ninguno de estos días, ya sea, por motivos de agenda o porque los cantantes que acuden a esas jornadas del festival Primavera Sound no coincidan con sus gustos musicales.

En el caso de que se dé este último supuesto, tras la finalización del festival, si estos usuarios, afectados por las cancelaciones del jueves, no han usado sus entradas el viernes ni el sábado, se les devolverá el dinero de sus entradas.

Además, esta devolución se va a producir de forma automática, por lo que los usuarios afectados, ni siquiera van a tener que solicitar la devolución de su dinero en el caso de que no reutilicen su entrada del jueves, en la jornada del viernes o del sábado.

[Pet Shop Boys, premio de consolación en un Primavera Sound Madrid pasado por agua]

Primavera Sound Madrid cancela todos los conciertos de este jueves

El motivo de esta cancelación ha sido la previsión de lluvia y mal tiempo, por lo que se ha tomado la decisión de no celebrar los conciertos de la jornada de hoy por la seguridad de los asistentes. Una situación que va a afectar a miles de personas que iban a asistir a los conciertos del día de hoy.

Este jueves 8 de junio, la inauguración del festival Primavera Sound 2023 de Madrid, que se celebra en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, iba a contar con la participación de más de 50 artistas.

En concreto, en la jornada del jueves 8 de junio iban a actuar Blur, Halsey, New Order, Darkside, Le Tigre, NxWorries, Anderson.Paak & Knxwledge, Turnstile, Central Cee, Drain Gang, Loyle Carner, Pusha T, Rema, Sparks, Alex G, ALison Goldfrapp, Amenra, Black Country, New Road, Boris, Biult to Spill, Emeralds, Folamour (A/V), Hudson Mohawke, Machine Girl, Off!, Perfume, PinkPantheress, Red Velvet, Self Esteem, Sudan Archives, The Comet is Coming y Yard Act, entre otros.

[Planes para este fin de semana en Madrid: conciertos, DJ y el Primavera Sound gratis]

Sigue los temas que te interesan