La nueva pizzería de unos panaderos que revoluciona el barrio de Chamberí: "El éxito no es solo una buena masa"

Los panaderos Joaquín Escrivá y Timi Argyelan revolucionaron el barrio de Chamberí cuando abrieron su panadería Alma Nomad Bakery en 2021. Sus croissants y otros productos estaban tan deliciosos que se agotaban en horas.

Ahora, lo vuelven a hacer, a sólo 60 metros de su obrador, con su nueva pizzería Pizza Pronto, situada en el número 4 de la calle Santa Feliciana. La pareja de panaderos, que empezó con el oficio en Budapest hasta que decidió hace 3 años mudarse a Madrid, causó desde sus inicios sensación en la zona de Trafalgar, en la que desde hace dos semanas abrieron su último concepto.

Llevaban años soñando con esta idea. De hecho, "cuando nos ofrecieron el local dijimos que sí sin saber muy bien qué queríamos hacer. Decidimos montar una pizzería porque nos encaja con el concepto de la panadería por la masa… y a Luca, nuestro hijo mayor, le obsesionan las pizzas. Hubiese molado tener la pizzería incluso antes que la panadería", cuenta Joaquín.

De esta manera, junto al la Frutería del abuelo Pedro se ubica Pizza Pronto. Que se encuentre todavía más cerca de la Plaza de Olavide no es casualidad. "Son 60 metros cuadrados de pizzería. Está enfocada en el take away para que se lleven las pizzas a la plaza nueva".

En el pequeño espacio siempre encontrarás a un pizziaolo junto al horno y a Timi en la barra haciendo las pizzas estilo napolitano. La decoración y el material es minimalista: "No tenemos planos ni vasos de cristal. Sólo cajas de cartón y vasos desechables para llevar".

Aunque el secreto de una buena pizza está en la masa. Ellos lo tienen muy claro: "Tenemos una buena masa", pero "igual de importante es lo que va encima. Es un trabajo de equipo. Un equilibrio. El éxito no es sólo hacer una buena masa", apunta Joaquín. Por eso, Timi es la encargada del diseño y terminar la pizza fuera del horno.

La carta es pequeña y consta de unas nueve pizzas que van desde los 9 hasta los 16 euros la unidad. Entre las creaciones de Timi que más han gustado hasta el momento está la de sardina ahumada, stracciatella y tomate partido; la de pimiento amarillo, longaniza con hinojo y picota; y la de berenjena.

Así, estos expertos en masas continúan con el buen hacer de su panadería. "La idea era aprovechar el tirón de Nomad. Mucha gente ha venido por el prestigio de nuestra panadería", dice Joaquín.

Una vez más, el madrileño Joaquín y la húngara Timi vuelven a revolucionar el barrio de Chamberí, en esta ocasión, con sus elaboraciones en el recién inaugurado Pizza Pronto.