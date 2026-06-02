Ayuso abrirá los colegios mayores este verano para alumnos y familias: pensión completa desde 50 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo. Jesús Hellín / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid abrirá este verano 38 colegios mayores con pensión completa desde 50 euros para alumnos y 75 euros para familias. El programa 'Madrid 365' ofrecerá unas 4.000 plazas en julio y agosto para jóvenes de 16 a 35 años y sus familiares. Los estudiantes podrán acceder a cursos de orientación universitaria y actividades culturales por 30 euros semanales. La consejera de Educación anunció la extensión de aulas de Educación Especial a centros concertados, defendiendo esta modalidad frente al Gobierno central.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha detallado que los 38 colegios mayores que abrirán este verano tendrán pensión completa a 50 euros para los alumnos y 75 euros para las familias.

En los Desayunos Madrid, organizados este martes por Europa Press, la máxima responsable de la educación madrileña ha comentado que espera que se llenen unas 4.000 plazas entre estudiantes y "algún familiar" en los meses de julio y agosto.

"Lo hemos tenido que preparar en un tiempo récord porque el tema de los campus abiertos era un programa que conllevaba su trámite. Hemos firmado un convenio con la Asociación Madrileña de Colegios Mayores y estamos ya perfilando esos detalles. Queremos empezar el 6 de julio", ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Con la aportación económica y la subvención de la Comunidad de Madrid, los precios están dirigidos a jóvenes de 16 a 35 años. Así, una semana pueden optar directamente a los cursos que se van a celebrar o a "un pack completo", que son los cursos más la estancia en el colegio mayor a pensión completa.

"El estudiante que sólo quiera hacer los cursos de orientación universitaria y toda la programación que tenemos ahí, arte urbano, fotografía, nuevas tecnologías, una infinidad de programas que vais a poder ver en breve en la página web que estamos desarrollando, pues serían sólo 30 euros a la semana", ha explicado.

Según ha trasladado, la idea es que el campus 'Madrid 365' sea "una especie de aterrizaje suave para los jóvenes que quieren estudiar", que pueden venir acompañados de, al menos, dos familiares "más directos, más estrechos, o de quien quieran".

"Por supuesto que hay una limitación. En cualquier caso, la parte familiar no está subvencionada por la Comunidad de Madrid. Nosotros lo que hacemos es ayudar económicamente a la parte formativa. Ojalá se llenen las 4.000 plazas de alumnos, de chavales y de algún familiar", ha subrayado.

Aulas de Educación Especial

Por otra parte, en este mismo desayuno informativo, la consejera también ha anunciado que reformará la normativa para extender las aulas de Educación Especial a los centros educativos concertados.

Así lo ha trasladado, defendiendo que la región va a defender esta modalidad frente a un Gobierno central que "la quiere eliminar".

"Ya lo dijo el portavoz socialista, Patxi López, que llamó guetos a estos centros que realizan una labor extraordinaria. Desde luego, en Madrid vamos a seguir apoyando esta modalidad. De hecho, hemos abierto dos nuevos centros y tres están en construcción", ha destacado.