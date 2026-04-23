Desmontando la "invasión" del asentamiento ilegal que denuncia Vox en Alcobendas: sin datos "ni atracos ni robos"

Imagen capturada del vídeo que Vox ha subido a sus redes Instagram

Las claves

Las claves Generado con IA Vox Alcobendas denuncia una supuesta inseguridad en el asentamiento ilegal del Camino Juncal, pero no existen denuncias ni datos de robos o atracos en la zona. Vecinos y asociaciones locales reconocen la existencia de asentamientos, pero no los relacionan con problemas de seguridad, sino con cuestiones de exclusión social y vivienda. La Policía Nacional y el Ayuntamiento de Alcobendas confirman que no han recibido denuncias ni quejas de vecinos sobre delitos o inseguridad vinculados al asentamiento. El índice de criminalidad en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se mantiene en la media de la Comunidad de Madrid, sin repunte significativo de delitos graves.

El pasado 26 de marzo, Vox Alcobendas difundió en su cuenta de Instagram un reel en el que asegura que "los efectos de la invasión migratoria se extienden por toda la región".

En la publicación, aseguran que los ‘inquilinos’ de asentamientos ilegales como el de Arroyo de la Vega, entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes solo provocan inseguridad y el colapso de los servicios públicos.

Cristina, vecina de Alcobendas desde hace 2 años, comenta a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que "es un problema de seguridad porque esto se está agrandando, además no se puede pasear por allí porque no sabes si un perro te va a salir porque son como fieras".

En ese tono continúa la grabación, que a día de hoy acumula más de 70.000 visualizaciones.

Asentamientos en el Camino Juncal Fernanda Villavicencio

En el vídeo se muestra también un coche policial que acompañó a la comitiva en la visita , pero que no está de forma permanente, aunque desde Vox aseguran que "les han dado cantidad de recomendaciones para acudir al lugar".

El lugar

El foco, lejos de englobar a toda la zona de Arroyo de la Vega, se ubica en el Camino Juncal, a escasos metros de la división entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y próximo a la rotonda que da acceso al centro comercial Plaza Norte 2.

El camino, que se extiende entre 1,5 y 2 km, que cruza por debajo la A‑1, continúa por tierra hasta la depuradora de aguas de San Sebastián de los Reyes.

vista desde el Camino Juncal hacia San Sebastián de los Reyes Fernanda Villavicencio

Desde el PP de Alcobendas señalan que "hay muy pocos asentamientos que se hayan constituido morada y en estos casos la Policía Local de Alcobendas ha remitido información a la Fiscalía de Medio Ambiente y se va a realizar un juicio en julio de este año".

En cualquier caso, remarcan que los pocos asentamientos que hay no suponen ningún problema de seguridad entre los vecinos ni hay ninguna denuncia registrada por parte de ningún vecino.

Alejandro García, miembro de la asociación de vecinos de Fuentesanta de San Sebastián de los Reyes, comenta que en un municipio con más de 100.000 habitantes algún asentamiento hay, pero no lo presenta como un tema de seguridad sino como de "acceso a la vivienda o exclusión social, que Madrid o incluso España tienen la misma problemática".

A día de hoy, puntualiza que ninguno de los vecinos que integran la asociación ha canalizado queja o denuncia sobre hechos delictivos o inseguridad relacionados con el Camino Juncal.

Los vecinos

Antonia, con su pequeña nieta que carga en sus espaldas, cuenta que ellas viven ‘arriba’ señalando hacia Sanse, pero que como el día estaba muy caluroso decidieron pasear por el camino, que durante el día, nunca ha tenido ningún problema.

En mitad del recorrido en donde se encuentran las viviendas improvisadas, personal de una yeguada señala que problemas de ‘inseguridad como tal’ no han vivido.

A pesar de ello, sí han visto aumentar el número de personas que han llegado a vivir allí, especialmente durante el último año y, en muchos casos, pidiendo ver los caballos o saltarse la valla para subir a los niños pequeños.

Índice de criminalidad

Los datos, recopilados por EpData, sitúan la criminalidad en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes en niveles en línea con la media de la Comunidad de Madrid (54,9 delitos por cada 1.000 habitantes).

El aumento reciente de infracciones penales se concentra, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior (2024–2025) fundamentalmente en delitos contra el patrimonio —como hurtos, robos o sustracción de vehículos—, mientras que los delitos graves mantienen un peso estadístico reducido dentro del conjunto.

Rotonda hacia el camino Juncal, en San Sebastián de los Reyes Fernanda Villavicencio

El propio portavoz de Vox en Alcobendas, Fernando Montenegro, reconoce que "no ha habido casos registrados, ningún atraco ni robos a vecinos en la zona". Y añade: "No se han provocado robos directos, atracos que se puedan achacar a pasear por allí. La verdad es que todavía no".

En declaraciones a este medio, Montenegro habla de hasta 90 o 100 personas y sostiene que ese cálculo procede de "fuentes policiales", una versión que no ha podido ser corroborada por este medio con la Policía Local.

A su vez, afirma que existe una especie de alquiler de parcelas y que se decide quién entra y quién no.

Prioridad Nacional

Vox acompaña sus mensajes con testimonios como el de Cristina, que vincula la presencia del asentamiento con suciedad, falta de salubridad y trato de favor en el acceso a los servicios públicos: “Ellos tienen servicios públicos y los atienden primero que a nosotros, seguro que la tasa de basura no la pagan”.

En tanto, la Policía Nacional de Alcobendas confirma a EL ESPAÑOL que no tienen conocimiento de denuncias relacionadas con el asentamiento del camino Juncal. No hay datos.

A su vez, Montenegro sostiene que “no es una cuestión de datos, que gracias a Dios no los hay” pero advierte que “es evidente que los vecinos no se sienten cómodos ni seguros paseando por la zona”.