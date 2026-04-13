Abre en Alcorcón el mayor centro de Europa para formarse en oficios como electricista o soldador: "Hay déficit de talento"

Las claves nuevo Generado con IA Abre en Alcorcón el mayor centro de formación técnica avanzada de Europa, especializado en oficios como soldadura, electricidad, automoción y energías renovables. El centro, impulsado por thePower Education, tiene capacidad para formar a más de 5.000 alumnos al año con un modelo práctico y orientado a la empleabilidad. Las instalaciones cuentan con tecnología de última generación en áreas como soldadura y talleres de automoción, respondiendo a la alta demanda de perfiles técnicos en el mercado laboral. La apertura responde al déficit estructural de talento cualificado en sectores industriales y busca reducir la brecha de profesionales en España.

El mayor centro de formación técnica avanzada de Europa a partir de este lunes está en la región madrileña. Concretamente, en la localidad de Alcorcón.

Y es que Tecnio, el Centro de Formación Técnica Avanzada del grupo educativo thePower Education, ha inaugurado este lunes en el municipio este lugar que cuenta con una superficie de 3.000 metros cuadrados distribuida en cuatro plantas.

De esta forma, como afirman desde el grupo educativo, "se posiciona como el complejo más ambicioso del continente concebido para reproducir entornos reales de trabajo". Según cuentan sus propietarios, el objetivo final es asegurar una tasa de empleabilidad del 100% para sus alumnos y reducir de forma directa la brecha de talento que afecta a la industria española actual.

Y es que el centro está especializado precisamente en las profesiones denominadas comúnmente como oficios. Así, destaca en áreas como la soldadura, la electricidad, la automoción, la climatización o las energías renovables.

Las instalaciones cuentan con capacidad para formar a más de 5 mil alumnos al año mediante un modelo formativo intensivo y un equipo docente de más de 20 profesionales de diferentes especialidades. El modelo está orientado a la inmersión práctica y alineado con las necesidades actuales de la industria.

En el centro se integran cabinas de soldadura de última generación, talleres de automoción completamente equipados, aulas técnicas de electricidad y espacios específicos para formación en sistemas térmicos y energía solar fotovoltaica.

Desde thePower Education destacan especialmente el área de soldadura, configurada como "uno de los núcleos estratégicos del centro" debido a la elevada demanda de estos perfiles en el mercado laboral.

El centro de Tecnio en Alcorcón. Tecnio

Dotada con cabinas individuales, mesas autoaspirantes y equipamiento profesional, permite la formación en procedimientos técnicos como MIG/MAG, TIG, electrodo revestido o tuberías de alta presión.

Además, desde el grupo cuentan que la puesta en marcha de este segundo centro en la Comunidad de Madrid -el primero, en el distrito de San Blas-Canillejas de la capital- ha supuesto una inversión "millonaria".

Demanda de formación técnica

Según datos internos de Tecnio, la demanda de formación técnica "ha crecido un 20% en 2026" respecto al año pasado. En este contexto, Antón Adanero, CEO de Tecnio, afirma que esto significa un "cambio de paradigma en la formación técnica". "La industria ya no puede permitirse largos periodos de adaptación ni perfiles que requieran una capacitación adicional una vez incorporados".

Ese fue el motivo de creación precisamente de este tipo de centros por parte de sus propietarios, thePower Education. Fundado en 2017, se trata de una empresa española que tiene por objetivo "democratizar la educación y hacerla accesible para todos".

Uno de los profesores de soldadura de Tecnio. Tecnio

Dentro de sus escuelas, que van desde sectores como el marketing hasta otros más tecnológicos, están precisamente las de Tecnio. Con la de Alcorcón, ya suman más de 10 escuelas especializadas en toda España.

"Este centro responde a la exigencia de formar profesionales con criterio técnico, capacidad operativa y experiencia real desde el inicio. Nuestro objetivo es alinear de forma directa la formación con las necesidades productivas de las empresas y contribuir a resolver un déficit de talento que ya es estructural en sectores clave de la economía", añade Adanero.

Y es que argumentan desde el grupo que la escasez de profesionales cualificados en oficios técnicos, agravada por el relevo generacional, se ha consolidado como uno de los principales retos estructurales de la industria española. "Sectores como la electricidad, la soldadura, la automoción, la climatización o las energías renovables llevan tiempo alertando de la dificultad para incorporar este tipo de perfiles".

En global, el grupo educativo español ya ha formado a más de 120.000 estudiantes en todas sus escuelas y está presente en más de 60 países. Además, tiene el respaldo de prominentes figuras internacionales, como los fundadores de Netflix, YouTube y Tesla.