El éxito de Mad Cool afianza el proyecto de crear en Villaverde un espacio de eventos: una pasarela por la M-45 y Metro

Un "éxito". Así es como han definido diferentes autoridades de la Comunidad de Madrid la segunda edición del festival Mad Cool que se ha celebrado desde el miércoles 10 de julio hasta el sábado 13 en el recinto Iberdrola Music, situado en Villaverde (Madrid).

Los organizadores del festival y los dueños del recinto sabían que se jugaban mucho en esta edición. Por eso, pusieron todas las medidas que tenían en su mano para que la organización no volviera a generar polémicas y titulares como en su pasada edición. Menos aforo, más servicios de transporte y una mejor comunicación con el Ayuntamiento de Getafe y de Madrid eran sus grandes bazas.

Ahora, con la resaca festivalera a las espaldas, autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, del Gobierno de España e, incluso, de la oposición, como es el caso de Juan Lobato (líder del PSOE madrileño) se congratulan por el éxito de la convocatoria.

Pero, aunque sus felicitaciones se podrían interpretar como un puro gesto, no lo son. Recordemos que, tal y como publicó en exclusiva Madrid Total durante una entrevista con Mariano de Paco, consejero de Cultura, la Comunidad de Madrid se está planteando llegar a un acuerdo con el recinto para convertirlo en 'su espacio' para grandes eventos.

Aunque De Paco no amplió mucho más, se trataría de una colaboración público-privada que solventaría el gran vacío que tiene Madrid a la hora de disponer de este tipo de espacios. Además, como ha confirmado este diario, las infraestructuras estarían de su lado.

Paneles sonoros y pasarela

Y es que la Comunidad de Madrid ya tiene preparado un anteproyecto para poner en marcha una pasarela sobre la M-45 que salvaría la brecha entre Getafe y Villaverde. Una fisura que, en esta edición, se ha solventado cortando un paso inferior que une ambos espacios.

La pasarela es una reclamación histórica de los vecinos de Getafe. Mejoraría la movilidad del espacio y también del campo de fútbol del Getafe, que está justo enfrente del recinto del Iberdrola Music.

A esta nueva instalación, que no tiene fecha para ponerse en marcha, se le uniría la instalación de planes sonoros en la M-45. Este punto no está derivado directamente del festival, puesto que es una normativa que no se cumple y que responde al tráfico de la M-45 por esa zona, pero también sumaría 'puntos' a su favor.

Estos paneles se pondrían a ambos lados de la M-45 y, además de mitigar el ruido de los camiones y vehículos que pasan diariamente por la carretera, taponarían la música que, hasta las 2 am que terminaba el festival, escuchaban algunos vecinos de Getafe y Villaverde.

Además de estas dos novedades, hay que tener en cuenta que antes de diciembre de 2024, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha la estación de metro de El Casar, a menos de 20 minutos andando del recinto, y que conecta este espacio con la Puerta del Sol mediante la L-3 de metro.

La parada va a ser una realidad próximamente, pero, además, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha solicitado que haya una parada 'extra' sólo para el Polígono donde se encuentra el Iberdrola Music. La Comunidad no se ha pronunciado al respecto.

Sin espacio para macroeventos

Hay que recordar que, tras los problemas ocasionados el pasado verano en torno al Mad Cool y el concierto de Harry Styles, que se celebró también en este espacio; Madrid seguía sin un espacio "físico" para estos grandes eventos musicales.

Si repasamos los espacios disponibles en la Comunidad de Madrid. El WiZink o la Caja Mágica son espacios limitantes para grandes conciertos. Mientras, estadios de fútbol como el Metropolitano o el Bernabéu tiene una buena capacidad, pero no para un festival.

Además, los grandes campos de fútbol tienen un hándicap respecto a los espacios de festivales: el horario deportivo. Los gestores de ambos campos no pueden gestionar a dos años vista (que es como se organizan las giras de grandes artistas internacionales) si su equipo jugará o no esa semana.

Es por eso por lo que, hasta ahora, muchos cantantes de la talla de Madonna o Coldplay tocaban en Barcelona. El estado Olímpico estaba 'vacío' y les permitía gestionar fechas y aforos con mucha más facilidad. Ahora, con el Camp Nou en obras, Barcelona pierde esa baza y Madrid la gana con el Iberdrola Music.

Volviendo a la capital, el único gran recinto preparado para este fin era la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey. Un proyecto que ha caído en el olvido y donde las limitaciones de transporte público suponen una lacra. De hecho, su viabilidad está en entredicho por el futuro polígono industrial.

Así pues, Madrid volvía a la casilla de salida y ponía todas sus esperanzas en el Iberdrola Music. ¿El problema? Que su primera edición y el concierto de Harry Styles no 'ayudaron' a vender el espacio. Ahora, con un éxito tan rotundo que casi todas las autoridades han aplaudido, el camino está más accesible.

Lucha política

Desde que empezaron las primeras reuniones hace unos meses, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha criticado el recinto. Una postura que mantiene, aunque su secretario general, Juan Lobato, haya tachado de "éxito" el evento.

Palabras que no han debido de sentar nada bien a la regidora, puesto que ha rechazado la "poca empatía de algunas declaraciones" cuando en su cuenta de Twitter ha criticado el recinto. Un mensaje que colgaba poco más tarde de las declaraciones de Lobato.

Enhorabuena a organizadores, patrocinadores, público y a todas las administraciones públicas implicadas en @madcoolfestival por el trabajo hecho. Hay que seguir avanzando año tras año para lograr que #Madrid sea uno de los principales epicentros de la música en directo del mundo.… — Juan Lobato (@juanlobato_es) July 14, 2024

En declaraciones a Madrid Total, Hernández ha reiterado esta postura lanzada en su cuenta personal. "Como ya venimos anticipando desde hace meses, el espacio Iberdrola Music ha generado nuevas molestias de movilidad y ruidos a los vecinos de Getafe, especialmente de Getafe Norte", ha introducido.

Aunque la regidora reconoce que este año se han introducido "mejoras", cree que la ubicación del recinto sigue siendo inadecuada, "en tanto que afecta a la calidad de vida y descanso de un barrio que hasta el año pasado era una zona residencial tranquila".

En #Getafe lo tenemos claro: el recinto #IberdrolaMusic no es adecuado y amenaza con convertirse en espacio estable de macroeventos

Con esta decisión Madrid ha roto la calidad de vida de muchos vecinos

Seguiremos denunciándolo a pesar de la poca empatía de algunas declaraciones — Sara Hernández (@sara_heba) July 14, 2024

"Nos oponemos a que Madrid convierta este espacio en un lugar permanente de macroeventos, porque ni los vecinos pueden soportar esta presión cada fin de semana, ni Getafe puede asumir los costes de seguridad y limpieza que generan estos eventos particulares que se celebran en la capital con licencia del Ayuntamiento de Madrid", adelanta la regidora.

Por todo ello, la alcaldesa socialista ha solicitado a la Comunidad de Madrid que se involucre en acabar con estas molestias, "primero coordinando con el Ayuntamiento de Madrid la búsqueda de otro recinto". "Y si deciden mantenerlo, aprovechando las obras de conexión de L3 de Metro con Metrosur que se está ejecutando, para levantar una nueva estación de Metro en Marconi", solicita.