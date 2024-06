Mariano de Paco defiende los eventos en Madrid: "Hay que ponderar, pero me sorprende llamar ruido a la música alta"

Con motivo de la festividad del 15 de mayo, el grupo madrileño Sidecars versionó el clásico chotis 'Madrid'. Una adaptación a los tiempos modernos llena de referencias a la imparable vida cultural de la capital.

Pasar una tarde en Matadero o ir de conciertos en algunas de las salas más famosas de la capital se encadenan en este tributo de los rockeros madrileños de una manera casi frenética. Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, no les ayudó en su composición, pero podría haberlo hecho.

El dirigente madrileño, con amplia experiencia en la gestión cultural, es una guía humana de la oferta que tiene Madrid. Una recopilación incansable de programaciones y planes de una región que está "más viva que nunca", pero que, como él mismo destaca, es mucho más que "Madrid" (capital). "Tenemos 179 municipios", insiste una y otra vez, marcando claro el objetivo de su Consejería: que el turista que viene a la capital conozca toda la región.

Pero la realidad es innegable. ¿Dónde estará el futuro circuito de Fórmula 1? "En Madrid". ¿Y la NFL? "En Madrid". ¿Y unos hipotéticos juegos olímpicos? ¿Y el Mundial de Fútbol de 2030? "Todos quieren venir a Madrid", reconoce Mariano de Paco. Debe ser por eso que, a su juicio, "todo el que quiere ver un cuadro de El Greco viene a Madrid" y rechaza el plan del ministro Urtasun de sacar obras de El Prado.

PREGUNTA: Madrid está más de moda que nunca. La oferta hotelera no para de creer, cada vez hay más planes en la capital y los datos turísticos lo corroboran. ¿Este es el modelo turístico que quiere la región?

RESPUESTA: Sin duda. Además, esto no se ha construido ahora, se lleva trabajando mucho tiempo. Madrid se ha convertido en esa ciudad que acoge y que recibe. Y eso, en mi Consejería, se transforma en datos y estadísticas muy halagüeñas.

P: Los datos de llegada de turistas no paran de pulverizar récords. ¿Queremos ser Venecia? ¿Una gran ciudad masificada y tomada por el turismo?

R: Lo primero de todo es que nosotros no queremos ser ninguna ciudad, queremos ser Madrid. Nosotros no queremos ser como nadie, sino crear y perfeccionar y avanzar en nuestro modelo. Y eso lo estamos consiguiendo.

Y, a tu segunda pregunta, evidentemente, no queremos ser una ciudad masificada. Pero lo importante del modelo turístico de Madrid es que no sólo somos una ciudad, somos una región de 178 municipios más. Es decir, el objetivo no es colapsar, pero a la región de Madrid le queda muchísimo margen.

P: ¿Cómo consigue la Comunidad de Madrid, que ese turista extranjero llegado de Tokio no quiera ver sólo Madrid, sino que quiera trasladarse a Alcalá de Henares, Pinto o Valdemoro?

R: Con una estrategia que busca el turista de alto valor. Alguien interesado en la cultura, la gastronomía, la naturaleza, etc. que amplíe su tiempo de estancia para poder ver no solamente la capital, sino también tener acceso a alguno de los otros 178 municipios.

Tenemos tres ciudades patrimonio, el conjunto de las 11 Villas, un programa de turismo rural que llega a más de 100 municipios... Ahí están las líneas de trabajo y los objetivos los tenemos claros: somos la región de Madrid. Y los datos avalan esta forma de trabajar. En el 2023 el incremento más alto de turistas ha sido en los municipios, su número ha aumentado porcentualmente un 13% en la capital y en los municipios un 17%.

P: Madrid se ha convertido en una de las ciudades del mundo en las que más invierten las grandes hoteleras de lujo, solo por detrás de Londres. Esto va a incrementar los precios. ¿Se va a convertir Madrid en un destino turístico para ricos?

R: No y tampoco estamos trabajando para que Madrid sea un destino turístico para ricos. Pero es cierto que el trabajo de las Administraciones influye e incide en estas decisiones. Nosotros lo que hacemos es crear como gobierno un caldo de cultivo óptimo para que las empresas se instalen aquí. Siempre hemos tenido claro el valor de la colaboración público-privada y si a Madrid le va bien, se abrirán más hoteles de cinco estrellas.

Hay más de 800 establecimientos hoteleros, de los cuales el 64% son hoteles de cinco y cuatro estrellas, y hay diez proyectos de hoteles de cinco estrellas que se van a abrir ahora en Madrid. Pero, insisto, la región tiene mucho margen de crecimiento y la capital puede ser ese elemento aglutinador desde el que salgan turistas para conocerla. En definitiva, no trabajamos para el turista rico, pero queremos que venga, por supuesto.

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid se compromete a aumentar el número de inspectores de pisos turísticos. Sara Fernandez

P: Cuando hablamos de alojamientos turísticos es imposible dejar de lado los pisos turísticos en el centro de Madrid que se están convirtiéndose en un problema. La mayoría son prácticamente ilegales. ¿Tiene la Comunidad de Madrid en su mano alguna herramienta legal para poder frenarlos?

R: No es un tema fácil y tiene dos elementos fundamentales: el regulatorio y el de las competencias en el que tiene que hablar mucha gente, incluida Europa. Recientemente el Parlamento Europeo nos exige un control de los datos mucho más exhaustivo para catalogar y localizar todas esas viviendas.

Luego, está el Ayuntamiento que tiene competencias de ordenación urbana y la Comunidad de Madrid que lo que tiene es competencias en ordenación del turismo. El Ayuntamiento ya ha desvelado su modelo y ha dado un paso hacia adelante con la supresión de licencias, etc. En lo que nos toca a la Comunidad, vamos a aumentar el número de inspectores para ordenar y que toda vivienda de uso turístico cumpla con los requisitos normativos y facilitar el control.

P: Madrid tiene muchos grandes proyectos entre manos, en algunos de ellos colaboran Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, como es el caso de los Juegos Olímpicos. ¿Tiene algo entre manos? ¿Fecha?...

R: Los Juegos Olímpicos son un anhelo lógico y que nunca ha desaparecido. Y, en este momento en el que está la región de Madrid, es lógico que sigamos pensando en ellos. Desde el Gobierno regional pondremos todos los medios necesarios para que ese sueño se cumpla y le daremos la colaboración necesaria al Ayuntamiento, que es el que tiene que ocuparse de todo esto. Queremos que nuestros sueños se cumplan como ha pasado con la Fórmula 1, la NFL... Obvio que perseguimos el sueño de los Juegos Olímpicos y, por qué no, el del Mundial.

P: Pero ¿no hay fechas?

R: El Mundial sabemos que va a ser en 2030 (Se ríe).

P: Hablando de la Fórmula 1, en otras ciudades, como Miami, el proyecto ha dado pérdidas. ¿Valoran que pueda pasar eso aquí? ¿El circuito de Fórmula 1 es un primer paso para el de Moto GP?

R: Bueno, en general la Fórmula 1 no ha dado pérdidas. Quiero decir, podemos analizar cuáles son los modelos de negocio de cada uno de los circuitos y de cada uno de los emplazamientos, pero en general, la Fórmula 1 no da pérdidas ni sociales ni económicas.

Hemos abierto los brazos a IFEMA, que es el que inició ese camino, y hemos visto que los datos del proyecto son muy buenos. Más de 8.000 puestos de trabajo, más de 4.500 millones de euros de ingresos que impactan directamente en el Producto Interior Bruto... Me consta que IFEMA está trabajando duramente para llegar a 2026. Y, respecto a la Moto GP, las infraestructuras están y lo mejor es sacarles el mayor partido. Queremos tener Moto GP y todo lo que venga.

P: También va a venir la NFL. ¿Por qué Madrid acoge una competición de un deporte que no es mayoritario en España? ¿Es una cuestión de espectáculo? ¿De números y rentabilidad?

R: Madrid acoge la NFL porque la NFL ha querido venir a Madrid. Y eso me parece muy importante: todas las empresas privadas y todos los grandes eventos quieren venir. La NFL es un evento que excede lo deportivo. En lo económico y en lo social también será importante. Es cierto que es más característico de Estados Unidos pero todos estos grandes eventos están tomando un carácter expansivo que da grandes frutos y permite un acceso universal a los mismos.

P: ¿Quién más quiere venir a Madrid? Porque dice que llaman a su puerta muchas personas...

R: Pero no se puede contar. Lo iremos haciendo poco a poco. Cuando lo tengamos cerrado, lo iremos anunciando.

P: Entre esos eventos también está todo lo relacionado con Hispanoamérica y el trabajo de la Oficina del Español. ¿En qué está trabajando ahora mismo?

R: Una de nuestras líneas estratégicas fundamentales en el área de turismo es Hispanoamérica. Nuestro gran mercado emisor de turistas, ahora mismo, es Norteamérica, pero Hispanoamérica, se está colocando en un lugar muy importante. Queremos crear puentes y tenemos un evento fundamental que impregna todo y llega hasta todos los rincones: La Hispanidad. La programación de Teatros del Canal también mira Hispanoamérica, por ejemplo.

P: Imagino que ya sabe qué artista actuará en la próxima edición...

R: Si, lo tenemos, pero sólo te puedo decir los que actuaron en las anteriores. (Se ríe). Pero volviendo a la Hispanidad, es una gran celebración de más de 15 días que, en la próxima edición, y esto sí te lo puedo anunciar, va a tener una gran cabalgata.

El consejero de Cultura es entrevistado en las oficinas de EL ESPAÑOL. Sara Fernandez

P: Habla de Teatros del Canal. Ha impulsado un nuevo modelo con más directores que, busca, principalmente, impulsar la creación. ¿Está funcionando ese gran cambio?

R: A las mil maravillas. Los Teatros del Canal tienen mucha programación propia, pero también acoge muchos programas de la Comunidad como los grandes festivales: el Festival de Otoño, el Festival Madrid en Danza, el Festival Suma Flamenca, el Festival Teatralia... Ahora tenemos un director de gestión que estructura las aportaciones artísticas que hacen nuestros cuatro directores residentes y los directores de los diferentes festivales.

Los Teatros del Canal tienen muchas producciones y, gracias a este modelo, las producciones que no tenían cabida en la primera instancia de la programación teatral se pueden ir colocando. Por ejemplo, hay algo de Madrid en Danza que no cabe en Madrid en Danza, pues se puede programar en Teatros del Canal o en El Escorial. Y a todo esto lo hemos llamado Centro Dramático y Coreográfico de la Comunidad de Madrid.

P: El nombre suena parecido al del organismo del Gobierno de España: Centro Dramático Nacional. ¿La intención de la Comunidad de Madrid es hacer sombra a lo que hace el Gobierno de España? Tantas áreas, tanta creación, tantos directores...

R: Ya hemos dicho que nosotros no queremos parecernos a nadie o suplir ningún vacío. La Comunidad de Madrid no quiere hacer sombra al Ministerio, pero es que, el Ministerio está absolutamente desaparecido y sus centros de producción también. Por eso, todo lo que hace Madrid se engrandece. Pero vamos, que el nombre del centro no deja de ser un epígrafe, el funcionamiento de los teatros es el mismo.

P: Ya que ha abierto usted el melón de hablar del Ministerio... En su momento lamentó las declaraciones del ministro de Cultura sobre la "descapitalización" el Museo del Prado. El ministro, Ernest Urtasun, vino a plasmar la idea de sacar algunas obras para llevarlas a otros museos y que pudieran conocerlas. Usted es de Murcia, ¿no le parece bien que las personas que no han salido de Murcia tengan la posibilidad de ver un cuadro de El Greco, por ejemplo?

R: Todos los murcianos que han tenido la intención de ver un cuadro de El Greco han venido felizmente a Madrid, han visto el cuadro de El Greco y además han disfrutado de Madrid. Los museos no son meros contenedores de obras que se puedan desgajar unas de otras. Tienen un discurso expositivo y establecen también un discurso histórico y patrimonial. Entonces, hablar alegremente de sacar obras de determinados museos para llevarlas a otros sitios, amparándose en que los ciudadanos de esa manera pueden verlas, no lo veo.

Las producciones de las unidades de producción del Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Zarzuela o la Compañía Nacional de Teatro Clásico sí están concebidas para ser itinerantes, pero las obras de arte no. Están pensadas para su contemplación en un espacio. Mientras, las producciones del Ministerio de Cultura, donde se invierte muchísimo dinero, no giran por España. Y nuestro país, por cierto, tiene unos teatros absolutamente preparados para acogerlas.

P: Entonces, cuando hay una exposición, por ejemplo en El Prado, sobre El Greco y sacamos obras suyas de Toledo o de Illescas para montar una gran exposición en Madrid. ¿Ahí sí está justificado el préstamo? ¿Pero una obra del Prado a un museo de Vitoria no?

R: Una cosa es una exposición y otra cosa es un museo. Nosotros acabamos de hacer ahora mismo una exposición magnífica en el Museo Arqueológico y Antropológico de Alcalá de Henares sobre dinosaurios y nos han prestado un dinosaurio.

P: De Cuenca, imagino.

R: Sí. Desde mi punto de vista, eso tiene su lógica, porque completa el discurso que tiene la exposición. Lo otro es otra cosa. Pero es que el ministro no habla de eso, sino de descolonizar los museos. Aun así, todo lo que va saliendo del Ministerio de Cultura se queda en eso: grandes epígrafes que ocupan las portadas de los periódicos para luego no hacer nada.

El ministro de Cultura no está trabajando. Está haciendo política para una formación política. ¿Dónde está la Ley del Cine? ¿Dónde está la Ley de Mecenazgo? ¿Dónde está la reforma del INAEM? Además, me parece una falta de respeto al mundo de la cultura poner a alguien que se va a dedicar a otra cosa.

P: Podían haber puesto al director del Thyssen, que va de número dos de Sumar a las europeas...

R: Eso ni lo vamos a comentar...

Mariano de Paco considera que los toros son cultura, "reconocida, constitucional y legalmente". Sara Fernandez

P: Seguimos con el Ministerio. Se ha anunciado la eliminación del galardón Toro de Lidia, la Comunidad de Madrid se ha ofrecido a recuperarlo. Sé que esa decisión no es de su Consejería pero... ¿los toros son cultura?

R: Absolutamente. Son cultura reconocida constitucional y legalmente. Que, por cierto, el ministro de Cultura no está aquí para decir lo que es y lo que no es cultura. La cultura se conforma con los siglos, con las sociedades, va formando países...

Pero, respecto al galardón, es un ejemplo más de cómo funciona el ministro. Él pensó que como es una orden ministerial, yo soy el ministro, yo pongo y quito órdenes. Pero no es así, el premio está dentro de un plan nacional de tauromaquia y no solamente implica a su ministerio, sino a muchos otros. Hay que estudiarse los temas primero y después hacer el anuncio.

P: Hablamos de un recinto de festivales, que es otro de sus grandes proyectos...

R: Efectivamente. Ahora mismo tenemos sobre la mesa el espacio del Mad Cool, siempre que cumpla con los requerimientos de seguridad, de logística y de comodidad... En este momento no hay identificado otro espacio que cumpla los requisitos necesarios.

P: Es decir, que en el caso de que esta edición demuestre que es un recinto para festivales adecuado, ¿podría ser el recinto de la Comunidad de Madrid con colaboración público privada o prefieren montar uno desde cero?

R: Si el recinto de Villaverde cumple todos los requerimientos, de seguridad, de logística, de tránsito de personas, de comodidad... Sería un recinto ideal para la Comunidad y para Madrid desde la colaboración público-privada.

P: Todos estos grandes eventos suponen un problema a la hora de hablar del ruido. ¿Tiene la Comunidad algo que decir al respecto o es competencia del Ayuntamiento de Madrid?

R: Vivimos en sociedad y en una de las ciudades con más actividades culturales del mundo. Tenemos que ir ponderando los inconvenientes que determinadas cosas generan, porque hay otras ventajas que están ahí. Lo que las autoridades tenemos que intentar es que, desde nuestra competencia, los perjuicios sean los menos posibles, y hacerlo en colaboración con los promotores. Ahí estamos trabajando. Pero, la verdad, a mí me llama la atención que llamemos ruido a la música, porque es música. Música alta, pero no ruido.

El consejero rechazar llamar "ruido" a la "música alta" que suena durante los grandes eventos, aunque reconoce que hay que buscar soluciones. Sara Fernandez

P: El precio de la cultura es elevado. ¿Existe algún modelo estudiado por la Comunidad de Madrid para rebajar los tíckets?

R: No creo que el precio de las entradas culturales sea elevado en absoluto. Vivimos en un país y en una región en el que la cultura está al alcance de todo el mundo. ¿Puede ir todos los días una persona al Bernabéu? ¡Pues no! De la misma manera que no puedo ir todos los días al teatro, pero si comparamos estos productos con otros...

La cultura no es cara. Lo que sí exige es la voluntad del ciudadano de querer pagar por ella. La cultura es un sector con autores y trabajadores y un gran mecanismo que hay que pagarlo. No estoy de acuerdo en que la cultura sea cara. Pagamos mucho más por otras cosas que son mucho menos importantes que la cultura.

P: Habla de educar y me da pie a preguntarle sobre algo de actualidad. Como miembro del gobierno regional, ¿cómo ve que el Grupo Parlamentario Popular vaya a abrir una comisión de investigación al rector de la Universidad Complutense de Madrid por sus posibles tratos de favor a la mujer del presidente?

R: Yo entiendo perfectamente que ante un tema de tan flagrante actualidad como este, donde Universidad Complutense está en el foco, se abra una comisión para ver que la Universidad Complutense lo está haciendo bien.

P: ¿Debería dimitir el rector?

R: ¿Pero cómo dimitir? Si todavía no se ha hecho la investigación.

P: Me gustaría terminar esta entrevista con el gran proyecto de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, la compañía de Ballet y todo su programa cultural, ¿cuándo vamos a poder disfrutar del primer gran espectáculo del ballet Español de la Comunidad de Madrid?

R: El 12 de octubre. Es nuestro gran proyecto porque se asienta en nuestra propia cultura, en nuestra propia idiosincrasia, en nuestro propio interés, en nuestro propio patrimonio... El ballet ha nacido con una energía absolutamente impresionante, dirigido por alguien que ha sido reconocido como el mejor bailarín del mundo, Jesús Carmona. Se han presentado más de 400 personas a las audiciones y ahora tenemos un elenco de 23 personas que ya están trabajando en el primer espectáculo.

Madrid debía de tener un ballet español que ofreciese al público. Nuestro objetivo a medio plazo es que todos los días pudiera actuar la compañía. Y, si fuera posible, soñar con un doble elenco que mientras que uno está trabajando en Madrid, el otro pudiese estar difundiendo nuestra cultura flamenca por todo el mundo.

P: Hablamos de ballet y de flamenco, pero en Madrid hay una tradición cultural ligada al folclore con otros bailes como la Jota castellana... ¿No les gustaría potenciar también este aspecto del baile madrileño?

R: Nosotros nos lo planteamos todo. Precisamente acabamos de crear un premio a la cultura popular. Todo está encima de la mesa aún y tenemos que ir priorizando. También podemos hablar de chotis... Todas las manifestaciones culturales las tenemos en cuenta. Al final, el objetivo de esta Consejería de Cultura, Turismo y Deporte es dar a conocer nuestra gran riqueza cultural.