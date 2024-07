Almeida ordena el cese de las pistas de pádel de un colegio privado de Tetuán por los vecinos: "13 horas de ruido"

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cese de las pistas de pádel del colegio San Juan Bautista, más conocido como los Salesianos de Estrecho. Unas pistas privadas que pusieron en pie de guerra en mayo al grupo de vecinos del barrio de Bellas Vistas, en Tetuán, por las "molestias", los horarios y la convivencia diaria con los "pelotazos y gritos" de los jugadores.

Un malestar vecinal que comenzó hace dos años con la apertura de las dos primeras pistas, según contaba uno de los residentes de la zona a Madrid Total el pasado mes de mayo.

Este denunciaba, a grandes rasgos, que la actividad de las canchas sobrepasaba los límites de "decibelios" y "lumínicos" permitidos. Como prueba, dice, cuentan con unos "informes" donde se refleja cómo se superan los índices sonoros.

Ahora se firmará el precinto de incumplirse dicho cese una vez pasado el mes con el que cuentan, tal y como ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo, y ha recogido Europa Press. Una interrupción de la actividad que fue ordenada el primer día de julio.

Ha sido la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, quien ha explicado que el centro educativo tiene construidas dos pistas de pádel desde hace ya varios años, sumadas a otras dos más de reciente aparición, pero "sin ningún título o instrumento jurídico habilitante para ello, es decir, son ilegales".

Desde 2021 llevan los vecinos presentando quejas y denuncias sin que el Ayuntamiento haya hecho nada. Hoy, después de denunciarlo @MasMadridCiudad en el pleno del distrito y ahora en Comisión, Almeida decide actuar. Enhorabuena a los vecinos por su triunfo 👏 @RuidoSalesianos https://t.co/L0k47cPzVn pic.twitter.com/h9ueQYq0Zg — Esther Gómez Morante (@Esther_Gomez_M) July 15, 2024

"Los vecinos de las viviendas que dan al patio de los Salesianos de Estrecho no pueden más: desde hace años se desarrolla en el patio del colegio una actividad ilegal, algo reconocido por la Agencia de Actividades y el propio director general de Sostenibilidad y Control Ambiental, José Amador", ha indicado Gómez.

La vecindad se queja tanto del ruido como del exceso de iluminación sobre sus viviendas "haciendo especialmente insoportable las horas de descanso". La primera queja por esta situación se presentó en mayo de 2021 a través del servicio de quejas y reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, ha concretado la edil de Más Madrid. Entonces estaban en funcionamiento dos pistas.

Fue el pasado mes de abril cuando el colegio construyó otras dos pistas. Esto cogió a los vecinos "más enfadados y organizados", según contaron sus vecinos a este periódico. Paralelamente, "el Ayuntamiento no estaba haciendo nada por solucionar esta situación". "Estamos hablando de unas pistas que son utilizadas mayoritariamente por adultos en horario de tarde-noche de lunes a viernes, pero también los fines de semana hasta al menos las 23 horas", ha descrito.

"Son 13 horas constantes de pelotazos y gritos. Los gritos de primera y última hora son los más molestos. No puedes echarte la siesta... Es muy desagradable", resumía el vecino en dicho reportaje.

Hasta 10 denuncias este mes d Abril avalan el malestar por las instalaciones inauguradas hace 2 años a pocos metros de las casas colindantes🏚️. 13h seguidas d ruido y pelotazos 🏓 los fines de semana y, a diario hasta las 10 pm es insoportable🤬😫@asocvec4Ctetuan @ElSaltoDiario pic.twitter.com/UZiJg38Erp — Vecinos Padel Tetuan (@vecinostetuan) May 6, 2024

Recalcaba que sus quejas iban contra los horarios tardíos del complejo deportivo, no contra las clases a los niños durante el resto de la jornada. Una batalla vecinal que también llegó a la red social X (antes Twitter) a través de la cuenta 'Vecinos Pádel Tetuán'.

Sergio Huerta, el director de los Salesianos, recordaba que ya había pactado con dicho vecino adelantar de las 23.00 a las 22.00 horas el cierre de las canchas. También desde la dirección del centro insistían en que estaban ubicadas en un suelo privado y que contaban con los permisos pertinentes.

Reserva a través de una app

En la memoria que el colegio presentó tras las denuncias formuladas por los vecinos "dicen que son pistas para el uso del alumnado en horario de docente y con posibilidad de uso fuera del horario lectivo para otros usuarios de la comunidad educativa, como padres y profesores, pero esto es falso porque las pistas se reservan a través de una página web, Salesianos Sport Club, que funciona como una aplicación para alquiler de pistas deportivas en toda España".

Dicha aplicación "no pide ningún tipo de documento acreditativo que justifique tu condición de miembro de la comunidad educativa, esto es, cualquiera puede reservar una pista a cualquier hora del día y de la semana", ha advertido Esther Gómez.

Esa declaración responsable "ha sido inadmitida", ha apuntado la edil del principal grupo de la oposición, que ha señalado a "una actividad económica ajena al uso educativo que se está desarrollando de manera ilegal y que es permitida por el Ayuntamiento". "En Madrid algunos ya han aprendido que aquí casi todo vale, que es la ciudad sin ley", ha lamentado.

Esther Gómez ha pedido también sanción para el colegio "por llevar todos estos años funcionando de manera ilegal con esas pistas de pádel poniendo fin de una vez a esta ilegalidad manifiesta que llevan denunciando los vecinos desde hace años mientras ustedes (al PP) han mirado para otro lado".

La orden de cese

"Hemos actuado en cuanto hemos tenido conocimiento", ha contestado Carabante, rechazando de plano que la actuación haya llegado después de que Más Madrid registrara la pregunta en la comisión. El 'popular' ha recordado que la orden de cese se emitió el pasado 1 de julio.

El delegado, en todo caso, ha insistido a la oposición que ante "cualquier anomalía, cualquier infracción de la que tengan conocimiento, la trasladan y por supuesto que los servicios técnicos y jurídicos de Ayuntamiento de Madrid instarán a la apertura del expediente sancionador y, en su caso, el cese de la actividad".

Borja Carabante ha criticado a Más Madrid, por otro lado, "por no haber hecho nada", ya que las pistas de pádel "llevan desde los años 2000". "¿Qué hizo usted en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? Debe ser que en aquel momento las pistas no molestarían, no habría una izquierda incitando y manipulando a los vecinos", ha cargado.

El delegado también ha puesto de manifiesto "el extraordinario esfuerzo que están haciendo los servicios técnicos del Ayuntamiento por impulsar la actividad inspectora" dado que "se ha incrementado un 31% las multas coercitivas en 2023 respecto al año 2022".

Igualmente, "se han incrementado un 72% las órdenes de precinto de actividades irregulares e ilegales en esta ciudad", lo que le ha llevado a asegurar "tranquilidad para los vecinos porque la orden de cese se va a cumplir y si no el Ayuntamiento editará la orden de precinto de dicha actividad".