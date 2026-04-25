Ya se ha hecho completamente oficial: se sortearán pisos de alquiler para las familias que ganen hasta 68.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid sorteará pisos de alquiler asequible para familias con ingresos de hasta 68.000 euros anuales. La primera promoción será Iberia Loreto 1, en Barajas, con 52 viviendas, incluyendo pisos adaptados, trasteros y plazas de garaje. Este nuevo programa amplía el umbral económico y permitirá acceder a viviendas a hogares con ingresos superiores a los límites habituales, pero insuficientes para el mercado privado. Los requisitos incluyen tener entre 18 y 50 años, estar empadronado en Madrid y no poseer otra vivienda; la inscripción será telemática y el sorteo se prevé en junio.

El acceso a la vivienda pública en Madrid empieza a ampliarse hacia un perfil hasta ahora excluido: las rentas medias.

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), ha puesto en marcha un nuevo programa de alquiler asequible dirigido a hogares con ingresos superiores a los límites habituales, pero insuficientes para afrontar los precios del mercado privado.

La primera promoción que se incorporará a este modelo será Iberia Loreto 1, situada en el distrito de Barajas. Se trata de un edificio ya finalizado que contará con 52 viviendas (de dos y tres dormitorios), cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

El complejo incluye además trasteros, plazas de garaje y aparcamiento para bicicletas.

El cambio clave está en los requisitos económicos. Hasta ahora, las viviendas gestionadas por la EMVS estaban reservadas a familias con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM.

Con este nuevo programa, el umbral se amplía hasta 5,5 veces, lo que permitirá, por ejemplo, que una familia con dos hijos y unos ingresos cercanos a los 68.000 euros anuales pueda optar a uno de estos pisos.

Desde el Consistorio defienden que esta medida busca cubrir un vacío creciente en el acceso a la vivienda. Según explicó el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, el objetivo es "dar respuesta a quienes, pese a tener estabilidad laboral, no pueden asumir los precios actuales del alquiler".

En la misma línea, la vicealcaldesa Inma Sanz subrayó la necesidad de atender a estos tramos intermedios para favorecer la emancipación y la estabilidad residencial.

Los requisitos para participar en el sorteo incluyen tener entre 18 y 50 años (aunque también podrán acceder familias con menores), estar empadronado en Madrid con una antigüedad mínima y no ser propietario de otra vivienda.

Además, se excluye a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal o impago de alquileres en los últimos años.

La inscripción se realizará exclusivamente de forma telemática en las próximas semanas a través de la web de la EMVS, mientras que el sorteo está previsto para el mes de junio.

Este nuevo modelo no sustituye al sistema actual de adjudicación de vivienda pública para rentas más bajas, sino que lo complementa. Con ello, el Ayuntamiento pretende ampliar el alcance de sus políticas residenciales en un contexto de fuerte presión sobre el alquiler en la capital.