Madrid confirma las ayudas para renovar tu coche, la caldera e instalaciones de recarga: desde 2.000 € a 150.000 €

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para solicitar ayudas Cambia 360 para renovar vehículos, calderas e instalar puntos de recarga eléctrica. Las subvenciones para la compra de vehículos CERO alcanzan los 4.000 euros y para vehículos ECO, 2.000 euros, con extras por achatarramiento. Las ayudas para renovar calderas pueden llegar hasta 5.000 euros por vivienda y hasta el 35% del coste en instalaciones de uso terciario. Las subvenciones para infraestructuras de recarga eléctrica cubren hasta el 90% del coste en aparcamientos para residentes, con un máximo de 150.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid abre este lunes el plazo para solicitar las ayudas Cambia 360 dirigidas a particulares que quieran renovar su vehículo, sustituir calderas contaminantes o instalar puntos de recarga eléctrica en la ciudad.

Se trata de una herramienta puesta en marcha en 2020 para fomentar la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes en la capital.

Desde este 20 de abril se pueden pedir las subvenciones para la compra de vehículos particulares, instalaciones térmicas e infraestructuras de recarga eléctrica.

Punto de recarga. Istock

Estas tres líneas forman parte de las siete modalidades de ayudas Cambia 360 que mantiene este año el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, con un crédito global que puede alcanzar los 23,3 millones de euros, de los que 9,7 millones están ya presupuestados.

Hasta 4.000 euros

La línea para la adquisición de vehículos particulares es la que cuenta con mayor dotación, con hasta 14 millones de euros entre crédito inicial (4,2 millones) y posibles ampliaciones (9,8 millones) en función de las solicitudes recibidas.

En esta edición se eliminan las ayudas para la compra de vehículos con distintivo ambiental C y se concentran en los vehículos CERO y ECO.

Las ayudas alcanzan los 4.000 euros para la compra de un vehículo CERO y los 2.000 euros para uno ECO. Además, se puede sumar una subvención adicional de 1.500 euros por el achatarramiento de un vehículo con distintivo A o, por primera vez, también de categoría B.

El plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas a vehículos particulares se extiende del 20 de abril al 20 de mayo y debe tramitarse a través de los concesionarios adheridos al programa Cambia 360.

Para optar a la subvención, la reserva, el pedido, la compraventa, la matriculación, la facturación o el pago total o parcial del vehículo deben ser posteriores a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Renovación de calderas

El Consistorio mantiene también la línea destinada a la renovación de calderas por sistemas de climatización más eficientes, que contará este año con hasta 2,7 millones de euros.

Desde enero de 2022 las calderas de carbón están prohibidas en Madrid y, en este contexto, las ayudas Cambia 360 se pusieron en marcha en 2020 para fomentar su sustitución.

En esta convocatoria se concederán ayudas de hasta 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios para la instalación de sistemas de climatización híbridos y renovables.

Un coche eléctrico Geely cargándose. Geely Omicrono

En el caso de instalaciones destinadas a uso terciario, la subvención podrá llegar hasta el 35% del coste. El periodo para presentar solicitudes va del 20 de abril al 13 de noviembre.

Puntos de recarga

La tercera línea para particulares se dirige a la implantación de infraestructuras de recarga eléctrica, que disponen de hasta 2 millones de euros. Estas ayudas se distribuyen en dos ámbitos: aparcamientos para residentes y aparcamientos de uso residencial privado.

En los aparcamientos para residentes, las subvenciones pueden cubrir hasta el 90% del coste subvencionable, con un límite de 150.000 euros. Para los aparcamientos de uso residencial privado, la financiación alcanza hasta el 65% del coste, con un tope de 60.000 euros. El plazo para solicitar las ayudas se extiende del 20 de abril al 20 de mayo.

Las líneas para vehículos particulares, calderas e infraestructuras de recarga se suman a las ayudas que ya están en marcha para la renovación de vehículos destinados a Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y para la adquisición de vehículos de micromovilidad, cuyo plazo se abrió el pasado 15 de abril.

A ellas se añadirán en las próximas semanas las subvenciones para el taxi, a partir del 1 de mayo, y las dirigidas al achatarramiento de autobuses, a partir del 18 de mayo.

Desde 2020, el Ayuntamiento ha reservado 140,8 millones de euros para las distintas líneas de subvenciones Cambia 360. La información detallada sobre requisitos, plazos y tramitación de cada una de las líneas de subvención está disponible en el portal municipal del Plan de Ayudas Cambia 360.