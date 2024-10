La Almudena abre un cementerio para bebés muertos antes de nacer: columbarios, un jardín y una placa homenaje

'Parque de las Mariposas', nuevo espacio del Cementerio de La Almudena dedicado a los bebés no nacidos. Ayuntamiento de Madrid

El Cementerio de La Almudena se inauguró en 1884 bajo el nombre de Necrópolis del Este. Engloba en su interior tres zonas de enterramiento y se expande por unas 120 hectáreas. El viejo camposanto tendrá desde esta semana su primer espacio dedicado a los bebés fallecidos durante la gestación o poco después de nacer. El objetivo es honrar el recuerdo de las familias que han sufrido la muerte de un hijo en estas circunstancias y dar "cabida a bebés que, en muchos casos, no han sido entregados a sus progenitores".

La iniciativa nace de los Servicios Funerarios de Madrid (SFM), empresa municipal dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, que dirige Inma Sanz. El origen de este proyecto se remonta al 2019. Fruto de la "sensibilidad social" para crear "entornos amables" dedicados al "duelo perinatal", SFM convocó en 2021 la primera edición del concurso de 'Final de Vida y Apoyo al Duelo'. Una asociación sin ánimo de lucro ganó y su propuesta acabó licitándose.

Las obras terminaron hace unas semanas y el espacio abrirá el jueves, con motivo de Todos los Santos. Se llamará 'Parque de las Mariposas'. Tal y como explican fuentes del Área de Vicealcaldía, se trata de una alternativa para las familias que deseen utilizar los distintos tipos de unidades de enterramiento de manera individual. Además, se ofrecerá también una opción para enterrar gratis a aquellos bebés que desde los hospitales madrileños soliciten ser incinerados de manera conjunta.

El espacio se encuentra en un "lugar preferente" dentro del Cementerio de La Almudena que se ha rehabilitado en los últimos dos años. Cuenta con una amplia zona de columbarios en pared, otros en arbusto y una zona ajardinada con rosas híbridas iceberg de color blanco, donde se podrán esparcir las cenizas. Completan el recinto una fuente, un monolito y unos bancos y una placa conmemorativa que brinda un espacio simbólico para honrar la memoria de estas pérdidas.

La apertura de este lugar se abordó el martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Vox presentó una proposición para pedir al Consistorio que habilite estos espacios no sólo en La Almudena, sino en todos los cementerios municipales de la capital. En su turno de palabra, Inma Sanz explicó que la intención es extender la iniciativa a otros camposantos, aunque "no será posible en todos" porque no hay metros para ello, como ocurre en los "más antiguos".

La proposición del grupo de Javier Ortega Smith, en cualquier caso, salió adelante con su voto y los del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta. El PSOE se abstuvo y Más Madrid rechazó la propuesta.

Con todo, la vicealcaldesa aseguró que la iniciativa es una de las "alegrías más grandes" que ha tenido en su trayectoria política. "Cuando las cosas no van bien y el bebé no llega a nacer se vive como una grandísima pérdida, como una de las más grandes, y eso necesita un proceso de duelo y, muchas veces, de acompañamiento... El 'Parque de las Mariposas' se enmarca en esa realidad (...) Posibilitar la sepultura de los hijos no nacidos va a ayudar a muchas familias que están sufriendo a aliviar su dolor y les va a permitir seguir adelante", indicó.