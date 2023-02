Rita Maestre: "El enrocamiento en el 'sí es sí' no está siendo útil. Hay que gobernar con sensatez"

Dice que lo que más le gusta es la política municipal, pero su agenda parece la de una ministra. Con unos cómodos vaqueros, las gafas que denotan que acaba de apagar el portátil y un jersey negro de cuello alto, Rita Maestre recibe a Madrid Total a escasos días de salir de cuentas.

La campaña electoral y su futuro parto obligan a la candidata a la alcaldía por Más Madrid a no parar ni un minuto antes de dejar su despacho de la calle Mayor. "Tiene una reunión ahora y en una hora tiene otra", nos avisa su equipo de prensa. Llevamos demasiadas preguntas pero, como dice su lema de campaña, "Lo va a hacer Rita". Y Rita lo hace. Cumple (y responde a todo).

La despedida de Maestre del Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado durante el pleno del día 31 de enero. Estuvo protagonizado por Begoña Villacís y la crisis interna de Ciudadanos, pero la líder de la oposición también tuvo su momento de 'gloria'. Aunque no buscada. El alcalde le deseó que su hijo le trajera muchas cosas buenas "pero no la alcaldía bajo el brazo". Tal vez vea peligrar el bastón de mando.

Rita Maestre: "El problema más grande que tiene Madrid es la desigualdad; tus oportunidades muchas veces dependen de tu código postal" Vídeo: Jose Verdugo y Esteban Palazuelos

Maestre se ríe al recordar la frase de José Luis Martínez Almeida y reconoce que, fuera de la bronca política, su relación no es equiparable a la de Mónica García e Isabel Díaz Ayuso. Lo suyo con Almeida es un debate de ciudad, una confrontación de modelos pero "con respeto".

El mismo respeto que pide a aquellos partidos que quieren 'apropiarse' de Manuela Carmena durante la campaña electoral del 28 de mayo y para los que ya dan por muertos a Ciudadanos, incluyendo el propio alcalde, al que avisa: "No todos los votos de Ciudadanos se van a ir al Partido Popular".

Estas no son sus primeras elecciones dentro del Ayuntamiento de Madrid, pero sí es primeriza en eso de afrontarlas como candidata al Ayuntamiento. ¿Es diferente?

Ahora estoy viviendo una etapa en la que lidero un proyecto. Lo afronto como la consolidación de estos cuatro años en los que he estado coordinando el grupo municipal. Me parece que es un paso natural y así lo he percibido tanto yo como mi equipo.

¿Nota más presión?

Más presión, más responsabilidad, pero también más retos y una mayor capacidad de decidir qué quiero como propuesta para la ciudad.

Rita Maestre en la sede del grupo municipal Más Madrid. Esteban Palazuelos.

¿Ha cambiado la situación respecto a las anteriores elecciones?

El escenario electoral ha cambiado muy poco. Por una parte, está un bloque conservador animado por el Partido Popular y, por otro lado, un bloque progresista que lidera Más Madrid.

Las encuestas están a su favor ¿Por dónde va a crecer Más Madrid electoralmente?

Nos presentamos como una opción política para toda la ciudad de Madrid con un proyecto para cada barrio y una idea para cada lugar. Una opción transversal para todas las personas que piensan que Madrid es una ciudad estupenda pero que se podría vivir mejor. Somos una opción muy amplia, progresista, transversal y que está muy centrada en Madrid. Con arraigo.

"Manuela Carmena participará en la campaña de Más Madrid tratando de aportar desde su lugar al cambio de Gobierno"

¿Espera que Manuela Carmena le acompañe durante los actos de la campaña?

Ella participará en esta campaña tratando de aportar desde su lugar al cambio de gobierno. Pero hay que saber, y esto lo digo siempre, que hay que respetar su voluntad que es la de retirarse de la política. Así que encantada de que participe en todo lo que ella quiere participar, pero respetando sus deseos.

¿Reyes Maroto ha respetado esos deseos? ¿Está utilizando el 'efecto Carmena' para intentar atraer votantes al PSOE?

Yo hablo por mí. Y lo que yo he hecho es mis deberes políticos configurando un equipo, presentando un proyecto, y haciéndolo conocido al resto de la ciudad durante toda la legislatura. Hemos hecho nuestros deberes durante estos cuatro años, cuando había menos interés mediático y electoral.

Por eso tiene tan claro qué es lo que 'Va a hacer Rita'.

(Se ríe) El lema de la campaña es una pequeña venganza ante todas las veces que nos han dicho a las Ritas eso de "que lo haga Rita". Y porque yo quiero hacer cosas, las mismas que Almeida no ha sacado adelante en estos cuatro años.

Rita Maestre y la periodista de El Español Irene P. Nova Esteban Palazuelos.

Durante este tiempo se han ido conociendo diferentes sondeos electorales. En algunos de ellos, cuando el PSOE no tenía candidata, existía la posibilidad de sumar el bloque de las izquierdas. Tras el nombramiento de Reyes Maroto las cuentas no dan. ¿Qué ha pasado?

Yo puedo hablar de mí y de mi campaña que he hecho como oposición estos cuatro años. Mi campaña es limpia y en positivo, hablando más de lo que uno tiene que aportar y menos de los demás.

Si pudiera elegir un problema de Madrid para solucionar de un chasquido, ¿Cuál sería?

La desigualdad. Aquí tus oportunidades de vida dependen de tu código postal. Y eso no es justo. Es un desperdicio de talento y, desde luego, es contrario a la igualdad de oportunidades, que para mí tiene que ser el motor de una sociedad. En Madrid, la esperanza de vida, la salud, la calidad del aire, el acceso a los servicios públicos, el acceso al ocio y, sobre todo el acceso al trabajo, están repartidos de forma muy desigual.

Rita Maestre no habría recogido el título de Alumna ilustre de la Complutense. Esteban Palazuelos.

Maestre sabe que Más Madrid tiene capacidad para ser una fuerza decisiva en la región y la capital. Esteban Palazuelos.

Juan Lobato e, incluso, Mónica García han hecho propuestas fiscales para su campaña electoral que se acercan más al espacio económico de la derecha que a lo que se suele conocer como las políticas económicas de la izquierda. ¿La izquierda no puede proponer lo mismo en Castilla-La Mancha que en Madrid?

He sido parte del gobierno de la ciudad de Madrid durante cuatro años e hicimos crecer el turismo, las inversiones extranjeras y nacionales con políticas de izquierdas. ¡Y la estabilidad económica se mantuvo sin ningún problema! Creo que hay una parte de la economía madrileña que tiene, digamos, un carril propio, que es el del Gobierno local. Por ello, en lo que respecta a lo privado, tenemos que pensar de qué manera compensamos a través de lo público los agujeros, déficits o carencias que nos deja.

Por ejemplo, el problema de vivienda en Madrid es gravísimo. En este momento hay un aumento del 11% del precio del alquiler. No podemos dejar que se encargue solo el mercado de regularse. La parte pública de la administración tiene que intervenir de muchas formas y construir vivienda pública, regularlos, etc.

"Los votantes de Ciudadanos no votaron al centro liberal para pactar gobiernos con la extrema derecha y, menos aún, para entregarle los restos al Partido Popular"

¿La reciente crisis interna dentro de Ciudadanos en Madrid y la imagen que deja de Begoña Villacís puede beneficiar a José Luis Martínez Almeida o perjudicarle?

Almeida se equivoca mucho si piensa que los votos de Ciudadanos van automáticamente al Partido Popular. Después de estos cuatro años que han sido bastante nefastos en términos de gestión, y muy inestables en términos políticos, es un error creer que un votante liberal de centro de Ciudadanos va a votar a un alcalde que ha ido dando bandazos con la extrema derecha.

Con todo ello, es comprensible que haya muchos votantes de Ciudadanos un poco perplejos ante la deriva de su partido. Desde luego, muchos no votaron al centro liberal para pactar gobiernos con la extrema derecha y, menos aún, para entregarle los restos al Partido Popular.

Me va a permitir que le haga una serie de preguntas cortas con un solo pretexto: Si fuera usted fuera alcaldesa de Madrid… ¿Qué haría con el Paisaje de la Luz y con el parking del Niño Jesús?

Parar de forma inmediata el proyecto tal y como está planteado. Garantizar la reforma para los trabajadores y las personas que asisten al hospital, pero (a la vez) paralizar esa enorme atracción de coches privados que el Partido Popular quiere hacer en torno al Retiro. ¿El paisaje de la luz? Apoyarlo y reformularlo como la gran obra que tiene que realizar Madrid.

La candidata a la alcaldía de Más Madrid luce orgullosa su embarazo a punto de salir de cuentas. Esteban Palazuelos.

¿Cómo solucionaría los problemas de la limpieza de Madrid?

Uno de los problemas que tiene la limpieza en Madrid es la excesiva centralización de la gestión del servicio. Es poco razonable que para gestionar un problema de limpieza en Villaverde el trámite tenga que realizarse yendo desde la periferia al centro, a través de una estructura burocrática muy poco eficaz.

La mejora de los contratos tiene que ver con la descentralización de la gestión de la limpieza y con que sean los concejales de distrito los que tengan la responsabilidad de garantizar que los contratos se cumplen. Es mucho más fácil comprobar que algo se hace bien si se está allí. Almeida sólo ha mantenido el mismo esquema que nos dejó la señora Botella aumentando un poco el presupuesto. Y no ha servido. La ciudad está muy sucia y los contenedores están llenos.

¿Volvería a reformar la Plaza de España o la Puerta del Sol tras las intervenciones de Almeida?

En Plaza de España creo que ha quedado muy bien tanto la plaza como la conexión con el resto de las áreas circundantes. La reforma de la Puerta del Sol la entiendo muy poco porque no le veo ventajas ni en términos de movilidad ni estéticos. Desde luego, no hubiera sido una prioridad para mí. Hay reformas de lugares de la ciudad de Madrid bastante más prioritarias.

¿Cómo cuál?

Como el Puente de Vallecas, la A-42 en Santa María de la Cabeza o el soterramiento de la A-5, la gran promesa incumplida del señor Almeida.

"Hay que hacer peatonalizaciones en algunos cascos históricos de barrios como Vicálvaro o Barajas que antes eran pueblos"

¿Eliminaría las terrazas de otros barrios más allá de Ponzano?

Lo que ha ocurrido en Ponzano lo hemos visto crecer cada mes hasta que se ha convertido en un problema de difícil solución. Pero las terrazas hay que valorarlas y evaluarlas en función de las zonas. Hay zonas muy tensionadas donde pueden generar problemas de convivencia, pero en otras su presencia es muy deseable. Como, por ejemplo, una plaza poco iluminada o transitada.

¿Ampliaría las zonas de reducción de bajas emisiones de la ciudad de Madrid? ¿Limitaría más el tráfico a los vehículos sin etiqueta?

La política de restricción de entrada de vehículos contaminantes ha tenido unos efectos objetivos de reducción de la contaminación, tanto durante la legislatura de Manuela Carmena como con el señor Almeida. Los siguientes pasos tienen que ver con complementar esas restricciones. Hay que hacer peatonalizaciones en algunos cascos históricos de barrios como Vicálvaro o Bajaras que antes eran pueblos.

Aun así, la reducción de emisiones tiene que basarse fundamentalmente en la transformación de la movilidad de Madrid con un refuerzo del transporte público y la redistribución urbana. Es decir, la ampliación de las aceras, de los parques, de las zonas verdes… Eso complementaria a esas restricciones que ya existen.

¿Tendría potestad para intervenir los precios del alquiler desde el Ayuntamiento de Madrid?

Tendría el firme propósito político de hacer algo al respecto, que es una diferencia notable con lo que ha pasado en estos cuatro años. Es importantísimo que la Ley de Vivienda llegue en algún momento al Congreso y que tanto comunidades como ayuntamientos podamos asumir competencias relacionadas con los precios de la vivienda.

Aun así, sí hay cosas en las que el Ayuntamiento de Madrid tiene potestad, como es el número de pisos turísticos que han ocupado la función de la vivienda residencial e inciden en la subida de los precios. Y eso es una competencia directa municipal, aunque este Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada.

Más Madrid es el partido líder de la oposición en el Ayuntamiento de Almeida. Esteban Palazuelos.

Está a punto de dar a luz e irse de baja de maternidad. ¿Cuándo se habla de su maternidad y de su futura baja, cree que se realiza con un cierto halo machista? ¿Le preguntarían lo mismo al alcalde si estuviera esperando un hijo?

Es una cuestión que se nos pregunta sólo a las mujeres y con la que se nos critica a las mujeres por hacer una cosa y la contraria. Si te vas porque te vas y si no porque no te vas. Es una forma muy antigua de pensar en la maternidad.

¿Si Ortega Smith estuviera esperando un hijo, le estarían haciendo las mismas preguntas que a usted constantemente?

No conozco a un político que haya tenido que responder a preguntas sobre su baja de paternidad, sobre cuándo va a incorporarse o sobre cómo lo compatibiliza. Nunca le leí una entrevista en la que se le pregunte a un hombre por esto.

En este tiempo que esté de baja, han elegido a Eduardo Rubiño como la cara visible de Más Madrid en el Ayuntamiento. ¿Por qué no alguien que ya estuviera con usted en el grupo municipal?

Hemos trabajado muchos años juntos y es una figura de referencia que derrocha energía y un gran conocimiento de Madrid. Además, creo que los equipos tienen que reconocer el talento, el trabajo y la experiencia, pero también tienen que renovarse con mucha naturalidad. Por eso hay varias personas que salen del equipo municipal porque quieren volver a sus trabajos o porque quieren participar desde otro espacio y, por tanto, dejan sitio para nuevas incorporaciones.

"Vemos en Yolanda Díaz la gran esperanza del espacio progresista y participaremos a nivel estatal de la forma que se decida"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto que gobierne la lista más votada. Eso habría perjudicado a José Luis Martínez Almeida en las anteriores elecciones. ¿Está a favor de una propuesta del PP por primera vez?

Tal y como sé planteado la propuesta, no estoy de acuerdo con ella. Creo que la democracia no consiste en ganar por un voto, consiste en ser capaz de generar una mayoría en torno a los proyectos y a las ideas.

Las municipales se están asumiendo como si fueran la primera vuelta a las elecciones generales…

Estoy en desacuerdo con esa afirmación. Almeida también lo cree, lo dijo cuando fue elegido candidato, y me parece que es una ofensa total a los madrileños. No somos ningún aperitivo, ningún entrenamiento ni ninguna fase previa. Somos un plato único al que hay que dedicarse con bastante decisión.

Entonces hablemos sólo de noviembre. ¿Pediría el voto para el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz en las elecciones generales?

Con Yolanda y con su proyecto tenemos mucha sintonía y una forma similar de entender la política. Centrados en lo que de verdad importa, pero son proyectos autónomos. Más Madrid es un proyecto 100% madrileño. Aunque, desde luego, vemos en Yolanda Díaz la gran esperanza del espacio progresista y participaremos a nivel estatal de la forma que se decida. Pero, a nivel Más Madrid, somos una fuerza política madrileña y autónoma.

Le hice la misma pregunta a su compañera Mónica García hace una semana. ¿Quiere que Yolanda Díaz la acompañe en actos de campaña este mayo?

Pues como Manuela, desde luego. Cualquier plan con Yolanda es un plan divertido y entretenido.

No estamos hablando de irnos de cervezas. Le pregunto por un mitin.

Lo veremos con el paso de las semanas y de los meses.

La líder local de Más Madrid sobre los tejados de la capital. Esteban Palazuelos.

¿Aceptaría un cargo fuera en el Congreso de los Diputados durante las elecciones generales?

Con todo el respeto a la política nacional y al Congreso de los Diputados, me interesa muy poco cambiar de lugar. Estoy dedicada a la política madrileña, es lo que me interesa en términos intelectuales y políticos. Y no tengo ninguna intención de ir a otro sitio.

Almeida se presentó como candidato a la alcaldía de Madrid con la triple A. ¿Qué opina usted de la doble R (Reyes-Rita)?

La Triple A es un alcalde que ha decepcionado a extraños, pero también a propios. Su posición de debilidad tiene que ver con los bandazos que ha ido dado. Es muy difícil saber qué piensa de verdad Almeida. Un día es un peso pesado del partido y, a otro, es un sumiso a lo que dice Ayuso, paseándose por los medios de comunicación pidiéndola perdón y suplicando por mantenerse en el poder. Eso le pasa factura entre los votantes progresistas, pero también entre los votantes conservadores.

"Lo que le pasó a Ayuso me podría haber pasado a mí o a cualquier político que esté en activo. En el ejercicio de la política va la crítica"

Hablando de Isabel Díaz Ayuso. Póngase en su pellejo. ¿Si la hubieran nombrado a usted alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid, cómo habría vivido ese acto?

Es peliagudo hacer ese reconocimiento a una política en activo, porque implica una representación parcial de la sociedad. En ese sentido, creo que es poco adecuado. De hecho, no se hace tradicionalmente y, menos aún, en un escenario de campaña electoral como el que estamos. Lo que le pasó a Ayuso me podría haber pasado a mí o a cualquier político que esté en activo. En el ejercicio de la política va la crítica.

Si mañana la Universidad Complutense le ofrece ese reconocimiento, ¿lo aceptaría?

Creo que no. No es el momento. Es más elegante esperar a que mi posición de parcialidad que implica la política en activo no esté presente. Creo que es más razonable esperar a cerrar la etapa activa antes de entrar en esa fase de reconocimientos.

Maestre se irá de baja por maternidad y se incorporará tras la Semana Santa. Esteban Palazuelos.

Ha reconocido que había que modificar la Ley del Sí es Sí. ¿Recibió reproches dentro de su partido o de Unidas Podemos? Por parte de Irene Montero o alguien de su equipo, por ejemplo.

No tengo contacto personal con Irene Montero, pero creo que el tiempo nos ha dado la razón. Yo defiendo profundamente esta ley que pone en el centro el consentimiento de las mujeres y que transforma la mirada con la que desde el Código Penal se analizan los delitos de índole sexual. Lo que ha pasado no es el objetivo de la ley y esas salidas son perjudiciales, son desagradables, son indignantes y, por tanto, tienen que cortarse.

¿Estas salidas le pueden costar votos al gobierno de coalición?

Desde luego hay una polémica encima de la mesa y hay que cerrarla cuanto antes. Por eso el enrocamiento no ha sido particularmente útil y, cuando se gobierna, uno debe gobernar con sensatez y con sentido común y asumir que, a veces, se producen efectos indeseados y corregidos cuanto antes.

¿Qué marca le gustaría dejar en la ciudad si fuera alcaldesa de Madrid?

Una ciudad mucho más verde.

Almeida ha bromeado con Maestre sobre si su hijo le puede traer "la alcaldía bajo el brazo". Esteban Palazuelos.

El Madrid de... Rita Maestre. Su lugar favorito: La Gran Vía por la noche. Su tapa preferida: Los boquerones en vinagre. Un plan que recomienda: Un domingo en los cines Ideal. Su parada de Metro favorita: Ventas, que es donde nací. Su monumento: La estatua de García Lorca en la plaza Santa Ana. Su tienda favorita: El Jardín de Ángel, una floristería en la calle Huertas. Rita Maestre desvela algunas de sus cosas favoritas de Madrid Vídeo: Jose Verdugo

