Visita del Papa León XIV en Madrid, en directo | León XIV se sube al papamóvil rumbo al encuentro con representantes de la sociedad civil

Muchos son los jóvenes que han asistiado a la misa celebrada por el Papa León XIV en Cibeles. Uno de ellos es Juan, de 17 años, y que estudía en un colegio del CEU en Alicante.

Sus primeras palabras a Europa Press han sido para definir la Vigilia de ayer como “una locura”.

Asimismo, ha remarcado que es "la primera figura de la Iglesia" y que, como tal, "hace que la gente siga por el buen camino porque es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo".

"Si en algún momento se va todo por las ramas, el Papa nos lo recuerda, sobre todo a los jovenes, porque somos los que vamos a suceder a esta generación”, ha continuado.

Por último, Juan, sobre la mención que ha hecho el Papa de varios santos españoles, ha subrayado que “nosotros podemos igual que ellos ser santos, lo tenemos al alcance, no es imposible".