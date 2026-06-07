Visita del Papa León XIV en Madrid, en directo | León XIV se sube al papamóvil rumbo al encuentro con representantes de la sociedad civil
Tras presidir la Santa Misa en la Plaza Cibeles, León XIV mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica a las 16:30.
El Sumo Pontífice participará a las 18:00 en un acto en el Movistar Arena y concluirá la jornada con una cena en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid a las 19:30.
León XIV permanecerá en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
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León XIV llama a los españoles a la "reconciliación" y pide a medio millón de jóvenes buscar "la verdad" fuera de las redes
La otra misa del Papa: del 'picnic' de los Estepa a la boda de Candela o los paraguas a 7 € "para ganar dinero" de Miguel
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Papa León XIV en Madrid | De Antonio Banderas a Rozalen: la cultura y el deporte, con el Papa
El último gran acto multitudinario del Papa León XIV en la jornada del domingo en Madrid será en el Movistar Arena. Bajo el lema "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte", participarán representantes del mundo de la cultura y el deporte.
Presentado por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo, intervendrán el actor Antonio Banderas y la bailaora Sara Baras, así como las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales.
La vertiente económica también estará presente con la participación de Antonio Garamendi (CEOE), Ángela de Miguel (Cepyme), Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO). El evento concluirá con la actuación de Rozalén.
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Papa León XIV en Madrid | Impacto económico de 28 millones de euros para Madrid
El Papa León XIV va a estar en Madrid durante tres días. Y su presencia va a tener un impacto en la ciudad de unos 28 millones de euros.
De esta manera, el sector hotelero y hostelero va a hacer su particular ‘agosto’ con establecimientos a rebosar durante los tres días.
Se calcula que, durante los seis días que va a estar el Papa en España, el impacto en el país será de 150 millones de euros.
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Papa León XIV en Madrid | La tradición de bendecir bebés que ha hecho suya León XIV
Una de las imágenes que se ha repetido varías veces cada vez que el Papa León XIV ha recorrido las calles de Madrid en el papamóvil ha sido la de la bendición de bebés, haciéndoles el siglo de la cruz sobre su frente para protegerlos del mal.
Un gesto que surge del Antiguo Testamento y que responde al deseo de pedir a Dios bienes y protección para las personas, según explica David Palomo en EL ESPAÑOL.
Y, aunque no es exclusiva de los papas, fue tras el Pontificado de Pablo VI, y especialmente, con Juan Pablo II, cuando se popularizó esta práctica.
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Papa León XIV en Madrid | Juan (17 años): “El Papa es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo”
Muchos son los jóvenes que han asistiado a la misa celebrada por el Papa León XIV en Cibeles. Uno de ellos es Juan, de 17 años, y que estudía en un colegio del CEU en Alicante.
Sus primeras palabras a Europa Press han sido para definir la Vigilia de ayer como “una locura”.
Asimismo, ha remarcado que es "la primera figura de la Iglesia" y que, como tal, "hace que la gente siga por el buen camino porque es el primero que tiene que reorientar a todo el mundo".
"Si en algún momento se va todo por las ramas, el Papa nos lo recuerda, sobre todo a los jovenes, porque somos los que vamos a suceder a esta generación”, ha continuado.
Por último, Juan, sobre la mención que ha hecho el Papa de varios santos españoles, ha subrayado que “nosotros podemos igual que ellos ser santos, lo tenemos al alcance, no es imposible".
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Visita del papa León XIV en Madrid | ¿Cuál es la agenda del Sumo Pontífice esta tarde?
Tras la multitudinaria misa y procesión del Corpus Christi celebradas esta mañana en la plaza de Cibeles, la agenda del papa León XIV en Madrid combina la diplomacia religiosa y un importante encuentro sectorial.
Las actividades de esta tarde del domingo arrancan a las 16:30 con un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica, donde el Santo Padre mantendrá una reunión con los miembros de la Orden de San Agustín.
El plato fuerte de la tarde tendrá lugar a las 18:00, momento en el que el Pontífice se trasladará al Movistar Arena para presidir un macroencuentro titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte'.
En esta cita, León XIV pronunciará un discurso ante destacados representantes de estos sectores de la sociedad civil, buscando tender puentes de diálogo social.
Tras finalizar este evento, el Santo Padre cerrará el día con una cena privada programada para las 19:30 horas en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.
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Papa León XIV en Madrid | Samur atiende a 323 personas
Samur-Protección Civil ha atendido durante la mañana de hoy a un total de 323 personas en el dispositivo de misa de Cibeles. Nueve de ellas han sido trasladas al hospital, aunque ninguna de ellas está grave.
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Papa León XIV en Madrid | La princesa Leonor luce un vestido midi en azul celeste
La princesa Leonor ha estrenado en el misa celebrada esta mañana en la Plaza de Cibeles por el Papa León XIV un elegante vestido midi en azul celeste.
Se trata de una creación de líneas depuradas y aire minimalista que destaca por su silueta recta y por el original detalle superpuesto que enmarca el escote, según cuenta Raúl Rodríguez en EL ESPAÑOL.
El diseño corresponde al modelo Lauren de Hannibal Laguna White, aunque adaptado ligeramente respecto a la versión original.
Para completar el conjunto, Su Alteza ha estrenado unos salones de Carolina Herrera, casa de moda que también firma el bolso elegido para la ocasión.
Como toque final, ha recuperado unos pendientes de oro blanco, diamantes y topacio azul de Luzz, una joya que ya forma parte de su repertorio y que armoniza a la perfección con la tonalidad del vestido.
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Papa León XIV en Madrid | La reina Letizia hacer valer el llamado ‘Privilegio de Blanco’
Durante la celebración de la misa del Papa León XIV en Cibeles, la reina Letizia ha vuelto a hacer valer el llamado Privilegio de Blanco. Se trata de una prerrogativa reservada a un reducido grupo de reinas católicas que les permite vestir de este color en presencia del Pontífice.
Así, ha estrenado un vestido de Self-Portrait confeccionado en tafetán blanco, con cuello alzado, mangas cortas y botonadura tonal.
Una elección que proyecta pureza, autoridad institucional y cercanía con la Iglesia católica, reforzando además su posición única dentro de las monarquías europeas, según cuenta Raúl Rodríguez en EL ESPAÑOL.
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Papa León XIV en Madrid | Del “espero haya descansado” al “Madrid ha respondido muy bien” del rey al Papa
Entre el rey Felipe VI y el Papa León XIV ha habido cierta complicidad durante la misa celebrada esta mañana en la Plaza de la Cibeles.
Así, el monarca recibió al Santo Padre con la frase “espero haya descansado” antes de comenzar la misa para, una vez finalizada esta, decirle que “Madrid ha respondido muy bien” tras la afluencia de 1,2 millones de personas al evento.
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Papa León XIV en Madrid | Ayuso celebra que "España abraza con júbilo al Papa de todos"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en redes sociales que ·España abraza con júbilo al Papa de todos”. Y ha basado sus palabras en la gran acogida habida en la misa de Cibeles, donde se han congregado 1,2 millones de personas.
"Más de un millón de personas celebramos la misa del Corpus en el corazón de Madrid. España abraza con júbilo al Papa de todos. ¡Alzad la mirada!", ha escrito en redes sociales.
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Papa León XIV en Madrid | Los jóvenes califican las palabras del Papa como “muy bonitas”
Los jóvenes han sido protagonistas en la misa del Papa León XIV en Madrid. Así, para Fernando y Marcos (de 16 y 18 años), la homilía del Papa ha sido "muy bonita, muy interesante".
Asimismo, y en declaraciones a Europa Press, han destacado que el Pontífice "valora mucho a los jóvenes" y "está muy enterado de todo".
Asimismo, han subrayado los mensajes sobre el Corpus Christi y la fe: "En España hay que recordar la historia de la fe, aprender de ella y tenerla presente".
Por su parte, Adrián (12 años) cree que las palabras de León XIV han sido "muy bonitas" y que el Papa "se ha esforzado mucho" en su homilía a la par que ha remarcado que "en España hay que tener más fe".
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Papa León XIV en Madrid | La casulla del Papa se ha creado en Aragón
La casulla que ha llevado este domingo el Papa León XIV en su multitudinaria misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid tiene una curiosísima historia detrás.
Está hecha en Aragón e inspirada en la obra de José Luis Galicia, autor de los frescos de la catedral de la Almudena.
La empresa encargada de confeccionar la casulla -y más de 5.000 prendas que se utilizarán durante la primera visita del Sumo Pontífice a España- ha sido Zarasanta.
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Papa León XIV en Madrid | Jóvenes que han vuelto al cristianismo
Durante la Vigilia del sábado, el Papa León XIV recibió a muchos jóvenes que perdieron la fe en el cristianismo pero que han vuelto a ella.
A todos ellos, les invitó a ser "protagonistas del cambio". "Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad". Y, a su vez, les animó a cumplir una misión. A ser "misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo".
Casos como el de una chica rusa abandonada en su niñez, o Ángel, un sacerdote que perdió la fe a los 19 años tras la muerte de sus amigos en un accidente.
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Papa León XIV en Madrid | El Papa León XIV se reunirá este lunes con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia
León XIV se reunirá este lunes 8 de junio en Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo.
Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro de carácter privado se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles en Nunciatura y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.
La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión, que el Vaticano confirmó el pasado viernes y de la que, según dijo, se proporcionará "más información" después del encuentro "si fuera necesario", por "respeto" a sus "deseos y la confidencialidad requerida".
El propio León XIV hizo referencia este sábado a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia a preguntas de los periodistas que viajaban con él en el avión que le ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Sigue siendo una herida abierta", aseguró al respecto.
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Papa León XIV en Madrid | Paraguas a 7 euros con la bandera de España
Alrededor de 1,2 millones de personas han acudido a la misa del Papa León XIV en Cibeles. Pero no todo han ido a escucharle. Algunos han decidido que era el momento idóneo para hacer negocio.
Es el caso de Miguel, que se ha plantado en los alrededores del evento, para vender paraguas a siete euros (para protegerse la gente del sol) y banderas de España a cinco euros. “Hay que ganar dinero”, ha reconocido a EL ESPAÑOL.
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Papa León XIV en Madrid | “Que salude, que salude”
El Papa León XIV ya está en la Nunciatura Apostólica de Madrid tras celebrar la multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles. Varias han sido los fieles que le han estado esperando que, a su llegada, le han recibido con gritos de “¡Viva el Papa!”.
No han sido los únicos mensajes que le han hecho llegar: “Esta es la juventud del Papa”, “se nota, se siente, el Papa está presente”, “Papa León, te queremos un montón” o “que salude, que salude”, han sido también coreados por los presentes.
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Papa León XIV en Madrid | Piden al Papa que actúe contra la pederastia
El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias ha hecho pública una carta al papa León XIV con motivo de su próxima visita a las islas en la que le pide que actúe de manera directa e inmediata contra la inacción y silencio que atribuye a los obispos españoles frente a los abusos sexuales a menores en la Iglesia.
El coordinador del colectivo, Abel Román, ha enmarcado esta misiva en la defensa de los 14.994 sacerdotes españoles que realizan una labor "extraordinaria" y que se sienten avergonzados ante la inacción de los obispos, según recoge EFE.
La plataforma ha acusado a la cúpula eclesiástica de no dar ejemplo y ha criticado que, ante las denuncias de los feligreses afectados, los responsables optan por ignorar los casos o trasladar a los curas implicados a otros lugares.
Según la entidad ciudadana, esta práctica favorece que el agresor continúe delinquiendo en su nueva parroquia y agrava el sufrimiento de las víctimas, que perdura durante toda su vida.
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Papa León XIV en Madrid | José (46 años): las palabras del Pontífice han sido “muy acertadas”
Entre 1,1 y 1,2 millones de personas, según diferentes fuentes, han asistido a la Santa Misa oficiada por el Papa León XIV en Madrid. Una de ellas ha sido José, de 46 años, que ha afirmado a Europa Press que las palabras del Pontífice han sido "muy acertadas".
Junto con sus acompañantes, procedentes de un colegio del CEU, también ha destacado que León XIV haya mencionado "a San Juan de la Cruz y a otros santos españoles".
En cualquier caso, ha destacado que se queda con el mensaje que lanzó ayer el Papa en la Vigilia, donde habló de "ser personas" y, dijo a los jóvenes, que podían "cambiar el mundo".
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Papa León XIV en Madrid | Así ha sido la procesión del Corpus Christi
La festividad del Corpus Christi es una de las más importantes de la Iglesia Católica. La de este domingo, en Madrid, ha sido presidida por el Papa León XIV que la ha portado bajo palio.
Una procesión, de unos 700 metros, en la que ha estado acompañado por fieles, presbíteros, cardenales, obispos y niños que han recibido este año la Primera Comunión.
Tras la comunión, informa Europa Press, se ha colocado la hostia consagrada en la custodia, se ha puesto en el centro del altar y el Pontífice ha inciensado el Santísimo Sacramento.
A continuación, el Papa ha descendido por la gran escalinata que daba acceso al altar, para presidir la procesión del Corpus, que ha desfilado por la calle de Alcalá en dirección a Gran Vía y ha dado la vuelta a la altura de la Iglesia de San José.
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Papa León XIV en Madrid | Los reyes se retiran
Los reyes de España, Felipe y Letizia, han abandonado la Plaza de Cibeles tras la celebración de la Santa Misa y la Procesión del Corpus Christi acompañados de sus hijas.