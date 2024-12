La Lotería de Navidad tiene truco: la fórmula infalible que ha usado un hombre para llevarse el Gordo siete veces

Llega el mes de diciembre y con él lo hacen unas fechas marcadas en rojo en el calendario de todo. La época más especial y emotiva del año, la Navidad. Una semana que comienza con uno de los eventos que mayor tradición tienen, el Sorteo Extraordinario de Lotería.

Y es que cada 22 de diciembre, millones de personas en España se pegan a la radio o a la televisión para escuchar cómo los niños y niñas de San Ildefonso cantan los números premiados y agraciados. La realidad es que no hay mejor forma de empezar las Navidades que con algún pellizco de dinero. Mucho mejor si puede ser con el Gordo.

Sin embargo, hay infinidad de personas que piensan que es imposible que les pueda tocar la lotería. Y hay quienes incluso aseguran que se trata de un juego falso en el que las personas que después vemos en los medios de comunicación celebrando sus premios son actores pagados para que confiemos en el sorteo y seguimos jugando.

Conspiraciones aparte, lo cierto es que ser agraciados con un premio lotero es muy complicado, aunque no imposible. Y esto lo demuestran personas como Richard Lustig. Este hombre, que falleció en el año 2018, consiguió descubrir un sistema que le permitía ganar premios similares a la Lotería de Navidad con cierta facilidad y regularidad.

De hecho, llegó a llevarse tres veces el premio Gordo e incluso dejó plasmado lo que él consideraba un truco infalible en un libro. Este ciudadano estadounidense completó su triple golpe de suerte en un mismo año en la Administración de Lotería del condado de Charles, al sur de Maryland.

Su suerte le hizo ganar una fama mundial y es que muchas personas querían saber cuál es el truco que utilizaba para así también ser ellos los agraciados. Sin embargo, todas estas personas se sorprendían cuando conocían más a fondo la historia de Richard. Su secreto no era otro que jugar siempre el mismo número.

En este caso, este hombre y su mujer lograron ganar en una ocasión un premio de 50.000 dólares y decidieron seguir jugando el mismo número, el 48548. Poco después, se llevaron un segundo premio de otros 50.000 dólares. Por si esto fuera poco, siguiendo su instinto y apostando de nuevo al mismo número una tercera vez, consiguió ganar otro premio más, en esta ocasión de 100.000 dólares. Así pudo reunir un total de 200.000 dólares en pocos meses con esta fácil fórmula.

Los trucos de los expertos para ganar la lotería

Ganar la lotería generalmente se considera una cuestión de pura suerte y es bastante improbable que ocurra incluso una vez en la vida. No obstante, existen ciertas estrategias o "trucos" que los jugadores más experimentados utilizan para intentar maximizar sus oportunidades.

Estas tácticas buscan reducir la dependencia del azar en este tipo juegos tan particulares. Aunque es importante recordar que la naturaleza inherente de la lotería sigue siendo fundamentalmente aleatoria y basada en la suerte. No podemos participar de esta rueda sin dejar algo de poder al destino.

Richard Lustig, este ciudadano estadounidense que falleció en el año 2018, fue todo un experto en este sentido. Llegó a escribir un libro en el que relataba las claves que le hicieron ganar más de un millón de dólares a través de varios sorteos. Y es que se llevó hasta siete premios de cuantía importante entre los años 1993 y 2010.

Era baterista profesional, si bien sus ganancias no eran suficientes para subsistir por tener muchas deudas médicas derivadas del nacimiento de su hijo en 1992. Un año más tarde ganó 10.000 dólares en un premio de lotería y desde ese año tardó otros cuatro en volver a ganar. Su premio más grande fue el logrado en 2010 en el Florida Fantasy, cuando se hizo con un bote de casi 100.000 dólares.

A través de su libro Aprenda cómo aumentar sus posibilidades de ganar la lotería, aseguró que no todo es cuestión de suerte, aunque recalcó que es el factor que más influye en los juegos de azar. De esta forma, ofreció a los lectores una serie de consejos a seguir para incrementar las posibilidades de éxito, comenzando por el más simple y evidente: cuántos más boletos se jueguen, más posibilidades de ganar.

Sin embargo, esto no es ninguna garantía, puesto que, aunque se pueda llegar a hacer una gran inversión inicial, y con ello aumenten las opciones, no quiere decir que por gastar más dinero vaya a tocar el premio. Por ello es necesario tener un control sobre lo que se lleva jugado y, sobre todo, no invertir el dinero necesario para el día a día en juegos de azar.

La importancia de los números elegidos

Una de las claves de Lustig para ampliar las posibilidades de ganar la lotería radica en los números que escogemos. El experto recomendaba no elegir números consecutivos y, en sorteos como el Euromillones, con cinco números a elegir entre 50, aconseja que la suma de todos se sitúe entre 104 y 176. La razón es que distintos estudios han demostrado que el 70% de los premios gordos de lotería tienen sumas que se encuentran en ese rango.

Por otro lado, no recomienda elegir un número que esté dentro del mismo grupo (centena o decena) o que finalicen con el mismo dígito. Asimismo, con el objetivo de incrementar la posibilidad de no tener que compartir número, aconseja elegir números por encima del 31, ya que muchas personas apuestan como terminación por el día de su cumpleaños.

Saber dónde jugar

Por otro lado, el estadounidense enfatizaba en la necesidad de saber dónde jugar, siendo su recomendación la de apostar por los juegos de lotería menos populares, porque de esta manera habrá una menor cantidad de jugadores, lo que se traduce en una menor competencia por conseguir el premio final. A pesar de que este último pueda llegar a ser inferior, las opciones de ganarlo se incrementan.

Además, también destaca que es preferible jugar en aquellos en los que haya una menor cantidad de números en el bombo del sorteo, siendo habitual que estos sean aquellos que tienen un ámbito local o estatal.

Diversificar y compartir

Richard Lustig dejó claro que es aconsejable comprar una mayor cantidad de boletos a hacer apuestas de mayores cantidades, una manera de diversificar para tratar de ampliar las posibilidades de ser el afortunado en un sorteo.

Asimismo, en su libro habla de la recomendación de jugar con un grupo de amigos para gastar menos y hacer apuestas múltiples y mayores, siempre bajo la premisa de no desviar el dinero que se destinan para necesidades básicas o para pagar las facturas a la compra de lotería.

En este sentido, también recomendó la creación de una peña de loterías con el que obtener dinero de los propios jugadores. Así se conseguirán más números en la participación del sorteo, logrando incrementar las opciones de ganar de todos aquellos que conforman la misma, si bien tiene la desventaja de tener que compartir el bote con muchas personas.