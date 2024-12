¿Es buena decisión jubilarme si me toca el 'Gordo' de la Lotería de Navidad? Esto es lo que necesitas saber

Se acerca el final del mes de diciembre y eso quiere decir una cosa: llegan las Navidades. Una época que es conocida por todos por los regalos, por las reuniones familiares y, sobre todo, por el Sorteo de Lotería de Navidad.

Ese 22 de diciembre estaremos todos pendientes del famoso bombo soñando con que nuestro número sea el agraciado. Sin embargo, como todo el mundo sabe, la probabilidad de ganar la Lotería de Navidad es muy baja, al menos uno de los grandes premios. Yéndonos a las cifras, las posibilidades de que toque 'El Gordo' son de una entre 100.000 por décimo, es decir, un 0,00001% de probabilidad.

A pesar de todo, son cientos de miles de personas las que compran sus décimos con la esperanza de ser los afortunados. Y es que llevarnos el premio gordo puede cambiarnos la vida. Las estadísticas demuestran que siguen siendo muchos los que sueñan con ganar suficiente dinero como para jubilarse y no tener que volver a trabajar en su vida. Sin embargo, eso no siempre es posible.

¿Cuánto dinero se debe ganar en la Lotería de Navidad para jubilarse?

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024 están en juego un total de 2.702 millones de euros repartidos en cerca de dos mil premios. El más importante es "El Gordo", que reparte 4 millones de euros por serie, lo que se traduce en 400.000 euros por décimo.

Esta es una cifra elevada, pero aun así resulta complicado que sea suficiente como para poder jubilarse. No obstante, gran parte de que puedas hacerlo dependerá de tu edad, ya que no es lo mismo que el primer premio de la Lotería de Navidad te toque teniendo 18 años que a los 62. Por este motivo, tenemos que hacer una serie de cálculos para poder hacernos una idea de si sería suficiente para no volver a trabajar.

Para conocer una cifra aproximada del dinero que habría que ingresar para poder jubilarse, es necesario tener en cuenta que el gasto medio por hogar se ha incrementado por el cada vez más alto coste de la vida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el pasado año 2022 el coste fue de unos 32.617 euros. Esto es un 3,8% más que en 2022.

Al coste anual que tiene de media un hogar hay que sumar otro factor a valorar que es el de la esperanza de vida, que en la actualidad se sitúa en 83,2 años en España. Por este motivo, para que una persona que tenga 25 años, y que, por tanto, no haya cotizado lo suficiente para tener una pensión futura, sería necesario obtener un premio de 2.630.000 euros para poder llevar una vida normal, sin lujos, y no tener que acudir nunca más al trabajo.

Por lo tanto, si esto lo trasladamos al sorteo de la Lotería de Navidad, haría falta tener 7 billetes premiados con 'El Gordo', y esto sin tener en cuenta la deducción de impuestos de la Agencia Tributaria.

Si nos vamos a una persona de 55 años, más allá de que pudiese haber cotizado lo suficiente para poder disfrutar de una pensión futura, tendrá menos años de vida por delante, por lo que, manteniendo los mismos cálculos, en su caso necesitaría 880.952.000 euros para vivir sin volver a trabajar. De esta manera, en su caso sería suficiente con dos décimos premiados en la Lotería de Navidad para poder jubilarse.

Por último, si nos acercamos a la edad ordinaria de jubilación, estaríamos ante una situación más favorable, más aún si ya se trata de una persona jubilada, ya que en ese caso podría dedicar íntegramente el premio a su disfrute.

¿Cuál es la mejor forma de invertir el dinero de la Lotería de Navidad?

Ganar la Lotería de Navidad es una gran oportunidad para poder alcanzar la libertad financiera sin tener que hacer grandes sacrificios. En cualquier caso, cuando se gana 'El Gordo' u otro gran premio, lo más recomendable, una vez que se ha cobrado, es recurrir a los servicios de un asesor financiero.

Aunque se pueden tomar algunas decisiones que no pongan en peligro el nuevo patrimonio, como un viaje que siempre quisiste hacer, otras como la compra de un inmueble o la inversión en un producto financiero determinado, deben ser sopesadas con mucho más cuidado. Dicho esto, hay algunas recomendaciones de los expertos para invertir el dinero ganado en la lotería: