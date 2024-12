La policía lanza un aviso si compartes la Lotería de Navidad: no se te olvide hacer este trámite si quieres cobrar

Ahora que la Navidad se siente cada vez más cerca, ya se puede oír muy a lo lejos a los niños del colegio de San Ildefonso cantar los números ganadores del esperado sorteo de la Lotería de Navidad de este año.

Sin embargo, y tal y como anuncia este año la campaña de Loterías y Apuestas del Estado, parte de la tradición es compartir décimos o participaciones. Algo que es habitual en colegios, empresas, organizaciones o, incluso, en el bar de enfrente de tu casa ya sea por compartir la ilusión o por intentar tener más opciones de llevarse el premio.

No obstante, cada año este sistema de compartir números levanta varios interrogantes: ¿Qué pasa si el décimo es premiado? ¿Cómo se reparte el premio? ¿Quién guarda el décimo? ¿Qué ocurre si alguien no quiere compartirlo? Preguntas que a la hora de adquirir los números no saltan pero que si se llega a ganar un premio, acaban surgiendo.

Por ello, la Policía Nacional ha decidido lanzar un vídeo en TikTok donde, de cara al sorteo, informa de qué pasos hay que seguir para que, si se comparte Lotería de Navidad, nadie se quede sin cobrar su respectivo premio.

Te mostramos cuáles son sus recomendaciones para que no te quedes 'con la miel en los labios' si te toca el 'Gordo' y tu 'socio o socios' deciden no compartirlo contigo.

¿Qué hacer si comparto un décimo de Lotería de Navidad?

Para empezar hay que hacer una foto al billete del sorteo, así como anotar la serie y el número para librarse de posibles dudas acerca de si el número con el que se participa es el correcto o no. También es importante quedarse con el sello de la administración que viene detrás del décimo así como de si se tiene el décimo en el formato resguardo.

El siguiente paso, a la hora de compartirlo, es clave: firmarlo. Todos los que participan en el décimo deberán firmarlo con su nombre para así asegurarse de quiénes son los que han colaborado con la adquisición del décimo y, por ende, tendrán su justo derecho a cobrar su parte del respectivo premio.

Si finalmente llega el día del sorteo 22 de diciembre en el Teatro Real y el número compartido resulta ganador, habrá que identificar a todos los participantes en el supuesto de que el premio que ha ganado sea igual o superior a los 2.000 euros.

En el caso de que el número que se adquirió resulte premiado y, ya sea que lo pierdes o te lo roben, lo que habría que hacer inmediatamente es acudir a la comisaría más cercana y denunciarlo inmediatamente. No querrás compartir el décimo con nadie sin tu previa autorización. Si es necesario, se deberá acudir al juzgado con la denuncia pertinente.

Además, la Policía Nacional se encarga de compartir otros consejos a tener en cuenta de cara al sorteo navideño como comprar el décimo en alguno de los 11.000 puntos de venta oficial repartidos por todo el país para evitar fraudes; y que el listado de ganadores se publica a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, aunque también podrás seguirlo a través de EL ESPAÑOL.

Por último, como consejos finales, la Policía Nacional recomienda poner el décimo en buen recaudo y ser discreto si se obtiene un premio para evitar cualquier contratiempo. Todo esto además de no olvidar cobrarlo ya que se tienen 3 meses para poder hacerlo, teniendo como fecha límite el 24 de marzo de 2025.