El Gordo de la Primitiva hoy | Comprobar resultados del sorteo del domingo 13 de septiembre en directo

El Gordo de la Primitiva celebra hoy, domingo 13 de septiembre de 2026, un nuevo sorteo.

🔴 ¿A qué hora es el sorteo de El Gordo de la Primitiva?

El sorteo de hoy se celebra a las 21:40 horas, como cada semana.

🔴 ¿Cuánto se puede ganar hoy en El Gordo de la Primitiva?

El sorteo pone en juego un bote mínimo garantizado de 5 millones de euros para quienes acierten los cinco números y el número clave.

🔴 ¿Cuándo es el próximo sorteo tras el de hoy?

La próxima cita con El Gordo de la Primitiva será el domingo 20 de septiembre de 2026, también a las 21:40 horas.