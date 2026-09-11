Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del viernes 11 de septiembre de 2026
El sorteo es a las 21:25, cuyo premio mayor es de 6.000.000 de euros.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 10 de septiembre.
Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 11 de septiembre:
Número Premiado:
Serie:
🔴¿A qué hora es el sorteo de hoy, viernes 11 de septiembre?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra hoy, viernes 11 de septiembre, a las 21:25 horas, como cada semana.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, estando el primer tramo exento de tributación.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Puedo jugar desde el móvil?
Sí, es posible comprar cupones del Cuponazo directamente desde el móvil a través de la aplicación oficial de JuegosONCE, disponible tanto para iOS como para Android. La compra se realiza de forma segura con DNI, ya que se trata de un juego con restricción de edad para menores.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Jugar al Cuponazo es muy sencillo: basta con adquirir un cupón de cinco cifras y una serie, ya sea eligiendo el número manualmente o dejando que se asigne de forma automática.
Cada participación cuesta 3 euros y da opción tanto al premio principal de 6.000.000 de euros como a los 134 premios secundarios y al resto de recompensas menores del sorteo de hoy.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, estando el primer tramo exento de tributación.
Si el boleto resulta agraciado con el bote principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el impuesto se calcula sobre los 5.960.000 euros restantes.
Esto supone un pago de 1.192.000 euros al fisco, ingresando el ganador un neto total de 4.808.000 euros. En cambio, los premios secundarios de 40.000 euros o inferiores no sufren ningún descuento, percibiendo el agraciado la totalidad de la cuantía sin deducción tributaria.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite para comprar boletos del Cuponazo de la ONCE en la jornada de hoy finaliza a las 20:55 horas en el horario peninsular español.
A partir de esa hora concreta se cierra definitivamente la venta diaria, impidiendo adquirir nuevas participaciones tanto a través de la red de vendedores autorizados como mediante el portal web y la aplicación oficial de JuegosONCE.
Resulta imprescindible efectuar la compra antes de esta marca horaria, ya que los sistemas informáticos bloquean la emisión de cupones para el sorteo de esta noche exactamente media hora antes de que comience el inicio de las extracciones.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Qué premio se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE repartirá hoy un bote principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además del premio gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que van desde los 500 euros hasta los 3 euros del reintegro.
En total, el organismo destina millones de euros en premios secundarios para las distintas coincidencias de las primeras y últimas cifras del número extraído en la jornada de hoy.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE programado para hoy, viernes 21 de agosto, se celebra a las 21:25 horas en horario peninsular de España.
Los boletos para participar pueden adquirirse hasta unos minutos antes, fijando la hora límite de venta a las 20:55 horas, tanto en los puntos autorizados como en la plataforma digital.
La extracción de las bolas se realiza en directo y los resultados oficiales están disponibles de forma inmediata en la web de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Aviso sobre la validez oficial
Durante la emisión del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de septiembre, recordamos que nuestra cobertura del sorteo tiene un carácter exclusivamente informativo.
Los únicos datos con plena validez jurídica son aquellos publicados directamente por la institución mediante sus canales oficiales.
Este medio de comunicación no asume ninguna responsabilidad legal ante posibles equivocaciones al compartir el resultado. Recomendamos siempre revisar todos los boletos en los puntos oficiales autorizados.
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Cuponazo hoy, en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
¡Bienvenidos a la cobertura del Cuponazo de hoy, 4 de septiembre de la ONCE! El sorteo de hoy reparte un premio mayor de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
¡Mucha suerte a los jugadores!