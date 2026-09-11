Comprobar Cuponazo ONCE hoy, en directo | Comprobar resultados y premio del sorteo del viernes 11 de septiembre de 2026
ONCE ha revelado la combinación ganadora del Cuponazo de hoy: el número premiado es el 94.543 y la serie, 103.
👉🏻 Lotería Nacional | Comprobar resultados y premios del sorteo del jueves 10 de septiembre.
Estos son los resultados del sorteo del Cuponazo de la Once de hoy, viernes 11 de septiembre:
Número Premiado: 94.543
Serie: 103
🔴¿Cuánto reparte el Cuponazo de la Once?
Reparte un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. También reparte 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu importe a partir de este sábado y durante un plazo improrrogable de 30 días naturales.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda retiene el 20% exclusivamente sobre el tramo que sobrepase los 40.000 euros, quedando esa primera cantidad totalmente libre de tributación.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si el premio obtenido hoy no supera los 600 euros, puede cobrarse directamente en cualquier vendedor oficial o punto de venta autorizado de la ONCE.
Para cuantías superiores es necesario acudir a un centro de la ONCE o a una entidad bancaria colaboradora, presentando el cupón original junto con el DNI, NIE o pasaporte en vigor del titular.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte de los premios que supere los 40.000 euros, quedando ese primer tramo completamente libre de impuestos.
De este modo, si este boleto resulta agraciado con el premio principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el gravamen del 20% se calcula sobre los 5.960.000 euros restantes.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio del Cuponazo de la ONCE resulta indispensable entregar el boleto físico original en perfecto estado, completamente legible y sin enmiendas ni roturas.
Si la cuantía obtenida no supera los 600 euros, tan solo deberás acudir a cualquier vendedor oficial o punto de venta autorizado para recibir el importe.
Para cuantías superiores a esa cantidad, la gestión requiere acudir a un centro de la ONCE o entidad bancaria colaboradora portando obligatoriamente un documento de identidad oficial en vigor (DNI, NIE o pasaporte) para efectuar la verificación legal del ganador.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Podrás cobrar tu premio a partir de mañana, sábado 5 de septiembre. A partir de esa fecha, dispones de un plazo máximo e improrrogable de 30 días naturales para solicitar el abono.
Si compraste el cupón en un punto físico, los premios de hasta 600 euros se cobran directamente en cualquier vendedor o punto de venta autorizado.
Para importes superiores deberás acudir a un centro de la ONCE o entidad bancaria colaboradora.
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ONCE: Cuponazo hoy 11 de septiembre | ¡Sale el número ganador!
El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 11 de septiembre:
Número Premiado: 94.543
Serie: 103
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Cuponazo de la ONCE hoy en directo | ¡Cuenta atrás para el inicio del sorteo!
Faltan solo unos minutos para que comience la extracción programada para las 21:25 horas.
Con las ventas ya totalmente cerradas desde las 20:55, la expectación se centra en conocer la combinación de cinco cifras y la serie agraciadas con el gran bote de 6.000.000 de euros.
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Cuponazo de la ONCE hoy viernes | 10 minutos para dar comienzo
Llega el momento decisivo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes. Apenas 10 minutos para la extracción principal de la noche de este 11 de septiembre.
Prepárate para comprobar el número y la serie que cambian vidas. Los resultados más esperados aparecerán en pantalla en cuestión de escasos segundos.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Es el Cuponazo distinto al Cupón Diario?
Sí, el Cuponazo se celebra únicamente los viernes y reparte premios muy superiores a los del Cupón Diario, que tiene lugar de lunes a sábado con un bote máximo habitual de 500.000 euros, frente a los 6.000.000 de euros que pone en juego el sorteo de hoy.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Puedo comprar varios cupones del mismo número?
Sí, es posible adquirir varios cupones con el mismo número y distintas series, o incluso repetir la misma combinación completa, aumentando así las probabilidades de conseguir premio en el sorteo de hoy, siempre que el número siga disponible para su venta.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué pasa si acierto solo la serie?
Acertar únicamente la serie sin coincidir con las cinco cifras del número premiado no otorga ningún premio en el Cuponazo, ya que ambos elementos deben coincidir de forma simultánea para optar a las recompensas mayores del sorteo.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Qué es la Serie en el Cuponazo?
La Serie es un número adicional de tres cifras que acompaña al número principal del cupón y que resulta determinante para optar al premio mayor de 6.000.000 de euros.
Solo quienes acierten simultáneamente las cinco cifras y la serie exacta se llevan el bote principal del sorteo de hoy.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Puedo jugar desde el móvil?
Sí, es posible comprar cupones del Cuponazo directamente desde el móvil a través de la aplicación oficial de JuegosONCE, disponible tanto para iOS como para Android. La compra se realiza de forma segura con DNI, ya que se trata de un juego con restricción de edad para menores.
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ONCE: Cuponazo, en directo | ¿Cómo se juega al Cuponazo de la ONCE?
Jugar al Cuponazo es muy sencillo: basta con adquirir un cupón de cinco cifras y una serie, ya sea eligiendo el número manualmente o dejando que se asigne de forma automática.
Cada participación cuesta 3 euros y da opción tanto al premio principal de 6.000.000 de euros como a los 134 premios secundarios y al resto de recompensas menores del sorteo de hoy.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda aplica una retención del 20% exclusivamente sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, estando el primer tramo exento de tributación.
Si el boleto resulta agraciado con el bote principal de 6.000.000 de euros, los primeros 40.000 euros no tributan y el impuesto se calcula sobre los 5.960.000 euros restantes.
Esto supone un pago de 1.192.000 euros al fisco, ingresando el ganador un neto total de 4.808.000 euros. En cambio, los premios secundarios de 40.000 euros o inferiores no sufren ningún descuento, percibiendo el agraciado la totalidad de la cuantía sin deducción tributaria.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite para comprar boletos del Cuponazo de la ONCE en la jornada de hoy finaliza a las 20:55 horas en el horario peninsular español.
A partir de esa hora concreta se cierra definitivamente la venta diaria, impidiendo adquirir nuevas participaciones tanto a través de la red de vendedores autorizados como mediante el portal web y la aplicación oficial de JuegosONCE.
Resulta imprescindible efectuar la compra antes de esta marca horaria, ya que los sistemas informáticos bloquean la emisión de cupones para el sorteo de esta noche exactamente media hora antes de que comience el inicio de las extracciones.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿Qué premio se reparten hoy?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE repartirá hoy un bote principal de 6.000.000 de euros a la combinación agraciada con las cinco cifras y la serie.
Además del premio gordo, la estructura del juego distribuye 134 premios de 40.000 euros a los cupones que coincidan en las cinco cifras, junto a más de 400.000 recompensas menores que van desde los 500 euros hasta los 3 euros del reintegro.
En total, el organismo destina millones de euros en premios secundarios para las distintas coincidencias de las primeras y últimas cifras del número extraído en la jornada de hoy.
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Comprobar Cuponazo, en directo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE programado para hoy, viernes 21 de agosto, se celebra a las 21:25 horas en horario peninsular de España.
Los boletos para participar pueden adquirirse hasta unos minutos antes, fijando la hora límite de venta a las 20:55 horas, tanto en los puntos autorizados como en la plataforma digital.
La extracción de las bolas se realiza en directo y los resultados oficiales están disponibles de forma inmediata en la web de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la Once, hoy | Aviso sobre la validez oficial
Durante la emisión del Cuponazo de la Once de este viernes 4 de septiembre, recordamos que nuestra cobertura del sorteo tiene un carácter exclusivamente informativo.
Los únicos datos con plena validez jurídica son aquellos publicados directamente por la institución mediante sus canales oficiales.
Este medio de comunicación no asume ninguna responsabilidad legal ante posibles equivocaciones al compartir el resultado. Recomendamos siempre revisar todos los boletos en los puntos oficiales autorizados.
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Cuponazo hoy, en directo | ¡Bienvenidos a la cobertura del sorteo!
¡Bienvenidos a la cobertura del Cuponazo de hoy, 4 de septiembre de la ONCE! El sorteo de hoy reparte un premio mayor de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
¡Mucha suerte a los jugadores!