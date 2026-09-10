Lotería Nacional, hoy en directo | Comprobar los resultados del sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026
Los premios de hasta 2.000 euros por décimo pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías.
👉Comprobar resultado Lotería Nacional del sábado, 5 de septiembre.
Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy, jueves 10 de septiembre, un nuevo sorteo a partir de las 21:00 horas.
-Primer premio (30.000 €):
-Segundo premio (6.000 €):
-Últimas 4 cifras (75 €):
-Últimas 3 cifras (15 €):
-Últimas 2 cifras (6 €):
-Reintegros (3 €):
🔴 ¿Hasta cuándo se puede cobrar un décimo premiado?
Los ganadores disponen de un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar y cobrar cualquier premio obtenido.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Hasta cuándo se puede cobrar un décimo premiado?
Los ganadores disponen de un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar y cobrar cualquier premio obtenido.
Una vez transcurrido ese periodo sin haberlo cobrado, el derecho al premio caduca de forma definitiva y el importe pasa a formar parte del fondo de premios no reclamados.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cómo se cobra un premio de la Lotería Nacional?
Los premios de hasta 2.000 euros por décimo pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías, mientras que las cantidades superiores requieren tramitarse a través de una entidad bancaria colaboradora mediante ingreso en cuenta.
Es importante conservar el décimo en buen estado y presentarlo junto con el DNI en el momento del cobro, ya que la identificación del titular resulta imprescindible para poder formalizar correctamente el pago de premios de mayor cuantía.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto se lleva el segundo premio?
El segundo premio otorga 6.000 euros al décimo si aciertas el número completo.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Cuánto cuesta y qué se gana en el sorteo del jueves?
El sorteo del jueves de la Lotería Nacional es una de las citas más populares del calendario de apuestas en España. Cada décimo tiene un precio de solo 3 euros, lo que lo convierte en una opción muy accesible para probar suerte.
En esta edición, el primer premio otorga 30.000 euros al décimo agraciado (300.000 euros a la serie).
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Lotería Nacional hoy, en directo | El origen histórico del sorteo
La Lotería Nacional de España es uno de los juegos de azar con más solera del mundo. Su origen se remonta al año 1812 en Cádiz, donde nació para recaudar fondos en plena Guerra de la Independencia.
Aquella primera iniciativa, ideada por Ciriaco González Carvajal, buscaba aportar ingresos públicos sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos.
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Lotería Nacional hoy | Los resultados oficiales
En este directo ofrecemos la combinación ganadora al instante, pero recuerda que los únicos resultados oficiales y válidos son los publicados formalmente por Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales.
Ante cualquier posible error humano durante nuestra cobertura en vivo, El Español queda totalmente exento de cualquier responsabilidad legal. Te recomendamos encarecidamente comprobar siempre todos tus boletos directamente en la página web oficial del propio organismo estatal.
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Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre.
El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!